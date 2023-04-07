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Не только газ. Россия будет торговать золотом за рубли. Игорь Нагаев, Всеволод Большаков

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Лондон, гуд-бай! Деньги, золото, новая русская биржа. Аналитик Игорь Нагаев и эксперт в сфере оборота драгоценных металлов Всеволод Большаков о том, как и для чего Россия создаёт национальную биржу драгметаллов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lEZ8BRb5f00
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 10850 8254
    чужой час назад

      Для кого то лондонская биржа останется. Поэтому гуд-бай но не очень. А вот торговля золотом за российские рубли и установка цен это очень существенный перелом.
      Молодцы.

    • 16934 15786
      KT час назад

        )))))))))))))
        Если бы кто-то в мире захотел продавать России свои товары за рубли это было бы круто.
        Однако увы и ах,таких идиотов нет.
        Просто очередная порция гуана в мог гражданам,-внушение очередной “победы”для развода лохов.

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