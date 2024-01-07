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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 января 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области.

Уничтожено свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22, 24, 28, 42, 67, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области.

Потери противника составили более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 117 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7656 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17170 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34427
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