Нет, у нас сегодня не бенефис группы Кар-Мэн. Их одноимённая песня была выпущена очень вовремя, когда медиапространство уходящего СССР было забито дешёвой трёхаккордной попсой отечественного производства. Появление клипа многими было воспринято как знаменательный факт того, что наконец-то на сцене появились музыкальные мастера мирового уровня, разрушающие стереотипы об отсутствии таковых в совке по определению. Но оставим творчество этой группы до второй половины настоящей истории. У нас сегодня всего лишь первый рассказ по аналогии всё с той же советской книжной серией «Жизнь замечательных людей», разве что с более реалистичным изложением фактов. Когда-то в старые добрые времена книги из этой серии были дефицитом, коллекционеры были готовы заплатить за некоторые экземпляры достаточно приличные суммы. Сейчас, с появлением интернета, вся литература стала очень архаичной и постепенно вымирает. Ничего удивительного, это общемировой трэнд. И данная тематическая печатная серия также спустя некоторое время пропадёт, несмотря на вроде продолжающийся выпуск отдельных книг по сей день. И существует ряд персонажей из отечественной истории, которые не попадут в эту серию никогда по ряду причин, несмотря на более чем серьёзные заслуги. Ну а мы давайте этот пробел восполним, и не дадим той книжной серии окончательно загнуться из-за повального увлечения младым поколением ютьюбом и прочими прелестями 21 века. Итак, знакомьтесь – Михаил Дмитриевич Бутин.

БУТИН Михаил Дмитриевич (23.10.1835, Нерчинск — 7.4.1907, Нерчинск), купец 1-й гильдии, золотопромышленник, меценат, коммерции советник, потомственный почетный гражданин. Последние годы жизни жил в основном в Иркутске. Перед смертью возвратился в Нерчинск. Умер от воспаления почек. 9 апреля погребен в Нерчинске. Здесь же могилы Н. Д. Бутина и других представителей этой известной фамилии. Награжден орденами Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 3-й и 2-й ст., двумя большими золотыми медалями Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и Европейского научного общества, большой серебряной медалью за участие в Парижской выставке 1878 и серебряной медалью РГО.

Полагаю, всем гражданам России возрастом от 30 лет и моложе, даже интеллектуально одарённым (за исключением таковых из г. Нерчинска), это имя не скажет совсем ничего. Гражданам с возрастом 30+ лет это имя будет знакомо далеко не всем. Надо как-то устранить эту неизвестность, тем более что личность эта далеко не совсем ординарная. Страна должна знать своих героев.

Окончил Нерчинское уездное училище. Торговую деятельность начал приказчиком состоятельных нерчинско-заводских купцов Кандинских. Занимался самообразованием. Совершил поездки по России, в Европу и Америку. В 1866 вместе с братом Николаем создал фирму «Торговый дом братьев Бутиных». Фирме принадлежали железоделательный, солеваренный и 3 винокуренных завода, около 50 золотых приисков в Забайкалье, Амурской и Приморской областях. Бутины проводили выгодные операции, торгуя хлебом и мануфактурой. Организовывали поиски новых месторождений, обустраивали прииски, внедряли новейшие методы поиска и добычи золота. В середине 1860-х Б. построил в Нерчинске дворец в мавритано-готическом стиле, где он проживал с семьей. Дворцовая усадьба занимала целый городской квартал. Здесь же находились парк с гротами, павильонами, скульптурами, оранжерея и много других хозяйственных построек. Жилище Бутиных и жизненный уклад отличались характерными особенностями европейской культуры того времени. В доме с художественно оформленными каминами, витражами и винтовыми лестницами, с паркетом из даурского красного дерева располагались домашний музей и библиотека с сочинениями на 4 яз., картины, мраморные скульптуры, фарфор. Во дворце был зал с огромными зеркалами, доставленными с Парижской выставки 1878. Занимаясь благотворительностью, Бутин пожертвовал средства на открытие в Нерчинске гимназии, музыкальной школы, аптеки, типографии. Также он финансировал Нерчинское духовное училище и строительные работы в Нерчинском Воскресенском соборе. В 1870 на собственные средства снарядил Нерчинско-Тяньцзинскую экспедицию в Китай. Участвовал в разработке предложений по торговле для договора России с Китаем (1881).

Единственное, что сейчас осталось в народной памяти от этого человека, это ряд названий приисков, и остатки того самого упомянутого выше дворцового комплекса, до сих пор занимающие значительную территорию центральной части современного Нерчинска.

Кто же был данный человек по происхождению и как его предки попали в Нерчинск? Официальной истории на этот счёт сохранилось крайне мало. Некое скупое упоминание можно встретить здесь.

Предок Бутиных в конце XVII в. в составе рудоискательной партии по указу Петра I был послан в Сибирь да так и остался навсегда в диких степях Забайкалья. Его дети, внуки и правнуки жили в Нерчинске и были купцами. Следует отметить весьма существенную деталь: Бутины входили в единую гильдейскую фирму с единым наследственным капиталом, где лишь один назывался купцом, а другие – членами купеческой семьи. В 1835 г. основатель и глава фирмы, дед Михаила Дмитриевича, умер и в купеческую гильдию, как старший в семье, вступил отец. После его смерти в 1854 г. корпорацию возглавил дядя. Михаил Бутин и его старший брат Николай как племянники должны были ждать своей очереди, но это могло затянуться на долгие годы, поэтому братья ушли в приказчики к кяхтинскому купцу Кандинскому. Вскоре Кандинский умер и Бутины сумели весьма дешево купить и перевезти в Нерчинск его магазин, который стал основой капитала будущей фирмы. В 1864 г. была разрешена частная добыча золота в Нерчинском округе, а год спустя – и в обеих областях Амурского края. Это привело к перемещению на прииски большого числа рабочих, заработки увеличились, оживилась торговля. В 1866 г. основан Торговый дом братьев Бутиных, который стал играть в экономике Нерчинска основную роль. Фирму возглавил Михаил Бутин. Почему именно тридцатилетний Михаил, а не Николай, который был десятью годами старше? Ответ на это следует искать в самой личности Михаила Дмитриевича. По свидетельству современников, он был человек необычайного ума и сметливости, обладал к тому же самыми широкими и передовыми взглядами. Если брать официальное образование, то закончил (да и то еще в отрочестве) Михаил всего лишь Нерчинское уездное училище. После этого он самостоятельно освоил английский и немецкий языки, с помощью знакомых и родственников занимался латынью и французским, прочел на языках авторов произведения Диккенса, Гете, Бальзака, Овидия… Служа у Кандинских, не расставался с книгой, учебником, словарем, журналом.

Интересно, где Пётр I, и где Забайкалье? Неужели он и правда кого-то туда посылал? Забавно. Воспримем это пока как истину с правом на истину. Интересно, а что за магазин такой Бутины перевезли к себе в Нерчинск, и который затем составил основу их капитала как золотодобытчиков? Впрочем, по порядку. Давайте начнём с того самого города Нерчинска.

Основан в 1653 году казаками сотника Петра Ивановича Бекетова под названием Нелюцкий (Нелюдский) острог. После сожжения людьми Гантимура был восстановлен в 1657 году енисейским воеводой Афанасием Пашковым под названием Нерчинский острог. Боярский сын П. Шульгин в 1677 году открыл месторождение Аргунских или Нерчинских серебряных руд. На этом месте воеводой И. Е. Власовым были построены Аргунские (Нерчинские) сереброплавильные заводы. Строительство первого завода началось после опытных плавок. Первая плавка состоялась в Нерчинске в 1686 году. В 1690—1693 годах завод действовал, но регулярные плавки начались с 1704 года. В 1689 году здесь был заключён Нерчинский договор с Китаем. В 1664—1773 годах близ Нерчинска действовал Нерчинский Успенский монастырь — первый в Забайкалье. В 1712 году здесь было построено первое каменное здание к востоку от Байкала (сохранилось). С 1755 по 1765 годы в городе работало первое учебное заведение Нерчинская навигацкая школа. В XIX—XX веках Нерчинск был местом политической каторги и ссылки. Здесь, в частности, с 1910 по 1913 год находился на каторге будущий участник Гражданской войны Григорий Котовский. Во время Гражданской войны город был занят японскими интервентами. С 1926 по 1930 год Нерчинск находился в составе Дальневосточного края.

Стандартная, в общем, биография любого более-менее крупного дальневосточного российского города.

Нерчинская каторга – вещь в истории государства довольно известная. Через неё прошло очень много знаменитых людей. Это была целая система поселений на месторождениях, где использовался практически дармовый труд. До сих пор сохранились предания, как каторжники шли пешком через всю страну до своих поселений на приисках. От невыносимых условий содержания многие люди умирали, и на их место приходили новые – система была отлажена.

По имеющимся сведениям, начинал свою деятельность Бутин как золотопромышленник на рудниках Нерчинского горного округа, который ещё тогда официально считался вотчиной российской императорской семьи в Забайкалье. Ни много, ни мало. Список месторождений с годами их разработки известен в настоящее время. Но к этому мы ещё придём.

А вот с Нерчинским договором получилось немного интереснее. Даже если абстрагироваться от официально упоминаемого факта утраты экземпляра этого договора на русском языке и того, что переговорщики общались только на латыни через переводчика.

В китайской историографии Нерчинский договор рассматривался как победа над русскими, покусившимися на исконно китайские земли. Многие китайские источники рассматривают договор как уступку в сторону России. Современная историография Нерчинский договор признаёт равноправным, при этом Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры — неравноправными. В 1926 году Китай предложил правительству СССР вернуться к границам Нерчинского договора.

Собственно, ни для кого не секрет, что Поднебесная до сих пор рассматривает современный Забайкальский край России как свою исконную территорию, и даже на некоторых своих картах отражает её в составе Китая. На чём основаны их территориальные претензии, нам сейчас со своей российской стороны не понять. Да и не об этом сейчас речь. Какой получилась граница с Китаем после Нерчинского договора?

С границей всё понятно, а где главный город Забайкалья – Чита? Очень странно. Более того, Нерчинск в том краю во всех исторических источниках является главным городом. Про Читу никто не знает совсем. И вдруг ни с того, ни с сего главным городом Края становится Чита, просто так, явочным порядком.

Что это может значить? Ну разве только то, что ранее было неизвестное событие, которое официальная история не может или не хочет огласить. Это событие неким образом исключило Нерчинск из жизни страны (Российской Империи, конечно же). И за это время главным городом в этом месте вынужденно сделали Читу. Что же всё-таки там было? Кстати, на карте, той самой, где границы по Нерчинскому договору, сам Нерчинск изображён как-то странно. Он находится на слиянии рек Нерча и Шилка. А что там сейчас?

Не без труда на местных краеведческих ресурсах удалось установить, что тот самый Нерчинский острог, который стоял на обведённом месте, из-за угрозы частых подтоплений (!) перенесли на север, в то место, где сейчас и находится современный Нерчинск. И сделали это (ух ты, какое совпадение) в 1812 году. Для справки, в этом же году были непонятно чем уничтожены крепости Кяхта (Троицкосавск) и Верхнеудинск (Улан-Удэ). А что творилось на европейской части континента, полагаю, напоминать не надо. Похоже, в регионе действительно прошло какое-то событие, которое коренным образом изменило весь уклад. Забегая вперёд, можно огласить факт, что при строительстве Амурской железной дороги в начале 20 века магистраль по непонятной причине прошла через старый Нерчинск, где в настоящее время находится посёлок Приисковый. Ответвление в сторону современного Нерчинска построили гораздо позже. Почему так? Вариантов немного – или Нерчинска на новом месте в том виде не было, или железную дорогу строили по тому месту, где она до этого уже шла в допотопное время, чтобы не тратиться лишний раз.

И в том самом Нерчинске, который уже находился на новом месте, начал свою коммерческую деятельность Михаил Бутин с компанией. Он действительно грамотно организовал работу на своих рудниках, что и привело его к успеху.

По некоторым данным, только в 1872 году прииски Бутина намыли 66 пудов (1056 кг) чистого золота. Тупой вопрос от человека, далёкого от внутреннего устройства банковской системы – куда его девать в таком количестве? Продавать в банки? Ну допустим. 19 век был в общем достаточно сложным периодом в истории России (даже если использовать официальные историю и статистику). Нередки были голод и разруха. Какую ценность в подобных условиях имело золото? При наступлении экстремальной ситуации оно совсем выпадало из перечня товаров первой необходимости, благодаря которым можно поддерживать жизнедеятельность. Многие скажут, что на золото можно было менять продукты первой необходимости в других государствах. Это правильно, но: а) другие государства были в таких же условиях, и б) подобный обмен золота на импортные товары стал возможен только в 20 веке, по ряду причин (в первую очередь безопасной логистической доступности). Для чего же в то время аккумулировали золото в таких количествах? Вспомнился знаменитый фильм «Титаник», когда офицеру из команды на тонущем корабле предложили взятку деньгами. Какой из неё толк, если деньги пойдут на дно вместе со всеми?

Или всё же золото входило в перечень товаров первой необходимости, но мы об этом уже сейчас не знаем?

Тем не менее, предприятие Михаила Бутина процветало, и в Нерчинске им был выстроен тот самый упоминаемый выше дворцовый комплекс огромной площади. Помимо главного здания, было выстроено множество вспомогательных и разбиты сады, которые фигурировали во многочисленных воспоминаниях очевидцев как райские.

Это главный дворец, в котором, по преданиям, жил хозяин. Более того, там якобы ночевал сам Николай II, будучи проездом. Первый взгляд на здание сразу определяет пристрой справа как новодел, не имеющий ничего общего с авторской задумкой архитектора. К сожалению, нигде на краеведческих ресурсах не сказано, в каком году появилась эта деталь здания. Круги в виде лепнины на фасадах упорно напоминают о всем известной мировой субкультуре. Неужели хозяин дворца был в их числе? Кто их там знает. И всё равно интуиция подсказывает, что что-то в этом здании не так. Кто видел типичные деревенские дома, поймёт, о чём речь. Традицией отечественной сельской архитектуры всегда является строительство дома фасадом прямо на улицу. Любой идущий мимо может стучать в окна, что городских людей раздражает, а в деревне к этому давно привыкли. Все люди высшего сословия в Российской Империи никогда не прислоняли фасады своих роскошных домов к улицам подобным образом. Они ставили палисадники, заборы, что угодно ещё, но до такого не опускались. Да и небезопасно это было – обокрасть или поджечь такой дом намного проще, чем защищённый забором. Почему здесь дворец стоит прямо на углу перекрёстка? Или, может быть, улицы появились гораздо позже самого дворца?

Нет, в истории Нерчинска ничего подобного не упоминается.

Известно только то, что все здания и сооружения своего дворцового комплекса Бутин передал муниципальной власти ещё при своей жизни. В частности, главный дворец начал использоваться под учебное заведение ещё официально с 1904 года. Но никаких перепланировок окружающей территории не производилось.

Среди многих коммерческих достижений Михаила Бутина является пароходостроение. В составе его активов имелся металлообрабатывающий завод на Ангаре, под Иркутском. Он выкупил убыточный завод и в процессе работы превратил его в лидер своей отрасли, за что даже получил орден. Из выпускаемого данным заводом материала было собрано несколько пароходов, которые ходили по рекам Ангара, Селенга и Нерча. С первыми двумя понятно, если там находился завод. А как переправить пароход из бассейна Байкала в бассейн Амура? Загадки, однако. Пароход на необорудованной площадке не собрать. Как минимум нужен док. В истории описывается, что пароходы собирались прямо в деревнях на берегу рек. Странно.

Не менее странной деталью биографии Михаила Бутина являются его путешествия в Америку, Европу и Китай. Если последний вроде бы находится рядом, то с первыми двумя есть вопросы. Для того времени путешествие в другое полушарие был в общем процесс не быстрый. А например в Америке Бутиным совершается вояж от Калифорнии до Нью-Йорка. Упоминается, что он посещает многие известные золотодобывающие предприятия, даже погружается в шахты. Для человека, владеющего и руководящего крупным бизнесом, отлучение на срок в несколько месяцев чревато многим. Тем не менее, предприятия Бутина всё это время функционировали без сбоев, как часы, принося огромнейший по тем временам доход. В чём же тут секрет?

И совсем непонятным становится факт внезапного банкротства Михаила Бутина после 1880 года. Официально, внезапно наступила засуха, и промывать золото стало невозможно. Бутин не смог расплатиться с кредитами. Очень быстро в связи с этим все его предприятия перешли под внешнее управление и были распроданы. Сам Бутин много лет ходил по судам для восстановления справедливости. Через несколько лет ему удалось доказать свою правоту, но было уже поздно. Фактически с того времени Бутин переехал из Нерчинска в Иркутск. Он там для себя построил дом, сохранившийся и поныне.

Такая вот получается официальная жизнь замечательных людей России за Уралом. Особенно умиляет последний абзац. У владельца отжали один из крупнейших бизнесов на то время в Империи, и он начал бегать по судам, плакаться и искать справедливость. Это там, где до Бога высоко, а до царя далеко. Серьёзно? Представители крупного бизнеса (полагаю, что среди читателей такие есть), вы в такой ситуации пойдёте в суд, пусть даже с учётом современных реалий, при цене вопроса много выше расценок киллера? Полагаю, давясь смехом, скажете, что нет.

Наверное, нам надо изложить эту жизнь замечательного человека такой, какой она была на самом деле. И для этого снова погрузиться в историю Забайкалья 19 века. Ещё раз посмотрим на добычу того самого золота, и отметим некие странности. Наше золото, похоже, при добыче в чём-то растворяли.

И начнём мы наверное с того, что то самое золото по факту… являлось самым что ни есть товаром первой нужды, необходимым для выживания в то сложное время (наверное, нижеприведённые фото уже ранее публиковались).

Данные конструкции, называемые в простонародии балдой, в реалии отличали простых смертных от «столбовых дворян». Последние, как вы поняли, имели в первую очередь финансовую возможность устанавливать на дворы своих домов подобные столбы с неким наконечником вверху. Вот в этом наконечнике и заключался весь эффект. При размещении там смеси золота с другими веществами дом начинал сам себя обеспечивать столь необходимыми в том климатическом районе энергоносителями. За счёт повышения долей золота в этой смеси повышалось её качество. Прочие вещества из этой смеси большой ценности не представляли. И похоже, наш Михаил Бутин это направление в бизнесе монополизировал, по крайней мере от Байкала до Тихого океана. Представляете масштаб? Этакий владелец всех энергосетей того времени в немалом регионе. Не удивительно, что многие ему завидовали и мечтали разорить. Платя малую долю власти в казну и разрабатывая недра, можно было безбедно жить ещё много поколений вперёд. Пока жив человеческий род, получаемое вещество только требовалось и требовалось. И не надо было это золото куда-то там сдавать в кредитные организации.

Имея такой бизнес, можно было для успокоения души одновременно заниматься винокурением, солеварением или, на худой конец, строить пароходы. Тоже вариант. Пароходы, кстати, работающие на том же «золоте». Здесь, наверное, надо сделать лирическое отступление.

Мало кто знает, что рок-опера «Юнона и Авось» написана на основе произведения, которое в свою очередь создавалось по реальным событиям.

Николай Резанов, один из руководителей первой русской кругосветной экспедиции, в 1807 прибыл в Калифорнию для того, чтобы пополнить запасы продовольствия для русской колонии на Аляске. Его полюбила 16-летняя Кончита Аргуэльо, с которой они обручились. Резанов был вынужден вернуться на Аляску, а затем ехать к императорскому двору в Санкт-Петербург, чтобы выхлопотать разрешение на брак с католичкой. Однако по дороге он тяжело заболел и умер в Красноярске в возрасте 43 лет (годы жизни Резанова 1764—1807). Кончита не верила доходившим до неё сведениям о смерти жениха. Только в 1842 английский путешественник Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности его кончины. Поверив в его смерть лишь тридцать пять лет спустя, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла постриг в доминиканском монастыре в Монтерее, где провела почти два десятилетия и скончалась в 1857 году. А спустя ещё полтора века произошёл символический акт воссоединения влюблённых. Осенью 2000 года шериф калифорнийского города Монтерей привёз в Красноярск горсть земли с её могилы и розу, чтобы возложить к белому кресту, на одной стороне которого выбиты слова «Я тебя никогда не забуду», а на другой — «Я тебя никогда не увижу».

В Калифорнии создалась российская колония Форт-Росс, о которой и идёт речь. Официально она просуществовала в период 1812 (и снова совпадение) – 1841 годов. И по факту совершенно скрыта информация, что совсем рядом всё тихоокеанское побережье штата Орегон было русским. Создаётся впечатление, что одна мировая сила в 1812 году вела наступление со стремительной скоростью из Европы на Сибирь, захватывая земли Великой Тартарии, и она успела дойти до западного побережья Америки. Другая сила в это же время и с такой же скоростью шла в противоположную сторону, захватывая Америку с восточного побережья. Где-то в центральной части северной Америки эти силы встретились и на какое-то время зафиксировали положение. Где-то через полвека эта война возобновилась, и восточные колонизаторы смели западных полностью. И в своей манере, устранили всё коренное население и сменили все географические названия на свои. Форт-Росс, правда, оставили, но скорее в связи с тем, что слишком много было всего, что нельзя придать забвению сразу. И опять же, Форт-Росс – это их название. А Аляску прихватили до кучи, за неё прежние хозяева видимо особо и не боролись, гордо объявив её продажу (ну или бессрочную аренду, не суть важно).

Странно как-то. Какой-то явно иностранный путешественник Джордж Симпсон прибыл в Сан-Франциско и сообщил несчастной невесте о делах, творящихся в Красноярске. Как будто он там бывал как у себя дома. Все фотографии населённых пунктов по реке Амур от 19 века оцифрованы из альбомов, где они собраны и подписаны иностранным языком. Что там происходило, чёрт возьми? Но ещё более интересно, как все перечисленные персонажи, начиная с войск, шедших по землям Великой Тартарии на восток в 1812 году, почти молниеносно прошли половину земного шара и переплыли Тихий океан. Тут, наверное, всему виной те самые пароходы на «золоте», аналоги которых собирал Михаил Бутин.

Сейчас уже практически никому не известно, что такие пароходы изготавливались русской общиной на западном берегу северной Америки. Когда это прекратилось, точных сведений нет, в истории всё подчищено со стороны обоих из противодействующих в Америке тех лет сторон. И в то же время, в период 1870 годов, в Америку с непонятным путешествием отправляется Михаил Бутин. Совпадение? Официально он с Калифорнии добирается до Восточного побережья, и весь свой путь описывает в некоем литературном произведении, состоящем из его писем, под названием «Письма из Америки». В них нет ни слова про посещение производственных объектов. И литературный язык этого произведения очень сильно смахивает на аналогичный язык другого любителя путешествий того времени – Генриха Сенкевича. И тот, как ни странно, тоже был в США в период 1876-79 годов, и тоже издал литературный труд под названием «Письма из путешествия». Что-то очень топорно поработали «историки». Полагаю, если провести лингвистическую экспертизу обоих произведений, всё сразу станет ясно.

Но Америка – это отдельная песня. Как там, гудбай Америка, про тебя напишем как-нибудь в другой раз, сегодня у нас по программе Лондон.

И всё же, не даёт покоя поэма Сергея Есенина «Анна Снегина», приведённая фрагментом в прошлой статье. Есть там ещё один интересный фрагмент.

«Голубчик! — Кричал он. — Петя!

Мне больно… Не думай, что пьян.

Отвагу мою на свете Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете. Живут, не мозоля рук.

И вот он, конечно, в Совете, Медали запрятал в сундук.

Но с тою же важной осанкой, Как некий седой ветеран,

Хрипел под сивушной банкой. Про Нерчинск и Турухан:

«Да, братец! Мы горе видали, Но нас не запугивал страх…»

………………………………………………………………

Медали, медали, медали. Звенели в его словах.

Что это? Опечатка по Фрейду (о Нерчинске и Турухане)? Или всё же мы что-то не знаем про русско-японскую войну? Опять странно как-то. Нерчинск у нас внезапно исчез, и появилась Чита. А Турухан – это вообще Красноярский край, два лаптя по карте. Неужели и дотуда кто-то дошёл из-под Ляояна? Сражение под Ляояном японцами в своих исторических источниках трактуется как полная победа. По их сведениям, они частично разбили русскую армию и вынудили её отступить к Мукдену, где прошло уже другое сражение, Мукденское.

Хотя Мукденское сражение и закончилось победой японцев, но оно окончательно надломило наступательную мощь японской армии. По словам японского историка Окамото Сюмпэя, «это была крайне неуверенная победа, так как потери Японии достигли 72 008 человек» . Маршал И. Ояма доносил в Токио, что его войска не имеют ни людей, ни боеприпасов, чтобы дальше противостоять могущественному противнику, силы которого увеличивались с каждым днем. Под Мукденом уже были сконцентрированы все сухопутные силы страны, её военная мощь была напряжена до предела. Даже японским генералам было вполне очевидно, что к ещё одному генеральному сражению Япония толком подготовиться уже не может. Начальник Генерального штаба маршал Ямагата Аритомо отмечал, что опасно продолжать войну с упорным противником, большая часть войск которого ещё находится дома, тогда как японцы «свои силы уже истощили».

Что-то напоминает недавние сводки из Сирии, про бой под Хишамом, где была такая же «победа». В этой стране (России) куда ни ткни, везде начинают сыпаться скелеты из шкафов, от «Измаила» до Дальнего востока. Знать, судьба такая. Тут ещё будущим поколениям гребсти и выгребать. Похоже, Мукден японцев совсем не остановил на завоёванных позициях. Ну да ладно, вернёмся к жизни замечательного человека.

В период 1860 годов Михаилом Бутиным строится в Нерчинске тот самый знаменитый дворцовый комплекс, называемый Забайкальским Версалем. Один из посетителей отозвался о дворце так: «Всем виденным я был поражен: такой роскоши, изящества, красоты я в жизни ещё не встречал. Он показал мне разные коллекции: нумизматику, насекомых, хрусталя, картин, но все мне настроение портил скрип моих сапог на все помещение и к тому, вдобавок, и аромат моих смазных сапог».

В состав дворцового комплекса входили и знаменитые сады с оранжереями, аналогов которых не было во всём крае. По свидетельствам очевидцев, там росли растения со всего мира, включая достаточно уникальные.

Подобные фотографии (как впрочем любые другие исторические) можно встретить в коллекциях цифровых библиотек со всего мира. Именно эти фото можно наблюдать как вклеенные в альбом некоего С.В.Туманова, можно обнаружить в отдельном виде, и даже с другими цветовыми оттенками. Ощущение, что все эти фотографии оцифровала одна общемировая фабрика, и она же позволяет расшаривать некоторые из этих фотографий строго определённым цифровым библиотекам в мире. Полагаю, с фактами появления в различных совершенно не связанных цифровых архивах идентичных фотографий сталкивались многие исследователи.

Лично у меня при просмотре этих фото показалась какая-то их излишняя наигранность, или фальшь. Возможно, это всего лишь почудилось – процесс фотографирования в тех краях и в те времена был редкостью. Не исключено, что это событие стало праздником для всех многочисленных домочадцев.

А что такое в обведённом предмете? Креатив дизайнера Бутиных или конструкцию перекосило, но некому поправить? Как у плохого хозяина. Если там стояли те самые «колдовские чары» с «золотом», то таким способом нарушался технологический функционал таких «сеней», и «осенять» входящих они уже не могли. Да и «золото» само по себе было увесистым материалом, и могло развалить ту самую конструкцию окончательно. Что, там бутафория без всякого "золота", которую собрали специально на время съёмок?

Этот вопрос, наверное, так и остался бы только с догадками, если бы, как всегда, по всему миру не открылись цифровые архивы. И в некоторых из них появились странные материалы. Странные, если не сказать большего.

Оказывается, во французских архивах есть план итальянского сада некоего месье M. Boutin, выполненные художником André, Jean-Baptiste (17..-18.. ; architecte), в 1775 году. Показательно, что в библиотеке есть несколько подобных рисунков, объединённых в одну серию «Folie Boutin» (Безумный Бутин). При углублённом поиске не без труда удалось найти парижский бюллетень за 1901 год «Le Vieux Montmartre : rapport sur les travaux de la Société» (Старый Монмартр – отчёт о работе Общества), а в нём некие страницы:

Перевод обведённого текста выглядит примерно так (прошу прощения за мой французский, переводил Гуглом):

Идея создания живописных садов в Париже, в английском стиле, принадлежит бывшему военно-морскому казначею по имени Бутин. Этот финансист приобрел для реализации этого проекта огромную землю, которая сегодня является частью Европейского квартала. На улице Сен-Лазар он построил свой отель, а в парке павильон с видом на улицу Клиши, который использовался для его интимных встреч. В этом квадратном здании находилась прекрасная статуя из белого мрамора, копия Гладиатора работы М. Гюяра, и М. Бутин установил там минералогический кабинет, в котором его коллекции были со вкусом собраны и расположены таким образом, чтобы образовалась очаровательная столовая. По соседству были задние дворы и небольшая молочная ферма. Но большой успех был достигнут в новом устройстве его сада. Об этом в июне 1773 г. с восхищением сообщили придворные городского сада М. Бутина, называемым Тиволи.

Что вообще происходит? Нигде более в документах месье M. Boutin не упоминается вообще. Другие Бутины упоминаются, но у них и близко нет имён, начинающихся с литеры «М», и вообще, вызывает большое сомнение факт существования граждан с такой фамилией во Франции (могу ошибаться, кто в теме, дайте комментарий). Что это за странный военно-морской казначей Boutin, скупающий землю в Париже и строящий там грандиозные отели, молочные фермы и парки в английском стиле (почему-то при упоминании фамилии Boutin в этом контексте возникает ассоциация с тем, про которого ничего нельзя писать)? Может, первая литера «М» есть всего лишь сокращение от фр. Monsieur?

Но у нас вроде на картинке сад изображён в итальянском стиле. Или что-то здесь не так? Кстати, кто не в курсе, именно из сада Тиволи в термидоре (июле-августе) 1783 года братья Монгольфье как-будто запустили в воздух свой Монгольфьер.

Монгольфье́р (фр. Montgolfière) — тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым воздухом. Montgol-fière – «Гордый монгол» (фр.). Это летательный аппарат, собранный по образцу китайского. А может, нерчинского? Чёрт знает что творится.

Попытки найти этот сад (или парк) на карте современного Парижа ничего не дали. По имеющейся скупой информации в том же бюллетене, при подготовке Наполеоном своего похода в Испанию в 1810 году сад был сильно повреждён, после чего перестроен. А был ли он вообще? Это же центр Парижа, как-никак, там почти все здания и парки прошли не через одну сотню лет. Тем не менее, от сада Тиволи не осталось абсолютно никаких следов.

При всём при этом имеются все ориентиры, по которым этот сад можно найти на современной карте Парижа. Парижане, вам слово.

Кто же был этот загадочный месье Boutin и куда он делся из Парижа? Уж не его ли отправил Пётр I в почётную ссылку, в Нерчинск, чтобы там появился его внук, также М.Бутин? Подумаешь, историки датами ошиблись в части жития Петра, и не такое бывало. Интересно, а что за молочную ферму упоминали в том печатном издании? На удивление, она тоже есть на отдельном старинном рисунке от того же автора.

Оказывается, у того же месье в том парке имелось целых две молочных фермы, судя по двум разным планам. Зачем ему столько молочных ферм? Неужели он строил свой бизнес на продаже молока, пася коров в саду Тиволи и запуская попутно воздушные шары? Вспоминается анекдот про Петьку и Василия Ивановича, когда они писали сочинение на тему «как я провёл лето», и заменили выражение «пить вино» на «читать книгу» и «ходить по женщинам» на «ходить на рыбалку». Может, и здесь под «молочной фермой» «историки» залегендировали нечто другое, что современному обывателю знать совсем не обязательно?

Странная какая-то молочная ферма на плане слева. В центре круглого помещения имеются стол и струя воды (судя по надписи), как в МОРГе (недавно узнал, что это слово переводится как Место Окончательной Регистрации Граждан). Что же это за ферма такая странная? Залезем в словарь. Оказывается, синонимом к слову laiterie (молочная ферма) является другое слово, или crémerie (маслозавод). Или, по-русски говоря, крематорий. Ничего себе струя… Зачем два крематория были нужны в саду Тиволи? Кстати, этот крематорий на плане слева своей верхней частью подозрительно что-то напомнил.

Посмотрите на верхний вход в крематорий слева на плане и на вход в здание на фото. Оно, не? Только здание это уже без купола и в разбомбленном виде. Как вы уже наверное догадались, оно находится совсем не в Париже, а в Нерчинске, среди остатков того самого дворцового комплекса Бутина (возможно, сейчас его уже доломали окончательно). Для чего Бутиным на территории был нужен крематорий?

Ну хорошо, а где тогда второй крематорий? Да вот же он.

Похоже, здание именно это, только та часть, где было круглое помещение, очень сильно реконструирована (и возможно, добавлена одна секция низкой части здания). Но хорошо хоть, что стоит по сей день.

Кого же Бутины там кремировали, стесняюсь спросить?

Всё бы ничего, но нашёлся ещё один рисунок из французской библиотеки, и снова того же автора.

Тут уже надо приглядеться. Оказывается, наш месье Boutin имел достаточно большой сад, он даже был выполнен в разных стилях. Есть и тот самый итальянский, и английский. Но тут… (о чудо), слева изображены павильоны, принадлежащие парку Chiswick в современной английской столице – Лондоне. На момент рисования Чизвик был самостоятельным городом и в состав Лондона не входил. Что же это за Чизвик такой?

Название впервые письменно упоминается около 1000 года как др.-англ. Ceswican в значении cheese farm. Фермы на прибрежных лугах тогдашнего графства Мидлсекс увековечили в названии основное занятие их обитателей — производство сыра. До 18 столетия предместье славилось сырной ярмаркой. С 1894 по 1927 год приход Чизвик формируется в городской округ, упразднённый в 1927 году, из-за соединения с Брентфордским округом. Объединённая область стала муниципальным районом в 1932 году, просуществовавшим до 1965 года, когда Чизвик вошёл в состав Большого Лондона частью боро Хаунслоу.

Обычная в общем история типичного английского предместья столицы. Название города считается происходящим от сыра как основного продукта, производившегося его жителями (что-то так и тянет на молочную продукцию сегодня). Но почему на края плана сада месье Бутина наносят два павильона, находящиеся в Чизвике, и наконец

- Who is Mr. Bоutin?

(Положа руку на сердце, сам себе скажу, что типаж Михаила Бутина совсем не похож на обычную внешность подданных Её величества того времени. Скорее он похож на внешность одного из тех самых братьев Монгольфье. Неужели он тот самый...?)

Путём поиска по спутниковым картам эти павильоны удалось всё же найти. Не пугайтесь, в современном Лондоне, в том самом парке Chiswick.

На всех официальных ресурсах про этот парк не скрывается, что все его здания и сооружения восстановлены совсем недавно по архивным материалам. Оригинальных зданий не сохранилось, разве что нижнее здание имеет первоначальный первый этаж.

Так может, мы капитально заблуждаемся, и наш M. Boutin имел тот самый сад в предместье Лондона? Тем более что по спутниковой карте он очень сильно похож на наш план, даже в современном облике этого сада, с учётом его перепланировок.

Тем не менее, что-то тут всё равно не так. Посмотрим историю парка Chiswick.

Сады Чизвик-хаус (Chiswick House Gardens) были разбиты в XVIII в. в новом для того времени палладианском стиле, в предместье Лондона Чизик, где местные жители когда-то занимались производство сыра. Очаровательную новую виллу спроектировали и построили для Ричарда Бойла, третьего графа Берлингтона (1694-1753), в его поместье Чизик в 1727-1729 гг. Дом не являлся жилым помещением, а служил для хранения коллекции антиквариата, картин и старинных рукописей, принадлежащих Бёрлингтону. Многочисленные масонские атрибуты говорят о том, что во дворце проходили собрания масонской ложи. Лорд Берлингтон был законодателем английских вкусов своего времени. Совершив большое турне по Европе и увидев развалины Древнего Рима, по возвращении в Англию он не утратил интереса к античности. Палладианский стиль, получивший название в честь итальянского архитектора Андреа Палладио (1508-1580), включал в себя римские элементы и вполне отвечал вкусам лорда Берлингтона и других пэров, которые считали себя новыми патрициями. Их восхищали и творения Иниго Джонса (1573-1652) - первого английского архитектора, работавшего в античном стиле.

Где тут лорд Берлингтон и где наши братья Бутины? Похоже, последние тут даже рядом не стояли. Как уже было сказано выше, у благородных жителей Туманного Альбиона был совсем другой типаж. Более того, на старом плане сада значатся некие постройки, которых в парке Чизвика нет, даже современная его застройка указывает, что их там совсем не было. Иначе бы улицы повторили контур того сооружения, которое должно там ранее стоять. Речь идёт о упомянутом дворце гладиаторов (позиция f на старом плане). Судя по масштабу, этот дворец был внушительных размеров, и если бы он стоял на том месте в Чизвике, современные улицы повторяли бы его контур. Так было всегда и везде, во всех современных городах с богатой историей.

Никто ещё не догадался, к чему всё идёт? Где же наши настоящие Chiswick House Gardens с дворцом гладиаторов?

Ну так вот же они.

Догадайтесь с трёх раз, чья юрисдикция была в том месте, которое сейчас называется Нерчинском, в конце 19 века. А также как называлась эта местность. Полагаю, комментарии излишни. Только этот факт как-то очень неуклюже в отечественной истории замазали. Как было сказано выше, англичане всегда при своём приходе на чужую территорию уничтожали или нейтрализовывали (например в резервациях) местное население, и меняли абсолютно все географические названия на свои. Так и был снесён старый Нерчинск, который в этом историческом месте не появился больше никогда. А новый Нерчинск был построен гораздо позже в том месте, где ранее находилась резиденция нашего Михаила Бутина. И была эта резиденция совершенно другой. Какой она была, мы уже не узнаем.

Под фрагментом №1 мы можем с трудом узнать то самое здание, которое впоследствии стало главным дворцом «Усадьбы Бутина». Под фрагментом №2 мы можем также узнать тот самый длинный крематорий, только его облик изменился до неузнаваемости. С левой стороны к нему пристроили здание, которого в настоящее время на спутниковой карте не просматривается (возможно, его уже не существует). С правой тоже стоит какой-то пристрой. Англичане пришли сюда всерьёз и надолго, как минимум до полного исчерпания подземных богатств этого края. Старый владелец Михаил Бутин свой дворцовый комплекс, очевидно, без боя не отдал. Несмотря на это, ему дали покинуть это место и переехать в Иркутск. Именно это в истории и обозначено как непонятное банкротство Бутина, чем прикрыли банальный вооруженный рейдерский захват. Дальше Нерчинска англичане, очевидно, не пошли. Да и зачем? Основное богатство Тартарии было сосредоточено в этих землях. Очистив эти земли от лишнего населения, а оставшихся приспособив на знаменитую Нерчинскую каторгу (ничего не напоминает?), можно было неплохо обогащаться за счёт недр, не особо тратясь на содержание занятых территорий.

Всё это неплохо и наглядно отражено на какой-то иностранной карте производства начала 20 века.

Согласно карты, все более-менее ценные земли Забайкалья были собраны в некий макрорегион, в центре которого находился Нерчинск. Чита находилась на границе этого района, и очевидно, она была де-факто приграничным к оккупированным землям городом. Несмотря на то, что к Нерчинску уже была подведена железная дорога, дальнейшую магистраль через этот ход делать не стали. Её протянули через места, где имелись залежи золотого песка – другое, вероятно, те власти не интересовало. Все полезные ископаемые региона были известны и нанесены на карту. И, внимание, когда же была построена Амурская железная дорога, та самая, на восток? С 1907 по 1916 год. Похоже, с таким царём России и врагов было не надо. Впрочем, уже многие достаточно авторитетные люди утверждают, что царь Николай II и король Георг V есть одно и то же лицо. Это идеально объясняет происходившее в регионе. Вернёмся в Нерчинск.

Таким стал главный дворец после капитального ремонта, уже видимо в бытность этой местности Чизвиком. Пристройка с правого бока дворца ещё не выполнена. Улицы только разбиты – никакого города там изначально не было, была только самая настоящая индивидуальная усадьба Бутиных, которую разрушили при смене власти, с приходом англичан.

Что было на том месте задолго до прихода в эти края Бутиных? Очевидно, некая резиденция правителей Тартарии. По спутниковой карте видно, что к этому месту подходила пересохшая ныне река. Как и во всём мире, данное место было завалено землёй на очень большую высоту.

Новая власть превратила это место в ограждённую территорию, выстроив забор, красивые большие каменные ворота и возведя пристрой к дворцу. Она же разметила квартальную сетку так, что дворец начал стоять прямо на перекрёстке.

Первое время после новой разбивки улиц было видно, что они образованы бесформенными грунтовыми массами, толком не спланированными и образовывающими небольшие овраги. Очевидно, все новые входы в главный дворец были прорублены заново, как с главного фасада, так и с бокового.

Как минимум, здания имеют подвалы высотой не менее 4 м, в которых когда-то были первые этажи. После заноса они превратились в цокольные помещения. Не исключено, что в некоторых сооружениях глубина подвалов была ещё больше.

Наверное, это остатки того самого магазина, который по легенде братья Бутины перевезли из Кяхты, выкупив у купца Кандинского. И он стал их основным активом, в котором они делали молочную продукцию и продавали во всём мире, скупая парки и дворцы.

И всё же, зачем Бутиным были нужны эти крематории?

Если смотреть по стрелке, то мы увидим с этого ракурса то самое здание, которое служило крематорием. Во всех краеведческих источниках свидетельствуется, что в том месте на фото, где толпится народ, был железный магазин (в реалии этой пристройки уже нет). Да-да, железный, вы правильно подумали. Как и по аналогии с Гусём-Железным, всё самое интересное происходило в подвалах этого дворцового комплекса. Там соединяли золото с некими прочими веществами. Для одного из этих веществ и применялся тот самый крематорий, или обжиг. Всё делалось в одном месте, и это место было защищено. Ничего нового. Англичане, по всей видимости, после ухода Бутина продолжали здесь осуществлять ту же деятельность. И данный пристрой к крематорию возвели специально для магазина. И видимо, пристрой этот исчез неспроста.

Мало кто сейчас знает, что Михаил Бутин владел, помимо прочего, Ильдиканскими рудниками. Находились они также недалеко от Нерчинска. Главным их отличием от всех остальных было то, что на них добывали киноварь. Обжигая киноварь в тех самых крематориях, получали одно из необходимых веществ для «золотой» смеси. Нигде на карте эти рудники сейчас не обозначены. В официальных источниках имеется скупая информация, что Ильдиканские месторождения признаны бесперспективными и были заброшены ещё в 1780 году. Логично, в общем, концы в воду. На одни компоненты «золотой смеси» сделали такую цену, что купить их в больших количествах невозможно. На другие ввели искусственный запрет на оборот. И в принципе признали их итоговую смесь шарлатанством и выдумками. Всё многоэтапно продумано до мелочей, и народ вот уже почти как целый век в это верит.

Но Забайкальский регион по сосредоточенности своих природных богатств на сравнительно малой территории обладает колоссальной стратегической ценностью. Тем более что на его территории были сосредоточены богатства, позволяющие осуществлять полный технологический цикл по производству «золотой» смеси. И из-за этого край переходил из рук в руки в тех, неизвестных нам войнах. Впрочем, к этому мы придём чуть позже.

И всё же, при написании этих строк, продолжают терзать смутные сомнения о какой-то серьёзной ошибке в выводах. Нерчинск, Париж, Лондон, Калифорния… Что-то слишком велик разброс, если не сказать большего. Давайте проверять. Снова посмотрим на фрагмент того самого плана садов Бутина (полагаю, дальше уже можно считать их совершенно точно идентифицированным географическим местом и не употреблять французский и английский языки).

Этот план не ориентирован на север и не имеет масштабных привязок, т.е. выполнен скорее как схема, нежели как карта. Начнём с главного дворца усадьбы. Попробуем сопоставить план с современными фото и спутниковой картой.

Если представить ракурс дворца так, как на каком-то советском фото, и сравнить вид с планом и спутниковой картой (по стрелке), то можно сделать несколько открытий. Первое открытие – похоже, наш дворец был сделан из какого-то сооружения, называемого на плане трельяжем. Таких сооружений было два, они располагались на разных берегах существовавшего ранее канала. Другой трельяж, очевидно, снесён (не исключено, что англичанами). Наши ранние выводы о реконструкции дворца из каких-то руин с прорубанием новых входов полностью подтверждаются. Второе открытие – остатки канала, проходившего ранее в указанном на плане месте, существовали ещё в советское время. Возможно, канал в каком-то виде есть и сейчас (ни один сервис не имеет панорамной съёмки Нерчинска, в связи с чем утверждать не могу). И разбивка сада за дворцом на плане соответствует полностью аналогичным следам сада на спутниковой карте. На основании этого смело делаем вывод – старинный план и современный Нерчинск в этой части полностью идентичны. Смотрим дальше.

Очевидно, снимок сделан с крыши или из окна главного дворца усадьбы, в противоположную от основного фасада сторону. В этом месте как раз находится стадион, который хорошо виден на спутниковой карте. Почему на старинном плане в этом месте находится пустота и приведены условные обозначения? На старинных планах такое наблюдалось всегда только в одном случае – на территории в том месте не было ничего информативного. Либо там была пустыня, либо там была вода. Но пустыня там сейчас (если абстрагироваться от стадиона). Так что же, там была гавань? Похоже на то. Даже сейчас видно, что стадион находится в низине. Тот грунт, который засыпал всё вокруг, засыпал и эту гавань. И то, что на этом месте не построили ничего серьёзного вплоть до настоящего времени, прямо указывает на неплотность грунтов в этом месте. Засыпание (оно же «успение»), очевидно, по историческим меркам было совсем недавно. Одна из улочек возле стоящего на заднем плане храма совершенно диссонирует с общей уличной сеткой и как-то странно повторяет ручеёк, изображённый на старинном плане. Полагаю, всем теперь понятно, что мы опять не ошибаемся, и имеем самую настоящую гавань возле дворца, которая наполнялась с того ручейка и имела выход в реку Нерчу. Понятно, от этого выхода не осталось и следа. Здесь уже нужна помощь краеведов.

Кстати, а что там за храм «успения» (пардон, Собор Воскресения Христова) стоит на заднем плане фото? Про него известно, что он за советский период существования несколько раз подвергался реконструкциям из-за частичного сноса. Чисто по советской традиции у него сносили колокольню, затем после ухода в небытиё СССР эту колокольню восстанавливали. Ничего удивительного.

В последние годы существования СССР он выглядел примерно так, без колокольни:

Можно смело утверждать, что в СССР вряд ли были средства на ремонт наружных стен подобных сооружений. И обведённые колечки можно считать нетронутыми вплоть с момента их изготовления вместе со зданием этого с позволения сказать храма. Если сравнить колечки с аналогичными на фасаде ремонтируемого главного дворца на старом фото (см.выше), то всем всё становится ясно. Оба этих здания строила (реконструировала, ремонтировала) одна артель, с одним архитектором. Но прошу не путать, пристрой к дворцу и большие входные ворота в тартарском стиле эта артель не делала. Это сделали уже после них. А наша артель скорее наоборот, тартарский стиль меняла на европейский. Ну или на тот стиль, идеологию которых маркировали данными кружочками (надеюсь, все поняли, о ком речь).

А если сравнить с павильонами Чизвика на старом плане? Разве что колонны с фасада храма приделали непонятно зачем. Они ничего не несут, просто выпирают из фасада. Ими явно что-то хотели закрыть. Ниши?

Полагаю, и здесь комментарии излишни. Современная улица Погодаева в Нерчинске проходила по тому самому месту, где на старинном плане был каскад из водоподающих сооружений, разделяющий естественной границей два сада. Ось этого каскада шла водный «grand bassin» прямо в центр некоего сооружения, называемого в дворцовом комплексе Бутина «павильоном гладиаторов». Это здание каким-то образом обслуживало те самые каскады как гидротехнический узел. Очевидно, англичане этот павильон снесли, а на его месте возвели то самое строение, которое на полях старинного плана обозначили как «Павильон возле моста в Чизвике». Они полностью скопировали и построили на этом месте тот самый английский Чизвик. Это был их фирменный стиль по всему миру. Уже какое-то время спустя это здание очень топорно переделали в православный храм. А затем, видимо, зная о его истории, снесли при большевиках самую главную его часть. Интересно, а что там ранее было? Ложа? Нерчинск и Лондон на полных правах должны быть городами-побратимами. Из песни ведь слова не выкинуть, как бы ни обидно это звучало.

Краеведам ещё надо бы обратить внимание на дома, находящиеся в пересечении с осью современной улицы Первомайской. Где-то там должен быть ещё один павильон Чизвика. Возможно, он и сейчас есть, только замаскирован под совершенно постороннее здание. А ещё, по некоторым сведениям, в Нерчинске ранее находилось намного больше подобных сооружений.

Этого здания не существует уже давно, и даже на краеведческих форумах многие знатоки затрудняются сказать, где именно оно располагалось. Известно только то, что храм находился в селе Михайловка, на противоположном берегу реки от того места, где находился старый Нерчинск, а ныне населённый пункт Приисковый. По легенде, назвали это село по имени Бутина, и это было не одно село в крае, названное по его имени. Человек ведь он был замечательный.

Что всё это значит? Полагаю, многие уже сделали соответствующий вывод. Наш уважаемый Михаил Бутин был настолько богат, что имел свои владения не только в Забайкалье. Он имел владения и в Америке, и в Европе. И там, и там он бывал, передвигаясь на той чудо-технике, которую сам и производил. Чудом там было только то, что вместо топлива использовалась та самая «золотая» смесь, добываемая из сырья и производимая полностью на нерчинской земле. И эта же земля была столицей той самой Китайской Тартарии, последним представителем правителей которой и был наш Михаил Бутин. Он принял эти земли после того, как некая армия прошлась по ним до самой Америки, свергнув прошлую власть. Не исключено, что он имел родственные узы с прошлыми, свергнутыми правителями Китайской Тартарии. В Европе он был известен как один из тех самых сумасшедших братьев Монгольфье, не исключено, что за свою характерную внешность. В Европу он как раз и привёз то, чего там отродясь до этого не видели, от летательных аппаратов до фейерверков (список изобретений, которые сейчас приписывают Китаю, от лучевого вооружения до логарифмической линейки можно продолжать очень долго).

После падения Китайской Тартарии, чтобы исключить её из истории, название этой страны для всей оставшейся России перенесли на современный Китай, хотя ранее эту страну называли Хань (Чина). Китайская Тартария была последним оплотом т.н. «золотого века», когда золото служило людям, а не лежало в банках в ожидании того времени, когда умрёт нефть и снова на белый свет вылезут технологии прошлого и тот, кто имеет золото, будет снова владеть миром. А тогда огромный исторический период, именуемый «золотым веком», заменили на «бронзовый век», «каменный век» и какие-то ещё веки. Кому-то это было необходимо.

Пусть вас не смущает тот факт, что сады Бутина изображены на гравюрах, датированных 1775 годом. Очевидно, здесь мы имеем как раз тот самый случай, когда в летоисчислении пропало сто лет. Правильно датировать эти планы надо 1875 годом. И где-то после 1880 года в те края был осуществлён приход англичан, которые взяли резиденцию Бутина и превратили её в копию Чизвика. Соответственно, все фотографии усадьбы Бутиных, многочисленно гуляющие по цифровым архивам, сделаны уже как минимум при английской оккупации этих мест. Подозрение на это, можно сказать, посещало и до этого, о чём ранее также было сказано. Наш Михаил Бутин в то время уже находился в Иркутске, где уже отошёл от дел и занимался науками и писательством. А что ему оставалось делать? Все его предприятия перешли в другую юрисдикцию.

Похоже, Англия после проведения зачистки северной Америки до западных берегов и Опиумных войн в Китае совсем не остановилась на достигнутом. Её войска пошли вверх по Амуру и далее, дойдя до богатейшего Нерчинска. И де-факто какое-то количество лет эти земли были в британской юрисдикции, пока не начались события, называемые Русско-Японской войной.

Как же так получилось, что в истории на этот счёт не отложилось практически ничего?

Наверное, надо вернуться к тому, что всегда и во все времена историю пишут победители. И если в нашей истории ничего про эти события нет, кроме как скупых упоминаний в произведениях типа «Юнона и Авось» или поэзии Есенина, то эту историю писали те же победители. Абсолютно те же, разве что слегка сменившие имидж.

О чём там говорить, если весь Забайкальский край в то время гулял в акциях на предъявителя.

Так на кого там пошли воевать Германия в союзе с Японией? Германия, впрочем, отдельная песня, давайте глянем на Страну восходящего солнца. Похоже, как сейчас США сражается с Россией за Украину до последнего украинца (пардон), так тогда Великобритания сражалась с Японией за богатейшие земли Китайской Тартарии до последнего русского. Гениально и старо как мир. Ничего не изменилось. Но благо, что народ не повёлся на подобный «патриотизм», и война в то время была выиграна Японией. Обратите внимание, эти события шли ещё на последних годах жизни Михаила Бутина. Когда же у нас власть перешла из рук условных «Гольштейн-Готторпских», или «прусских», завоевавших Китайскую Тартарию и давших ей в вассальном виде восстановиться до невиданных высот, в руки условных «британских», занявших те земли и продавших её в акциях своему узкому кругу? История умалчивает. Но это прошло за очень короткий срок, соизмеримый с человеческой жизнью. Оставим это настоящим историкам, им тут работы на целое поколение.

Терзают смутные сомнения, что все эти странные события, упоминаемые уже официально, о японских и американских войсках на Дальнем востоке уже в период советской власти, совсем не лишены под собой основания. Чита как раз была приграничным городом, где советская власть установилась, хотя и не без труда (и опять же, при этом упоминались некие сражения с японцами). А дальше Читы была та самая анархия, которую неоднократно описывали многие труженики пера в СССР. Там все сражались против всех, одерживая ситуативные победы, примерно как сейчас в Сирии. Сергей Лазо со своей полевой гвардией, атаман Семёнов, японцы и вдовесок англичане, высадившиеся во Владивостоке в 1919 году (наверное, пришли наводить утраченный порядок) – каждый вёл свою игру. Ну и как могли, грабили богатейший край.

Высадка английских войск во Владивостоке, 1919 год

Сейчас уже мало кто помнит, но большевиками в 1926 году было создано буферное территориальное образование – Дальневосточный край. Де-юре он был в составе РСФСР, а де-факто состоял из ряда самостоятельных государств, опиравшихся на японские оккупационные войска. Они оттуда, оказывается, совсем не уходили с той самой японской войны, когда выгнали с этих мест англичан. При создании этого буферного государства учитывались, в том числе, интересы японцев. Охарактеризовать происходившее коротко и ясно можно одним ёмким русским словом – бардак.

Личность атамана Семёнова, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. Но вероятно, что в той сложной эпохе это был единственным русским патриотом, участвовавшим в той сложной партии.

По некоторым данным, весь этот бардак прекратился только после того, когда по команде Великого вождя в этот край пришёл наводить порядок вместе со своей армией знаменитый революционный командир Василий Блюхер, а после его отстранения мало кому тогда известный Георгий Жуков. После серии ярких побед Жукова японские войска ушли из этих мест навсегда (будем надеяться). Попутно были устранены все прочие незаконные воинские формирования. Забайкальский край зажил своей новой жизнью, забыв про Китайскую Тартарию и Михаила Бутина. Собственно, другого пути у него не было. Богатство края стало служить огромной стране.

А что там сейчас?

Поскольку в своё время очень много бывал в Забайкальском крае, и даже проехал его от Читы в одну сторону до Холбона, а в другую до Аги, могу делать определённые выводы. Собственно, вывод только один – практически самый богатейший край страны в наше время один из самых её депрессивных районов.

Сейчас власть в крае делят ЕР и АУЕ* (*- совсем недавно запрещена на территории РФ). Зря смеётесь. Почти все, полагаю, уже забыли, как при советской власти у́рок и прочую шпану считали вполне официально социально-близкими элементами. Надо думать, близкими для правящей партии. Почему? Наверное, не знает этого только простое население нашей страны. В случае, как сейчас говорят, массовых беспорядков толку от армии и т.н. милиции не будет никакого, это очевидно всем. Но совершенно не так будут обстоять дела с криминальными структурами. Если хорошо мотивировать верхушку этой сложной иерархии (неважно, деньгами или угрозой физической расправы, это сравнительно дёшево и несложно), можно получить отменное боеспособное войско. Это войско при наличии команды «фас» будет крушить всех без разбора, не взирая на пол, возраст и прочее. Дисциплина в этом войске будет гораздо лучше, чем в любой регулярной армии (если не считать исламских воинских формирований, там она лучше всех). И без такой «армии» победить беспорядки практически невозможно.

В истории России 20 века подобное «войско» использовалось очень часто, от 1917 года (теми же большевиками) до 1993 года. Если кто помнит, в СССР дисиддентов очень быстро распихали по тюрьмам, «дуркам» и выслали зарубеж, тем самым сведя движение практически на нет. Но с уличной подростковой преступностью всегда боролись в вялотекущем режиме, рефлекторно реагируя на их выходки. Всерьёз за эту преступность начали браться только тогда, когда например в Казани уже начали прилюдно убивать, и была угроза массового народного недовольства. Что бы там ни пела власть, она всегда будет иметь под руками такой вот «кадровый резерв» для специальных операций. Без него ей банально не выжить в первой же экстремальной ситуации.

Так вот, АУЕ* в Забайкальском крае развилась до того, что уже начала щемить деньги с военнослужащих, находящихся в крае. И вполне успешно. Это при том, что у военнослужащих есть своя лояльная военная прокуратура, которая их скорее защищает от гражданских, чем осуществляет надзор. В новостях часто фигурировали истории с поножовщиной и перестрелками. Но далеко не все истории доходят до средств массовой информации. Это длится уже не менее 15 лет. Почему вдруг АУЕ* решили запретить только сейчас? С чего бы вдруг пчёлы пошли против мёда? Ответ очевиден – южный сосед, который внезапно окреп и превратился из аутсайдеров в мирового лидера. И он вполне очень даже не напрягаясь может эту «гвардию» при необходимости перехватить, благо возможностей в этом плане у него гораздо больше. И произошло то, что должно было произойти. Клиент стал «токсичным». Его решили устранить, мало ли что.

Но совсем криминал не исчезнет, потому как в крае действует чёрный рынок золота. Его там можно приобрести очень дёшево, и практически во всех крупных населённых пунктах. Прииски работают, но все их сотрудники знают, что принадлежат эти прииски… подданным Великобритании. Те вернулись обратно, не тушкой, так чучелком. К примеру, о самом крупном прииске пишут так:

Рудник «Ключевский» — одно из самых крупных месторождений золота в Забайкалье. Его открыли еще в начале прошлого столетия британские геологи. Вскоре после этого здесь начало работу Нерчинское золотопромышленное общество, однако уже в 1910-м рудник законсервировали — твердость породы, в которой находилось золото, затрудняла его добычу. Вернулись к разработке месторождения уже в 1930-е, а в 1951-м оно считалось одним из самых больших в СССР. Примерно через год масштабные работы здесь в очередной раз прекратились, теперь уже на десятилетия. Лежавшие ближе к поверхности пласты были выработаны, а разработка оставшихся требовала дорогостоящего оборудования. В конце концов рудник был признан убыточным. После этого население одноименного поселка неуклонно уменьшалось — если в 1959 году, по данным Всесоюзной переписи, здесь жили 3,8 тыс. человек, то в 2017 году насчитывалось только 1,2 тыс. жителей.

Про Бутина и его рудники уже и не помнят, но не это главное. Как вы думаете, там действительно закончилось золото? Серьёзно?

Наша власть была бы не властью, если бы не выкрутилась и в этой ситуации. Кто-нибудь слышал про ТОРы?

Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (сокр. ТОР или ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР». Выделение внутри страны территорий с необходимой для старта производства инфраструктурой и льготами — широко распространенная международная практика привлечения крупных предприятий. Создание таких территорий внутри страны также называют «китайским путём».

Полагаю, практически всем известно, что это такое. Если кто не слышал, поинтересуйтесь новостями о функционировании китайских предприятий в России (крайние новости шли недавно из Чувашии). Это территории, где де-факто начинают действовать чужие законы. Пришедшие опустошают эти территории по принципу саранчи, совершенно не думая, что будет после них. В наш век гибридных войн и вообще всего гибридного идеальнее ситуации для отчуждения богатств просто не придумать. Полагаю, все прекрасно понимают, что я тут хотел сказать.

Как же это опять получилось?

Риторический вопрос. Наверное, проще сказать, что тут будет после всего этого.

Китай, как все уже слышали, выбился в мировые лидеры. И в этом далеко не последняя заслуга коммунистической идеологии, столь сильно ругаемой в современной России. Если кто помнит, когда западный мир обрушал подгнившие коммунистические режимы по всему миру, в Китае тоже была устроена попытка свержения режима, сейчас называемая как События на площади Тяньаньмэнь. Как и везде, это событие было организовано извне и управлялось тоже извне. Сложно сказать, что хотели добиться внешние организаторы этого события. Возможно, его провели «за компанию» со всеми, как говорят в России, «на шару». Пробовали власти на прочность. Не получилось. Режим разогнал эти выступления, сделал работу над ошибками, и государство понеслось вперёд, к победе коммунизма. Но наивным было бы предположить, что внешние силы на этом так просто успокоились.

Было много разных историй, но сейчас война Китая и внешнего мира происходит как-то в том же вялотекущем формате. Самое серьёзное, что там произошло, так это то, что китайские смартфоны не поддерживают приложения Гугл. Детский сад какой-то. Но всё изменится, если внешний мир поставит товарища Си в положение Сталина образца осени 1941 года. Если кто не помнит, тогда перед Вождём стоял выбор – кинуть хозяина и начать свою игру, или быть банально и с позором устранённым (но совсем не обязательно убитым). Он выбрал первое, и достал из кармана свою дулю в виде технологий прошлого. Что было дальше, хорошо помнят те, кто застал это время. По крайней мере, с точки зрения обывателя, в магазинах было всё, цены постоянно снижались, социальные лифты работали, страна была сильнейшей в мире и семимильными шагами шла в настоящее светлое будущее ("золотой век"). А что готовилось в мировом масштабе, даже подумать страшно.

Ни для кого не секрет, что руководство Китая до сих пор преклоняется перед гениальностью Сталина и живёт по его заветам. Наверняка эта страница из его жизни также пристально изучена и вариант "б" на случай непредвиденного в Китае давно подготовлен. Почему его до сих пор не вводят в действие, сложно сказать. Но всё к тому идёт.

А если товарищ Си изыщет политическую волю и решит пойти таким путём? Но у него нет золота. И тут, о чудо, рядом Забайкальский край с тёмной историей, и в нём гигантский организаторский потенциал АУЕ*. Достаточно просто сделать большой Забайкальский ТОР в составе Российской Федерации (даже рабочее название есть - "Сила Тартарии") и сказать - London goodbye! Китайская Тартария – сильнейшая страна! Слава великому Сталину! (если не сделать ТОР, то не исключен вариант Аляски, это все прекрасно понимают и вряд ли допустят).

Найдут почти забытых певцов из первого состава Кар-Мэн, стряхнут с них пыль и сподобят на исполнение того самого знаменитого хита где-нибудь в Чите, на площади около здания ЗабВО. Как там, Лондон прощай, пора домой!… И потом на бис ещё раз.

Наверное, об этом я уже говорил, и ещё раз повторюсь. Забайкальский край был и остаётся в тройке лидеров тех российских регионов, за которые начнётся нешуточная борьба после окончательного коллапса нефтяной экономики. Пусть весь мир обменивается бумажками о приобретении золота (кстати, в мире сейчас идёт реальный ажиотаж), фактически золото всё равно будет только у очень узкого круга лиц. Выходы из ситуации, как всегда, стары как мир - экспроприация или добыча усиленными темпами. И сразу все вспомнят про забытую Китайскую Тартарию.

В мир снова вернутся купеческие идеи Михаила Бутина, правда, осуществлять их будут уже другие лица. И можно будет смело начинать новый том из серии «Жизнь замечательных людей».

P.S. Следующая статья из серии «Жизнь замечательных людей» запланирована про небезызвестного Л.П. Берию, как бы это не вызывало гнев у некоторых граждан. Кому-то надо наконец начать вычищать эти конюшни. Очень сильно интересует технико-технологическая деятельность данного персонажа. Если кто-либо обладает интересными фактами, пруфами или документами, пишите на tainproject@gmail.com , буду очень признателен. Репрессии, сексуальная активность Л. П., и всё, что с ними связано, не интересуют, заранее спасибо за понимание.

Источник: https://www.tart-aria.info/london-goodbye/