После затянувшегося предисловия переходим к деталям, то есть непосредственно к заведению с названием "Саратовская контора иностранных поселенцев". И сразу-же обратите внимание на эти штампики, это с оригиналов хранилища СУАК

Оттиски штампов "Саратовской конторы иностранных поселенцев"

Что мы видим? На левой, примитивной, всё как положено - "Сарат:контор:иностранных:поселенц:", на правой, более современной написано "саратов-конторы-опекунства-иностра-п" и заодно посмотрите на шапки на курице-мутанте. Кто любит поковыряться в гербах вот тут ещё есть. Спросите что не так? А не так тут всё. Согласно утверждению СУАК, на котором и зиждется вся официальная история практически всего Нижнего Поволжья от Самары до Астрахани, оказывается всё в точности до наоборот и якобы "саратовская контора опекунства иностранных поселенцев" - была аж "при екатерине", и только потОООм, после перерыва, появилась конторка без "опекунства".

Расхожий штамп "при епатирине" давно уже стал синонимом словосочетания "при царе горохе". Писать про нее, с настоящим именем Екатерина Павловна Скавронская-Энгельгарт-Багратион, ходившую по рукам в "литературных" европейских салонах (вполне допускаю что какой-то великой целью) не вижу смысла, про неё и так всё есть в открытом доступе. Её похождений хватило минимум на трёх литературных персонажей "вживлённых" в официальную российскую историю. Первых двух "героинь" из этого списка - "императриц екатерин" раз и два, навязывают маленьким детишкам ещё в начальных классах. Хотя с учётом тех сведений которые про "них" собрали в ОИ, лучше начинать знакомиться с ними не раньше чем с 18+. С третьей героиней посложнее. Учитывая то, что семейная жизнь Скавронской-Энгельгарт-Багратион с настоящим Петром Багратионом, генерал-лейтенантом, генерал-губернатором Лифляндским, Эстляндским и Курляндским, стала прототипом для создания подробностей взаимоотношений "Пушкина и Гончаровой", она-же ещё и "наташа" без номера. И это три самых бросающихся в глаза её ипостаси, а судя по её популярности в среде дакадентского зарубежного бомонда, всяких разных "гетер" с неё писалось десятками... Первая треть Х1Х века вообще была бездонной бочкой для литературных персонажей, откуда начерпали "героев" на тысячелетия... То есть, с самого начала, для удревления на пустом месте, СУАК использует заведомую ложь, дублируя первую треть Х1Х века, переворачивая с ног на голову и разбавляя её героями порнографических анекдотов и потаскухами из "литературных" салонов.

Но просто отбросить всю информацию до 1830 года - тоже не получится. В том то и дело, что ту условную "ложку мёда" реальной информации которую удавалось добыть, политтехнологи в 1880-1910-х годах разобравшие единую картину первых двух третей Х1Х века на пазлы, даже не "по тарелке размазали", а умудрились размазать на несколько разных тарелок по-чуть-чуть, сильно разбавив чем попало, чтобы создавалась "видимость картины" "на века". Но если вернуться к "конторе иностранных поселенцев" всё-же есть вполне реальная и ни от кого не скрываемая дата. Чтобы её перестали замечать, для этого всего-то и нужно было в легенде перед ней сделать некую вставочку, что это якобы дата "второй реинкарнации". Всё, после этого уже можно почти не врать. То есть для изменения реальной истории нужна ссылка на нереальную систему координат, в которой перед реально происходившими событиями можно вставлять по необходимости любую фэнтэзийную туфту. Зная эти фокусы со стороны официальных историков и нейтрализуя их негативные последствия, можно с уверенностью говорить, что год реального появления "Саратовской конторы иностранных поселенцев" всё-таки сохранился и это 1833 год (!)

Но опять же 1833 год - это год образования собственно конторы, с названием, со штатом, с финансированием, с правами и обязанностями. Но так не бывает, чтобы не было-не было никогда и вдруг раз, такой, и появился. Да и Саратов ведь тоже не враз на пустом месте возник. То как протекали события на территории России в начале Х1Х века, для понимания общей картины, попытаюсь описать "в двух словах", широкими мазками, без углубления в детали.

Крестоносцы

...Государства Священной Римской Империи, Ганза, Соединённые Штаты Нижних Земель по какой-то причине направили натиск на восток континента. Можно предположить, что какое-то катастрофическое изменение спровоцировало геологические, геотермальные и климатические изменения приведшие к тому, что население из пострадавших и терпящих бедствие регионов двинулось в доселе неинтересных направлениях вглубь континента. То есть "великое переселение народов" действительно имело место быть в первых десятилетиях Х1Х века, появилось даже множество переселенческих контор занимавшихся более-менее цивилизованным переселением на восток. И пресловутый "дранг нах остен" - это не какие-то там нелепые "средневековые" зверства с дебошами и массовой поножовщиной, а полустихийное-полуорганизованное переселение возглавленное переселенческими конторами-"орденами" ("Орден" - "Порядок", "упорядоченный" или... просто "организация"), т.е. т.н. "госпитальерами", "тамплиерами", "тевтонами" и др., и т.д., и т.п.

Да, знаю, что согласно популярным ещё в прошлом веке сериалам детских сказок "про лыцарев" и "про средние века" все эти "рыцарские ордена" якобы "изгибли смертию лютою" в тех же сказочных "средних веках", сам зачитывался в детстве. Но я же вам не сказки сюда пришёл рассказывать, сказочников без меня хватает, есть где залихватскую приключенческую фантастику почитать, здесь (даже не смотря на то, что я пишу развлекательно и юморю иногда, УЧИТЕСЬ РАЗВЛЕКАЯСЬ!) настройтесь на серьёзный лад. Все эти ордена не умерли в сказках, а реально существовали, зарождаясь один за другим на протяжении первой половины Х1Х века, они прекрасно и АКТИВНО просуществовали на протяжении всего оставшегося века, не прекратив своей деятельности даже в прошлом веке. Их деятельность не подразумевала никакой клоунады и театрализованных плясок с саблями, и уж тем более они ни в какой поножовщине с арапами не участвовали, эту детскую ахинею можете забыть как страшный сон им было не до этих диких выходок. Посмотрите на заставку, НА ЗАСТАВКЕ РЫЦАРИ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА, НАСТОЯЩИЕ! Фотография 1871 года. "Тамплиеры" нужны? Пожалуйста, это 1889 год, "тамплиеры", НАСТОЯЩИЕ! Согласен, качество фотки не очень,

Рыцари "тамплиеры" 1889 год

какие-то люди аж в "наполеоновских" треуголках, смахивающие на негров из-за тени от шапочек. Но это поправимо, тогда люди не считали что занимается какой-то клоунадой, про которую писали сказки, они ни от кого не скрывались, фотографировались достаточно много и представить себе не могли в какую кровожадную ахинею превратится их деятельность уже в следующем ХХ веке. Вот "рыцарь храмовник" крупным планом, сэр Х.Л.Спенсер

Рыцарь храмовник (тамплиер), сэр Х.Л.Спенсер

А это уже рыцарь-"иоаннит", прусский принц Эйтель Фридрих, 1907 год, на момент вступления в должность главы Ордена (“херренмейстер” (Herrenmeister))

Принц Эйтель Фридрих фон Прёйссен, херренмейстер ордена Иоаннитов.

Как видите, никаких зверских лиц, крестов во всю спину и фанатизма в глазах, никаких фанатиков готовых резать туземцев вручную от заката до рассвета, образованные интеллектуально развитые люди хорошего присхождения, обладавшие положением и большим влиянием в обществе. Плащи с крестами конечно были, но это не повседневная одежда как нам про это рассказывают фантазёры, эта церемониальная форма одежды была довольно дорогим удовольствием и, как и королевская мантия подбитая горностаями, одевалась только по особо важным случаям. Рыцарские мечи - это церемониальный предмет роскоши, на те деньги что стоил такой меч можно было вооружить целый взвод и драться такими мечами, тем более с какими-то звероподобными дикарями, было бы всё равно что стрелять на пустыре по бутылочкам золотыми царскими червонцами. Как и в случае с "ассасинами", бывшими обыкновенными... наркошами, курильщиками гашиша, из которых в угоду толпе сделали суперкиллеров, чья сетевая организация суровых "мочил" якобы держала в страхе всю Переднюю Азию, род деятельности реальных "тевтонов", "тамплиеров" и "иоаннитов" имел мало общего с теми галюциногенными версиями, которые распространялись посредством жёлтой прессы.

Чисто технически, посетители ставших модными со второй трети Х1Х в. гашишекурилен Западной Азии и опиумокурилен Восточной Азии, вполне могли кого нибудь когда нибудь зарезать в толпе "за дозу", но вероятность того что это "заказняк" и "исполнял" его "профи" в то время была исчезающе мала. В тех краях люди скорее "сгорали" от чумы, превращались в живых мертвецов от проказы или усирались до смерти от дизентерии, нежели становились жертвой заказного убийства, тем более при помощи "ассасина". Так же и с "рыцарскими Орденами", единственный рыцарский Орден который можно было бы прямолинейно связать с саботажем - это "Ку-Клукс-Клан" ("куклос" или "куколь" - остроконечный капюшон закрывающий большую часть лица), но опять же в реальности негров и педерастов пострадало от него гораздо меньше чем об этом принято рассказывать. И вообще, создаваясь изначально как "Орден", "ККК" принимая в свои ряды кого попало, довольно быстро выродилось в некое подобие физкультурного общества, с размытыми целями и хулиганствующими методами.

Почему все знают про сказочные похождения "орденов" и никто не знает чем они занимались на самом деле? А вы посмотрите на себя, вы-же когда ищете "рыцарей ордена" обращаете внимание только на "панков" и "металлистов", в медицинском халатике с крестиком, с дырявым ведром на голове и свинорезом. Ищете не сколько они построили гостиниц или приобрели земель, а сколько тысяч каких нибудь барадастых бармалеев они зарезали вручную с двумя перекурами, вам интересно сколько бравые рыцари просидели в осаде, и сколько тонн сокровищ захватили у каких нибудь хромых киргизских тамерланов, когда вырвались из неё и отпинали осаждающих в пропорции 1 к 101. Вы же сами не хотите разбираться в скучной нудятине, где-кто-кому-чего-и сколько, вам хочется аляпистых фантасмагоричных сказок про неимоверную древность с невыносимо синим небом и до рези в глазах зелёной травою, вам нужны лихие кавалерийские атаки трёх богатырей, которые "одним махом семерых побивахом", и чтобы в гуще врагов непременно "пукнул - улочка, сморкнулся - переулочек". И готовы до посинения спорить, сколько один рыцарь протыкал за раз "сарацинов" 2 и 7/8, или же 3 и 3/4, готовы заплевать весь монитор, доказывая что "битва при Малых Незалупах" была в ночь с 12 на 13 месяца ниссана в многотыщкаком-то году, а вовсе не в середине апреля после захода солнца, в тыщасотзатёртом годе, приводя по памяти почасовые события тысячелетней давности, при этом не имея абсолютно никакого понятия о том, что творилось даже 50-100-200 лет назад... И ЭТО СЕЙЧАС, КОГДА ВСЕ БУКВАЛЬНО ПРЕСЫЩЕНЫ ИНФОРМАЦИЕЙ! А тогда, КОГДА ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЛОСЬ у наших мелких слабосильных предков, с тотальным незнанием даже мест и событий из той же губернии где они проживают, запросы были на порядок более примитивными! Спрос рождает предложение, что берут - то и производят... Так что здесь речь даже не о конспирологии, а о тотальном неинтересе к реальности и обыденности!

...Ну а если ближе к теме, про Саратовскую "контору иностранных поселенцев" ещё хоть кто-то что-то более менее знает, а вот про Одесскую - вообще никто и никак. А ведь такая существовала с 1818 по 1833 гг, под управлением человека с должностью "главный попечитель о колонистах южного края России", и занималась она расселением европейских переселенцев ПО ПУСТЫМ НИЧЕЙНЫМ ЗЕМЛЯМ Причерноморья. А в это время губернатором Одессы был тот самый кардинал Ришелье (да-да, будет вам и Ришелье, потом, если захочите), которого прощелыга Дюма писал прямо чуть ли не с натуры... И на счёт "кардинала" я не шучу, один из переводов этого слова с латыни... "основатель".

Конечно трудно всё это сходу воспринимать, ведь у тех кто не интересуется историей это вообще в голове не укладывается, а у тех кто интересуется - голова забита всяким литературным мусором типа "взятие Измаила", "переход Суворова через Альпы" и "османскими империями" от океана до океана. И если я предложу только представить на минуточку, что крестовый поход "1204 года" на "Византийскую империю" состоялся в начале Х1Х века - у них наступит когнитивный диссонанс и коллапс мыслительных процессов. Ведь голливудские фантастические блокбастеры, полностью соответствуя запросам потребителей масс.культуры, приучили уже всех, что "крестовый поход" - это непременно когда истинные арийцы в майках-алкоголичках поверх кольчуг из нержавейки, с умным видом, под разговоры о любви и всепрощении, без устали режут ножиками бесчисленных укуренных гашишом черно...глазых душманов, в одних майках на босу ногу и с портянками на головах, и никак иначе... Ну разве что совсем окретинившееся поколение нынешних голливудских сценаристов тронулось умом до такой степени, что внесли неожиданное разнообразие в этот сценарий, придумав что "крестоносцами" были, негры, китайцы, педерасты и бой-бабы, и всё это без изменения антуража, всё с тем-же "средневековьем" и с "выкосом" толп песчанных гастарбайтеров... Я не собираюсь никого уговаривать и переубеждать, но на основании собственных исследований могу сказать, что "крестоносцы" или "крестики" - это одни из самых гражданских вооружённых формирований, больше известных как "ландштурм" или "ополчение", где на роту в 150-200 человек приходилось два-три десятка исправных ружей и ратники дружин ополчения с пиками, рогатинами и топорами составляли подавляющее большинство ополчения ещё в 60-х годах Х1Х века.

Ратники дружин ополчения, "крестики"

Чисто технически "крестоносцы"- это легионеры, ландштурм, ополчение, волонтёры, егеря, национальная гвардия, щюцбюнд, кайтселийт, башибузуки (в России их называли "крестики", а в СССР - "партизаны" и "махновцы"), в общем можете выбрать что нравится, суть от этого не меняется. Ландштурм это такой гибрид милиции и стройбата, и У ЛАНДШТУРМА задачи совершенно не боевые, они должны нести гарнизонную, обозную и караульную службу, охранять склады, тюрьмы, мосты, тоннели, железнодорожные станции, сторожить заключённых переведённых на поселение, раненых и военнопленных, а ещё они широко использовались как раб.сила при постройке оборонительных и инженерных сооружений, то есть как инженерные войска и усиление пионерно-сапёрных подразделений. ТО ЕСТЬ ЛАНДШТУРМ ПРЕДНАЗНАЧЕН НЕ ДЛЯ ЗАХВАТА, А ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ! Причём вся их служба происходила либо во время затянувшегося военного положения, где они много работали, много бездельничали и мало воевали, либо в течение 6-недель сборов в мирное время раз в несколько лет, где они много создавали видимости что воюют, и всё это время думали о работе, вот и вся боевая подготовка этих "головорезов"...

И, надо особо отметить, что единственный предмет неизменно присутствовавший у ополченцев-ландштурмистов на одежде (форма им доставалась либо обноски, либо устаревшая вышедшая из обращения, либо захваченная на вражеских складах, а частенько они вообще служили в своей гражданской одежде), на протяжении ВСЕХ ПЕРИОДОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОДОБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ - ЭТО КРЕСТ! И смысл того, для чего из "крестоносцев" какие-то "реконструкторы" придумали сделать мультяшных "чудо-богатырей", мне честно говоря не понятен... Но начали делать это очень давно, как раз на рубеже Х1Х-ХХ вв, когда "крестоносцы" ещё вовсю массово использовались ВСЕМИ воюющими сторонами, причём не только по прямому назначению, но и в боевых действиях на линии боестолкновений на основных фронтах. Правда это была вынужденная мера, в связи с превысившей все мыслимые сроки ведения войн Империалистической Войной и практически полной потерей в боях первых года-полтора практически ВСЕГО состава кадровых и запасных частей.

"Крестики" или Ратники дружины государственного ополчения

Почему сроки ведения войны 1914-1918 гг я назвал немыслимыми? Да, я знаю что на бумаге можно нарисовать любые самые бредовые фантазии, живые примеры тому "300-летнее монголтатарское игого", "100-летняя война", "30-летняя война", "7-летняя война" (ОБЯЗАТЕЛЬНО обратите внимание на то как кардинально падает степень идиотизма по мере приближения к реальным историческим датам!). Но вот как только начинаются настоящие документы и РЕАЛЬНЫЕ войны - воевальщики сильно стухают и еле-еле осиляют пару-тройку лет поваландаться... Если же вы кроме фантастических "наполеоновских" войн ничего не знаете о войнах Х1Х века, хотя-бы начиная даже с 1820-30-х годов, боюсь РЕЗУЛЬТАТ ВАС КРАЙНЕ СИЛЬНО УДИВИТ!

Вот смотрите, просто на вскидку, что в голове всплыло, по порядку и исключая такие идиотские "казусы задним числом" типа какой нибудь "гражданская война хунвэйбинов и цзаофаней". Смотрим:

Франко-испанская война (1823)

Русско-персидская война (1826—1828)

Русско-турецкая война (1828—1829)

Мексиканско-испанская война (1829)

Бельгийско-голландская война (1831)

Турецко-египетская война (1839—1841)

Австро-итальянская война (1848—1849)

Датско-прусская война (1848—1850)

Крымская война (1853—1856) (МИРОВАЯ ВОЙНА ЧУТЬ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ!)

Опиумная война (1856—1860)

Восстание сипаев (1857—1858)

Австро-итало-французская война (1859)

Гражданская война в США (1861—1865) (ГРАЖДАНСКАЯ?!!! Я вас умоляю...)

Австро-датско-прусская война (1864)

Испано-южноамериканские войны (1863—1866)

Австро-итальянская война (1866)

Австро-прусская война (1866) Война Бощин (1868—1869)

Франко-прусская война (1870—1871)

Русско-турецкая война (1877—1878)

Ну и хватит пожалуй, конечно этот список совсем не полон, но ЭТО КЛЮЧЕВЫЕ ВОЙНЫ, хотя-бы эти войны вы должны знать и зная их продолжительность у вас даже и мысли не должно возникать не то что про десятилетия войнушек, а даже несколько лет уже чересчур... ГОД!!! Вот обычная средняя продолжительность настоящих войн... И заметьте, такие войны могут себе позволить вести только огромные государства с гигантскими ресурсами! Можете даже блеснуть передо мной учёностью, что мол эти государства тогда уже кагэбэ не феодальными были. То есть, бароны-графы - были, вотчины-графства - были, эксплуатации человека человеком - были, А ФЕОДАЛИЗМА - НЕ БЫЛО?! Если животное выглядит как собака, лает как собака и кусается как собака - то это и есть собака! А раз по вашему это не так, то с гигантской долей вероятности скорее не так что-то с вами...

В общем такой "героический эпос" как "крестовые походы" - это в реальности обычные организованные колонизационные мероприятия, и то что для этого использовались не кадровые воинские подразделения, которые до прошлого века повсеместно имели крохотную численность ( и откровенно говоря, кроме как драться и стрелять были больше ни для чего не пригодны...), а именно "крестоносцы"-"ландштурм" говорит очень о многом!

1. Во первых это означало что переселение шло на незаселённые территории, либо территории с крайне разреженной микроскопической плотностью населения. То есть сопротивление аборигенов предполагалось настолько незначительным, что для их укрощения вполне достаточно было глав семейств "совсем за сорок", да бесполезного в хозяйстве отребья, негодного ни к военной службе ни к хозяйственной деятельности, с которыми общины с радостью и безболезненно расставались. Всё знание о воинской подготовке этих эрзац-зольдатн заключалось в том, что они могли зарядить ружьё, знали откуда вылетают пульки, и с грехом пополам выполняли команды и могли защитить себя, но их главная задача была не в пострелушках, А В СОЗДАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ!

2. Во вторых ландштурм - это в основном состоявшиеся СЕМЕЙНЫЕ мужички, с многолетним опытом хозяйственных работ и производственной деятельности, с руками растущими откуда надо. То есть по завершении военного положения или 6-недельной службы родине эти военно-поселенцы получали свою землю, перевозили семьи и колонизация этим методом шла очень шустро. Причём тем же самым способом, которым "турко-французы" заселяли близлежащее к Европе Причерноморье, пользовались и "ляхо-немцы" спускаясь к югу по течению рек.

3. В третьих, раз уж сразу использовался ландштурм, ЗНАЧИТ ЭТО ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ НЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, А ОРГАНИЗОВАННАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ, с самого начала предполагавшая не активные военные операции, а заселение и удержание относительно пустых земель, с расшугиванием окрестных апачей и возможным приручением их для службы государевой под управлением "гетманов". Причём "гетман" - это австрийское "гауптман", то есть "капитан". Понимаете?! ДАЖЕ НЕ ПОЛКОВНИК!!! Это хорошо характеризует отношение хозяев к бесплатным бандам туземных балканских башибузуков, как и сейчас вооружаемых старым и негодным оружием, которых "запускали в космос" перед тем как начать переселять людей. Так что байки про "непобедимое" "запорожское казачество" имели общего с реальностью столько-же, сколько балет "Лебединое озеро" имеет с жизнью животных на территории замкнутых водных пространств. Ландштурм "окраинцев" должен был выжить и своими трупами проложить путь для второго эшелона колонизации. Кстати то же самое, по отработанной европейцами технологии, полвека спустя делалось на "диком западе" американского континента. Сначала впереди себя гнали "переселяемых на новые земли" индейцев, потом за ними пускали каких нибудь "квакеров", а потом на унавоженную их трупами землю приходили люди...

Думаете Романовское правительство было гуманнее? Я вас умоляю... Откуда?! Ведь они разливались из того же кастрюли что и остальные монархии, разве что вместо "запорожцев" и "квакеров" у них были "татары" и "казаки". Мне посчастливилось уродиться от обоих ветвей расходников, а значит моим предкам как с "запорожской" так и с "волжской" стороны удалось вывернуться, выжить среди врагов, избежать контрольной зачистки со стороны хозяев, "прописаться на местности" и дать гибкое жизнелюбивое потомство, способное постоять за себя и не сгинуть в быстро меняющихся обстоятельствах. Хочется надеяться что эти качества до сих пор где-то дремлют и во мне...

Дико это слышать? Жестоко? Какая грязь? Да, так и есть, большая политика это всегда грязь, жестокость и дикость. А что такое официальная история если не вчерашняя политика, покрашенная в белый цвет, политая мёдом и посыпанная пухом? Главное, чтобы не чувствовалось зловоние политики, по возможности отодвинуть получившуюся "красотищу" подальше от себя. Вот и стараются историки, отпихивают от себя в глубь веков все возможные непотребства. Но, даже потчуя обывательскую массу так любимыми ими кровавыми сказками про невыносимо героических героев, историки нисколько и не скрывают, что в "крестовые походы" отправляются в подавляющем большинстве бесхозные нищеброды, да безземельные мечтатели, главная цель которых осесть на новом месте...

Теперь следим за руками и смотрим со стороны крупным планом на то, что творит якобы чудом висящий на волоске царь Николай I: в 1826-1828 году были разбиты под орех персы, волго-каспийский путь "из варяг в персы" СТАЛ НЕ ПРОХОДНЫМ КОРИДОРОМ ДЛЯ ВСЕХ, А ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ РОССИЙСКОЙ КОРОНЫ. Из этой войны, для подтверждения неимоверно долгого якобы "вековечного" владения этими землями, были выделены и опущены на полвека вглубь эпизоды "гражданской" войны, или "восстания казаков" (волшебным образом превратившегося в СССР в "крестьянское восстание") "емельяна" "пугачова". То есть стихийно колонизованные кем попало (с обоих сторон этого торгового пути) территории в безлюдном коридоре были завоёваны и объявлены СОБСТВЕННОСТЬЮ. А так как спускаться вниз по течению было всегда на два порядка быстрее и удобнее чем в обратном направлении, шансов вернуть территории Поволжья под своё влияние у персов было крайне мало. Татарам и ногаям с северного Кавказа, привыкшим по пустым землям сравнительно безопасно собирать рассеянный "гулящий народишко", быстро надавали по шеям, а чтобы у них не было глупых мыслей построили военные городки прямо у них дома, чтобы душить их дикие порывы в зародыше.

Калмыкам сделали предложение от которого они не могли отказаться. С одной стороны предложили "стать человеками", и время от времени "по уважительной причине" и "от имени и по поручению" грабить татар и киргизцев. С другой стороны позвали киргизцев и сконцентрировав их за спиной калмыков, дали задание приглядывать за калмыками, чтобы они какой "ход конём" не учинили. Не все калмыки хотели "стать человеками", так что тех которые решили свалить из под тяжёлой опеки "белого царя" - отдали на растерзание киргизцам. Гонец на лошадке движется на порядок быстрее чем табор беженцев (тут есть цифры), поэтому тех калмыков которые по степям решили совершить натуральный "дранг нах остен", на всём пути УЖЕ ЖДАЛИ! Отставшими и отбившимися беженцами-калмыками двигавшимися в Зюнгорию (сейчас это принято называть "джунгарией") кормилась вся "Дикая Степь", и киргизцы, и хивинцы, и каканцы. Те калмыки которые задержались в предкавказье, посыл поняли правильно и больше от них сюрпризов не было. ТО ЕСТЬ ЗЕМЛЮ - ВЗЯЛИ, СОСЕДЕЙ - "ПОСТРОИЛИ", ОСТАЛОСЬ... ЗАСЕЛИТЬ...

Для чего Саратову нужна КОНТОРА

...Самозаселенцев, по какой-то причине оказавшихся в этих ничейных, безлюдных неустроенных местах много быть не могло по определению. Казалось бы, земля - есть, "только свистни" и народ налетится! А если в 1828 году земля от Казани до южного берега Каспия была уже в собственности, то почему контора поселенцев появилась только в 1833 году? Мне кажется, даже учитывая полную некомпетентность в вопросах знаний о прошлом подавляющего большинства читателей, что именно вопрос "неналетания народа сразу на свист", в свете последних событий и "зависшей" раздачи "дальневосточных гектаров" в тайге, должен быть понятен каждому. Таких извращенцев, которые из благоустроенного "Москва-сиськи и ближнее Подсосковье" ГДЕ ВСЁ ЕСТЬ и всё налажено, готовых отправиться с риском для жизни на перекладных в дремучие мухосрански ГДЕ НИЧЕГО НЕТ и всё нужно создавать с нуля - найти КРАЙНЕ сложно! (Герман Стерлигов и подобные ему мазохисты - не в счёт).

Я даже не говорю о том, что в то время было "крепостное право" и просто так сорваться и поехать "в омерику" не мог себе позволить даже мало-мальски свободный мещанин. Причём механизм "закрепощения" был гораздо сложнее, чем нам привыкли об этом рассказывать "профессиональные" историки, специализирующие на "развешивании лапши на уши" легковерных интересующихся. Так, чистых холопов (в смысле "рабов") было не так уж и много, а само крепостное право в сельской местности опиралось на общинно-племенной строй. То есть люди, относительно недавно, минимум 2/3 просвещённого Х1Х века, жили родами и племенами, точно так же как и 100 и 200 лет назад. Чисто технически, подавляющее большинство "крепостных" были как-бы лично свободны, но они с потрохами принадлежали общине (роду-племени), которая сообща решала судьбу каждого члена общины, не взирая на желания и возражения этого члена, а община была приписана к определённой земле и это было закреплено документально. А земля, с которой они кормились, принадлежала не общине, а барину, которому эту экспроприированную у этого-же племени землю дал за службу условный "царь". И выходило так, что племя которое всегда тут жило и обрабатывало свою землю... брало свою-же землю в аренду у барина, за что и оказывало ему определённые услуги (барщина, оброк, ясак и т.д.). Вот так вот на самом деле было всё сложно и многоуровнево... В общем ЭТИМ людям "свистеть" было бесполезно.

Поэтому правительство "свистело" своим холопам-дворянам ("дворяне" - от "дворня" - "домашние холопы") и щедрой рукой раздаривало десятками гектаров кому не попадя за что попало. Из тех сановников, кому до краёв "отсыпали" гектаров, желающих переселить своих людей туда, где не было ничего, и не было никого кто-бы за этими людьми мог приглядеть и собрать для барина то что ему причиталось, дураков не было. Что делать? Перенимать передовой опыт! Показав персам "чьи в лесу шишки" и надолго отбив у них желание тягаться с далёким заморским северным соседом, "николаевская" пРоссия тут-же в 1828-1829 гг, найдя первую попавшуюся причину, наваляла и "туркам", захватив ВСЕ прямые пути север-юг (или "ганза"-"шёлковый путь").

После этой войны ВСЕ ПРИЧЕРНОМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ обильно колонизованные "немцами" перешли под юрисдикцию правительства Николая I. Результат этой колонизации впечатлял и та-же буджакская Сарата заложенная только в 1822 году в прямом смысле слова стала процветать всего за несколько лет. Если по Саратову и краю я не смог найти более-менее заслуживающие доверия цифры ранее 1830 года, то по Буджаку и саратовской тёзке цифры нашлись. Проследите динамику роста численности населения и оцените какими бешенными темпами шёл рост, чуть ниже будут цифры и для Саратова и саратовского края для несколько более позднего времени. Что характерно, по утверждению самих немцев, до середины Х1Х века в германских государствах ходила пословица:«Бессарабия находится дальше Луны»! А теперь представьте чем для этих бедолаг был Саратов... В общем пока разбираемся с Буджаком:

Если до колонизации степи Буджака в 1818 году населяло всего ~9.363 чел. буджакских татар (Табак имел 710 человек, Кубей - 652, Саталык-Хаджи - 212, Этулия - 388, Чишмекёй - 661, Вулканешт - 818, Курчи - 447, Балбо - ка - 493, Казаяклия - 495, Томай - 477, Чадыр-Лунга - 779, Бешалма - 404, Конгаз - 289, Бешгёз - 232, Чок-Майдан - 119, Комрат - 506, Джолтай - 122, Дезгинжя - 636, Кириет-Лунга - 400, Татар-Копчак - 523 человек), причём, судя по названиям, некоторые "татары" скорее были "румынами".

То после колонизации, картина кардинально поменялась. Из местных татар (которых называют как попало, то "татарами", то "ногаями", то вообще "печенегами", то "буджакскими", то "белгородскими", то "аккерманскими") 6.404 человека выселилось, из них ~3.900 на Таврический полуостров, а остальные за Дунай ( хотя логичнее была бы как раз обратная пропорция... ну не знаю, ТОГДА логика была совсем иной... возможно...). А в обратную сторону из-за Дуная шёл встречный поток, огромную роль в котором играли задунайские болгары и православная туркоязычная группа смешанного греко-болгарского происхождения, сложившаяся на черноморском побережье от Варны до Констанцы - гагаузы (скорее всего, как обычно пришлые папы (малоазийские греки) и мамы местного происхождения (болгарки)). Ещё один поток поселенцев, благодаря той самой Одесской конторе иностранных поселенцев шёл с задыхающегося без удобной земли "немецкого" запада и северо-запада. А ещё из земель осмелевших без татарских набегов молдавских румын (хотя, что там скрывать, набеги были обоюдные, только у татарских нищебродов особо брать было нечего, и на них нападали в основном чтобы своё вернуть, с процентами...).

Буджакские татары.

На 1827 год вместо девяти с копейками тысяч неполноценного, экономически бесполезного населения, специализировавшегося на полукочевом овцеводстве, контрабанде и грабительских набегах-баранте, от которых осталось неполных три тысячи, в Буджаке расселилось: 1) 14.878 чел. болгар; 2) 7.439 чел. гагаузов; 3) 9.396 чел. немцев (из них католиков всего 6,9%); 4) 3.510 чел. молдаван; 5) 3.224 поляка; 6) ~ 0,5 тыс. чел. запорожских казаков и столько же сербов с албанцами. То есть, за неполное десятилетие, численность населения с чуть больше 9 тысяч экономически ущербного населения увеличилась более чем в 4 раза, или, с учётом оставшихся менее 3 тысяч буджакских татар, до 42.906 человек. Хотя, стесняющиеся таких небольших по их мнению цифр, румынские исследователи нынешней Молдовы несут ахинею, про то как местные апачи скрывались от переписи целыми стадами. Да ещё с обезьяньими ужимками намекают, что мол если бы считали румыны, то нашли бы местных аборигенов тыщ триста, не меньше (!). И в этом я нисколько не сомневаюсь. Но, уж извините, в данной конкретной ситуации я (чисто субъективно и не претендуя на непогрешимость) больше склонен верить российским немцам, проводившим перепись почти два века назад, нежели залежалым самостийщикам, пытающимся почти два века спустя рассказать про "величие" своих ничтожных пердков...

То есть, чисто логически, увидев столь сказочный рост населения в далеко не самой привлекательной местности, что бы сделали лично вы? Вполне естественно, что чтобы исправить положение в другом месте, где было точно так же пусто, вы сделали бы тоже самое. А чтобы "не подтекало", "кранчик" в первом месте не плохо бы было и перекрыть. Тем более ничего сверхъестественного там не было: колонисты освобождались на 10 лет от всех налогов и государственных обязанностей, каждой семье выделялось по 60 десятин земли, за которую колонисты в год выплачивали всего 15 руб. 60 коп. серебром (за 60 гектаров!!!), а ещё все переселенцы и их потомки освобождались от рекрутских наборов и пользовались свободой вероисповедания.

Считать что тогдашнее царское правительство было тупее чем нынешние "диванные эксперты" всё-же не стоит. Раз уж вы об этом догадались, то они об этом догадались-бы тем более, поскольку ТОГДА потерявших нюх на опасность просто ликвидировали любыми подручными средствами. Ведь тогда ещё не было никаких гуманных женевских конвенций, и никакие пидарасы-судьи из Гааги не могли уберечь вашу задницу, от таких же, только не гаагских пидарасов, если вы раскорячившись оголили свой тыл... То есть, как наверное уже стало понятно, после указа от 1 июля 1833 г. южную контору в Одессе прикрыли, а основная контора в тот же год переехала в Саратов, и с тех пор весь "немецкий" поток перенаправлялся в саратовщину и саратовское (самарское) Заволжье. Вот и вся разгадка столь странной истории с "названиями-переназваниями" и непонятными несостыковками штампиков конторы иностранных поселенцев в Саратове...

Чуть не забыл... Я же обещал про тёзку Саратова без кончика рассказать. Саратову повезло, у него и кончик был, и по месторасположению он оказавшись идеально расположенным в самом сердце новой тогда страны, стал естественным транспортным узлом, именно это и превратило его в огромный по меркам рубежа Х1Х-ХХ вв мегаполис. Причём это был узел не только транспортных, но и переселенческих потоков, поэтому он рос как на дрожжах, и в 80-х годах позапрошлого века даже возникла срочная потребность для этой "чикаги" сердца России срочно придумать непременно древнюю и со страшной силой героическую "историю", чем СУАК собственно 36 лет и занималась... Тёзка Саратова без кончика - Сарата, могла бы тоже поиметь ВЕЛИКУЮ историю, начала она просто блестяще! Но приоритеты поменялись очень быстро, поэтому до сих пор Сарата имеет реальную, а не "историческую" дату основания, потерявшись среди таких же не имеющих "исторической ценности" Козлобыдловсков. Хотя именно эта колония, появившись только в 1822 году, благодаря удачному расположению и компетентности колонистов почти сразу выбилась в лидеры. Её население в 1827 году состояло из выходцев главным образом из Баварии и Вюртемберга: баварцев - 236, вюртембергцев - 197, баденцев - 3, магдебургцев - 1, мекленбургцев - 3, австрийцев - 3, французов - 1...

Кстати население Буджака тоже росло не иначе как на дрожжах, уже к 1836 году, даже без подвоза свеженьких колонистов, население достигло 52.600 человек. В 1845 г. было 57.720 гагаузов и болгар, 10.478 - молдаван, 1.082 - украинца, 970 - албанцев и сербов. А в 1850 году "Хронологический указатель материалов для истории иностранцев Европейской России" (СПб, 1861) указал что в Буджаке было: немцев ~ 24.360 чел., болгар - 43.972 чел., гагаузов - 21.563 чел., молдаван - 12.805 чел., украинцев - 1.440 чел., а албанцев и сербов - 1.323 чел. Итого - 105.463 человека! ТО ЕСТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА 30 ЛЕТ ВЫРОСЛО ЧУТЬ МЕНЬШЕ ЧЕМ В 12 РАЗ!!!

Только целенаправленно организованно колонизуемые территории могли показывать примерно такие же темпы роста населения. Например со второй половины Х1Х в. за полвека колонизации и неконтролируемой рождаемости, такие колонизуемые территории как САСШ, Бразилия, Аргентина и... Иудея в Палестине могли похвастаться почти такими же нереальными темпами роста. Теперь давайте поглядим что дала немецкая колонизация Саратовской Земле. Можно конечно упомянуть что до того как разведали пути в Сибирь и кинулись её заселять каторжниками и беглыми раскольниками, для этого почитай почти до середины Х1Х века использовали Саратовскую губернию. Или как якобы писал задиристый очкарик Грибоедов, в приписанной ему комедии "Горе от ума" (тут правда следует сказать что приписанная ему комедия вышла в свет только в 1862 г. в Санкт-Петербурге, спустя 33 года после смерти писателя, но это такие мелочи для официальной истории (тут можно почитать когда и кем создавалась легенда)) "деревню, глушь, Саратов!", но это был не самый продуктивный метод колонизации.

Автор SKUNK69