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Тайна Вечного Металла. Что скрывает рынок золота. Игорь Нагаев

19:26. 20 апреля 2020 242 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Что скрывается за наглухо закрытыми дверями американского золотохранилища Форт-Нокс. Как возможно, что несмотря на все смены курсов и котировок, цена на нефть в золоте оставалась примерно одинаковой с 1880 года. Кто из сильных мира держит этот коридор цен. Почему мы сейчас торгуем нефтью фактически за золото. Уникальные факты о самом тайнственном металле раскрывает аналитик Игорь Нагаев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sOHrqO5wgR0

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15994 696
    Русофил 20 апреля 2020 в 19:49

    цена на нефть в золоте оставалась примерно одинаковой с 1880 года
    ——
    А сегодня?
    А сравнить с 2012 ?
    Опять очередной ЦЫГАН дичь втирает

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  • 7817 7131
    Stelm 20 апреля 2020 в 20:32

    С золотом на планете вообще полная неразбериха. Его добывается огромное количество,а реально его очень мало. В том же Форт-Ноксе что-то есть? И сколько? Кто-то может проверить? Никто. “Верьте нам,люди”). Пиндосы вернули долг китайцам золотыми слитками,-фуфлом. Позолоченным вольфрамом. А что так? Жадность? Или просто больше нечем было? В общем с золотом очень темная история.

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