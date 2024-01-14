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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 января 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.

В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

▫️ На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley», четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, АS-90 производства Великобритании, «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, самоходная пушка «Dana» чешского производства; орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка «Dana» чешского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихатки Запорожской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Zuzana-2» словацкого производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17455 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34652
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