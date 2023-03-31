Как работает глобальная прачечная по отмыванию денег. Игорь Нагаев. Хроники СмутыМарт2023
Мегараспил: почему вся выстроенная глобальная система денег оказалась сейчас под вопросом? Такого не было никогда: ФРС впервые в истории терпит убытки.
Почему все стороны заинтересованы в окончании боевых действий на Украине до конца года? Зачем США уничтожают экономику Европы? Кто и для чего вводит цифровой рубль? А также холодная война России и Китая против США, переформатирование мира и начало конца американского нефтедоллара. Игорь Нагаев с обзором главных событий марта в своей авторской программе “Хроники Смуты”.
Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha
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