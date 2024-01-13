

Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Противник потерял до 35-ти военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и артиллерийскую систему М777 производства США.

Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ.



На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В результате уничтожено более 280-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.



На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными до 320-ти военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.



На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 110-ти военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.



На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области.

Противник потерял до 50-ти военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40-ка военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Берестовое, Георгиевка, Горловка Донецкой Народной Республики, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14588 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17376 единиц специальной военной автомобильной техники.