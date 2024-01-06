

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

В результате уничтожено более 80-ти военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.



▫️ На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 25-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожено до 45-ти военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.



▫️ Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики, 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.