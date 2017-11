Три горячие новости финансового рынка, не оцененные по достоинству

После задымления в одном из помещений СВР, где загорелся кабель связи, и последовавшего, на первый взгляд не связанного напрямую с этим пожаром, заявления Терезы Мей о тех, кто «нарушает правила», произошло еще одно событие, тоже имеющее отношение к спецсвязи:

http://www.eg.ru/society/418534/

(17 ноября 2017) У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи

Почему-то представила Терезу Мей в спецовке и оранжевом жилете, срезающую кабель спецсвязи возле здания ФСБ, и под покровом ночи волокущую добычу в пункт приема цветных металлов, тайно открытый в Москве в резиденции британского посла… Померещится же такое!

В кабель закачан инертный газ под давлением, при разгерметизации кабеля датчики подают сигнал, после чего на место происшествия минут за 15 прибывает наряд. Смотря чей кабель сперли — могут прислать спецназ того ведомства, кому принадлежал кабель (ГРУ, ФСБ, ФСО, Росгвардии), обязательно приедут из 8-го Главка МВД и местный наряд полиции. Так что, злоумышленнику надо было сработать быстро и обладать специальными навыками. Может Терезе Борис помогал? Он с визитом, вроде, собирался… То, что кража кабеля далеко не первая, вовсе не снимает с них подозрений.

Похоже, кто-то нашел эффективный способ борьбы с «русскими хакерами». Как выяснилось, бесстрашных и неуловимых «русских хакеров» можно победить руками другой стихии — не менее бесстрашных и еще менее уловимых русских алкоголиков, просто организовав ночной прием цветмета по цене поллитры за километр. Ну что, хакеры, придумали на вас методы!!!

Вторая новость пришла из Великобритании. Международные финансовые круги понесли потери в живой силе:

https://cont.ws/@altairhantengr/771318

На английском:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/17/aylesbury-mid-air-crash-fatalities-feared-afteraircraft-helicopter/

Aylesbury mid-air crash: Four dead as plane and helicopter wreckage lands near Rothschild manor house