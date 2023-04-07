Не только газ. Россия будет торговать золотом за рубли. Игорь Нагаев, Всеволод Большаков
Лондон, гуд-бай! Деньги, золото, новая русская биржа. Аналитик Игорь Нагаев и эксперт в сфере оборота драгоценных металлов Всеволод Большаков о том, как и для чего Россия создаёт национальную биржу драгметаллов.
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Для кого то лондонская биржа останется. Поэтому гуд-бай но не очень. А вот торговля золотом за российские рубли и установка цен это очень существенный перелом.
Молодцы.
)))))))))))))
Если бы кто-то в мире захотел продавать России свои товары за рубли это было бы круто.
Однако увы и ах,таких идиотов нет.
Просто очередная порция гуана в мог гражданам,-внушение очередной “победы”для развода лохов.
Речь идет о том, чтобы у России покупать за российские рубли.
А вы как то неумело срусофобничали как поносом по пианине.
Верьте.