Тайна Вечного Металла. Что скрывает рынок золота. Игорь Нагаев

Что скрывается за наглухо закрытыми дверями американского золотохранилища Форт-Нокс. Как возможно, что несмотря на все смены курсов и котировок, цена на нефть в золоте оставалась примерно одинаковой с 1880 года. Кто из сильных мира держит этот коридор цен. Почему мы сейчас торгуем нефтью фактически за золото. Уникальные факты о самом тайнственном металле раскрывает аналитик Игорь Нагаев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sOHrqO5wgR0