Тайна Вечного Металла. Что скрывает рынок золота. Игорь Нагаев
Что скрывается за наглухо закрытыми дверями американского золотохранилища Форт-Нокс. Как возможно, что несмотря на все смены курсов и котировок, цена на нефть в золоте оставалась примерно одинаковой с 1880 года. Кто из сильных мира держит этот коридор цен. Почему мы сейчас торгуем нефтью фактически за золото. Уникальные факты о самом тайнственном металле раскрывает аналитик Игорь Нагаев.
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цена на нефть в золоте оставалась примерно одинаковой с 1880 года
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А сегодня?
А сравнить с 2012 ?
Опять очередной ЦЫГАН дичь втирает
С золотом на планете вообще полная неразбериха. Его добывается огромное количество,а реально его очень мало. В том же Форт-Ноксе что-то есть? И сколько? Кто-то может проверить? Никто. “Верьте нам,люди”). Пиндосы вернули долг китайцам золотыми слитками,-фуфлом. Позолоченным вольфрамом. А что так? Жадность? Или просто больше нечем было? В общем с золотом очень темная история.
Алюминия добывают не меньше или платины ))
Золото просто МЕТАЛЛ а всё остальное ХАЙП.