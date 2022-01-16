Ситуация в Казахстане – взгляд изнутри. Игорь Нагаев
Каковы первые итоги кризиса в Казахстане, что теперь делать казахам чтобы их государство не развалилось и почему это только начало всех изменений в регионе – свой взгляд на ситуацию даёт Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
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