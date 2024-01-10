

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области.

Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Уничтожено до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22, 23, 24, 28, 42, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты «Bradley», три боевые бронированные машины «Козак», а также 15 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад артиллерийских боеприпасов.



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области.

Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.



▫️ Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10580 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14554 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17278 единиц специальной военной автомобильной техники.