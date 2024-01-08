

▫️ Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 110-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 230-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили более 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.

Противник потерял более 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля. Кроме того поражены: пункт управления БпЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.



▫️ Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Пески, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10540 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14536 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17210 единиц специальной военной автомобильной техники.