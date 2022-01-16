Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Ситуация в Казахстане – взгляд изнутри. Игорь Нагаев

114 0

Каковы первые итоги кризиса в Казахстане, что теперь делать казахам чтобы их государство не развалилось и почему это только начало всех изменений в регионе – свой взгляд на ситуацию даёт Игорь Нагаев.

Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140​
Подписывайтесь на канал “Наше Завтра” https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Казахстан #протесты #история #экономика #Китай #Нагаев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rHX65xXk1Oc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 18 июня 2016
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2017
Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2017
Беседа о справедливости

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru