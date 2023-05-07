Начало Великой поножовщины во всей Европе, треск границ, и кто подставил Зеленского. Игорь Нагаев
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
Также смотрите: “Не только газ. Россия будет торговать золотом за рубли. Игорь Нагаев, Всеволод Большаков” https://www.youtube.com/watch?v=lEZ8BRb5f00&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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