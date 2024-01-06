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Игорь Нагаев | Эпоха перемен

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Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Миром управляют торговцы и финансисты, которые формируют законы и моральные нормы в своих интересах.

2. Религия часто используется торговцами для контроля общества и установления нужных им правил.

3. Современный мир находится в состоянии стагнации из-за исчерпания возможностей для экономического роста.

4. "Зеленые" технологии – это во многом миф, призванный обогатить западные корпорации.

5. России необходимо выстраивать собственную культуру и экономику, опираясь на традиционные ценности, для выживания в текущих условиях.

Вывод: в беседе обсуждается кризис современной цивилизации, вызванный правлением финансовых элит и утратой традиционных ориентиров. По мнению собеседников, России необходимо вернуться к своим корням, чтобы противостоять глобальным вызовам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=weRrpxiavb4
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1462 1166
    Valeriy Bondarik 37 мин. назад

      …@@@- Privet`ik -@@@…

      Ну-да,ну-да,,,ВСЁ правильНО…а–ЧТО–России МЕШАЕТ?
      * а “ЭТО” – КАЖДЫЙ(и НЕ в-россии) Знает!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      -> Сначала в России – Власть Русским НУЖНО Возвратить!
      а эту НЫНЕшнюю(власть ЧУЖ’ИХ…)- от Власти ОТСТРАНИТЬ!
      (но ТАМ Есть И ТЕ,кого можно во-власти и Сохранить…)
      * Заслуженных – Политически Поддержать – и ИЗ власти НЕ гнать…
      *** ДА,в России СРОЧНО – Нужно МНОГОЕ,МНОГОЕ Менять… :-)
      :-) Но Главное ЭТО – НЕ-НЕ-НЕ перегибать…..
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …И – Начать НА “друзей”(РАЗНЫХ…)- Внимание Обращать…
      Ведь ПОСРЕДСТВОМ “их” Уже НАЧАЛИ – Россию КОЛОНИЗИРОВАТЬ…
      ВИДНО,как ПОСРЕДСТВОМ “их” – Начинают Россию РАДИКАЛизировать…
      И именно “ИМИ” начинают Россию – ДЕстабилизировть…
      * более того(и “ЭТО” ВИДНО)- начинают ВАХХАБитизировать…..
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&

      :-( ТИХО(но Уже ЯВНО),очень МЕДЛЕННО…”ПОЛЗКОМ” – едва дыША…
      Берётся “В-ПЛЕН” доверием(ВНУШАЕМЫМ…)- Русская душа…
      …про ПРО “ЭТО” незьзя говорить – ЦЫЦ и ША…
      :-( “сьлюшай-Э” – Русский – “я-твОЙ–брат”…
      Тебя и твОЙ Земля – ЗАХВАТить “я” рад…
      …а ДЛЯ твоей Нации – Отдельные(ОГОРОЖЕННЫЕ)РЕЗЕРВАЦИИ… :-(
      :-( вот “это” И ВНУШАЮТ и – Русь своИМИ _ КОЛОНИЗИРУЮТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&

      !!! Власть Русских – Должна на Руси БЫТЬ!
      ТОЛЬКО при Власти Русских – Русь сМОЖЕТ Выжить!!!!!
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 06-1-24.

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      • 31288 26562
        маринаValeriy Bondarik 18 мин. назад

          ВЫ можете самолетом прилететь с КАНАДЫ??И вместе с жориком прикажите Кремлю самоликвидироваться ,ато их план совместный ,вчерашний с Русой слишком долгий ,затратный..Вот у вас быстрый и ясный ..Прилетайте наш спаситель,Вы от кого бежали в 80-90ггг от Шушкевича или уже от АГЛ???

          • 26604 24734
            жора шаповмарина 13 мин. назад

              Зачем ?
              Вы тут просвистели два раза недавно, что надо Систему менять. Вам и карты в руки. Расскажите и покажите как. Не отходя от кассы, тык сказать.

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