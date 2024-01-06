Игорь Нагаев | Эпоха перемен
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:
1. Миром управляют торговцы и финансисты, которые формируют законы и моральные нормы в своих интересах.
2. Религия часто используется торговцами для контроля общества и установления нужных им правил.
3. Современный мир находится в состоянии стагнации из-за исчерпания возможностей для экономического роста.
4. "Зеленые" технологии – это во многом миф, призванный обогатить западные корпорации.
5. России необходимо выстраивать собственную культуру и экономику, опираясь на традиционные ценности, для выживания в текущих условиях.
Вывод: в беседе обсуждается кризис современной цивилизации, вызванный правлением финансовых элит и утратой традиционных ориентиров. По мнению собеседников, России необходимо вернуться к своим корням, чтобы противостоять глобальным вызовам.
…@@@- Privet`ik -@@@…
Ну-да,ну-да,,,ВСЁ правильНО…а–ЧТО–России МЕШАЕТ?
* а “ЭТО” – КАЖДЫЙ(и НЕ в-россии) Знает!
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-> Сначала в России – Власть Русским НУЖНО Возвратить!
а эту НЫНЕшнюю(власть ЧУЖ’ИХ…)- от Власти ОТСТРАНИТЬ!
(но ТАМ Есть И ТЕ,кого можно во-власти и Сохранить…)
* Заслуженных – Политически Поддержать – и ИЗ власти НЕ гнать…
*** ДА,в России СРОЧНО – Нужно МНОГОЕ,МНОГОЕ Менять… :-)
:-) Но Главное ЭТО – НЕ-НЕ-НЕ перегибать…..
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…И – Начать НА “друзей”(РАЗНЫХ…)- Внимание Обращать…
Ведь ПОСРЕДСТВОМ “их” Уже НАЧАЛИ – Россию КОЛОНИЗИРОВАТЬ…
ВИДНО,как ПОСРЕДСТВОМ “их” – Начинают Россию РАДИКАЛизировать…
И именно “ИМИ” начинают Россию – ДЕстабилизировть…
* более того(и “ЭТО” ВИДНО)- начинают ВАХХАБитизировать…..
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:-( ТИХО(но Уже ЯВНО),очень МЕДЛЕННО…”ПОЛЗКОМ” – едва дыША…
Берётся “В-ПЛЕН” доверием(ВНУШАЕМЫМ…)- Русская душа…
…про ПРО “ЭТО” незьзя говорить – ЦЫЦ и ША…
:-( “сьлюшай-Э” – Русский – “я-твОЙ–брат”…
Тебя и твОЙ Земля – ЗАХВАТить “я” рад…
…а ДЛЯ твоей Нации – Отдельные(ОГОРОЖЕННЫЕ)РЕЗЕРВАЦИИ… :-(
:-( вот “это” И ВНУШАЮТ и – Русь своИМИ _ КОЛОНИЗИРУЮТ…
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!!! Власть Русских – Должна на Руси БЫТЬ!
ТОЛЬКО при Власти Русских – Русь сМОЖЕТ Выжить!!!!!
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 06-1-24.
ВЫ можете самолетом прилететь с КАНАДЫ??И вместе с жориком прикажите Кремлю самоликвидироваться ,ато их план совместный ,вчерашний с Русой слишком долгий ,затратный..Вот у вас быстрый и ясный ..Прилетайте наш спаситель,Вы от кого бежали в 80-90ггг от Шушкевича или уже от АГЛ???
Зачем ?
Вы тут просвистели два раза недавно, что надо Систему менять. Вам и карты в руки. Расскажите и покажите как. Не отходя от кассы, тык сказать.