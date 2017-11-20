Три горячие новости финансового рынка, не оцененные по достоинству

После задымления в одном из помещений СВР, где загорелся кабель связи, и последовавшего, на первый взгляд не связанного напрямую с этим пожаром, заявления Терезы Мей о тех, кто «нарушает правила», произошло еще одно событие, тоже имеющее отношение к спецсвязи:

http://www.eg.ru/society/418534/

(17 ноября 2017) У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело На юго-западе Москвы неизвестные похитили кабель линии специальной связи Федеральной службы безопасности России. Об этом 16 ноября заявили в ГУ МВД по столице. Отмечается, что в правоохранительные органы обратился один из сотрудников воинской части ФСБ, расположенной на Новочеремушкинской улице. Ущерб от кражи оценивается в 360 тысяч рублей. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время стражи порядка ведут допрос сотрудников воинской части. Во внимание также взяты записи с камер видеонаблюдения. Следователи надеются, что в кадр могли попасть злоумышленники. О подозреваемых пока ничего не сообщается, пишет РБК.

Почему-то представила Терезу Мей в спецовке и оранжевом жилете, срезающую кабель спецсвязи возле здания ФСБ, и под покровом ночи волокущую добычу в пункт приема цветных металлов, тайно открытый в Москве в резиденции британского посла… Померещится же такое!

В кабель закачан инертный газ под давлением, при разгерметизации кабеля датчики подают сигнал, после чего на место происшествия минут за 15 прибывает наряд. Смотря чей кабель сперли — могут прислать спецназ того ведомства, кому принадлежал кабель (ГРУ, ФСБ, ФСО, Росгвардии), обязательно приедут из 8-го Главка МВД и местный наряд полиции. Так что, злоумышленнику надо было сработать быстро и обладать специальными навыками. Может Терезе Борис помогал? Он с визитом, вроде, собирался… То, что кража кабеля далеко не первая, вовсе не снимает с них подозрений.

Летом прошлого года в Одинцовском районе Подмосковья задержали четырех человек. Их подозревают в краже четырех километров кабеля спецсвязи ФСБ.

Похоже, кто-то нашел эффективный способ борьбы с «русскими хакерами». Как выяснилось, бесстрашных и неуловимых «русских хакеров» можно победить руками другой стихии — не менее бесстрашных и еще менее уловимых русских алкоголиков, просто организовав ночной прием цветмета по цене поллитры за километр. Ну что, хакеры, придумали на вас методы!!!

Вторая новость пришла из Великобритании. Международные финансовые круги понесли потери в живой силе:

https://cont.ws/@altairhantengr/771318

Авиакатастрофа рядом с домом Ротшильдов в Великобритании. В графстве Бакингемшир в Великобритании в воздухе произошло столкновение вертолета и небольшого самолета. Катастрофа произошла над территорией особняка Уоддесдон, который принадлежит семье Ротшильдов. Об этом сообщило управление авиационных чрезвычайных ситуаций, передает ВВС. Ротшильды приобрели особняк в 1874 году. Поместьем управляет британский Национальный фонд и Фонд Ротшильдов, в котором сейчас председателем является Джейкоб, 4-й барон Ротшильд. Несмотря на то, что полиции пока неизвестно, есть ли погибшие вследствие столкновения, The Telegraph уже сообщил о том, что в результате катастрофы погибли 4 человека.

На английском:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/17/aylesbury-mid-air-crash-fatalities-feared-afteraircraft-helicopter/

Aylesbury mid-air crash: Four dead as plane and helicopter wreckage lands near Rothschild manor house

Свидетели говорят, что самолет внезапно набрал высоту перед столкновением с вертолетом.

Столкновение самолетов может быть как преднамеренным устранением свидетелей, так и подстроена и организована самими Ротшильдами, против которых сейчас идет расследование их финансовой деятельности. А тут, так удачно, катастрофа над своей личной территорией, расследование будет проходить на глазах у семьи, генетическую экспертизу погибших никто не потребует, наоборот, собственная прислуга опознает кого надо. Уголовное дело можно закрывать в связи со смертью обвиняемого…

И третья новость пришла хоть и не с туманного Альбиона, но заслуживает упоминания именно в разделе «финансовые новости», не меньше, чем недавние разводы Абрамовича и Дерипаски. Прямо-таки эпидемия разводов прокатилась среди олигархов после принятия закона о конфискации собственности.

Оказывается, еще летом главу «Роснефти» бросила жена! И не просто бросила, а, я бы сказала, бросила с особым цинизмом, променяв его на молодого и фотогеничного (они другими не бывают) автогонщика. Сценаристы Санта-Барбары нервно курят в стороне, как и другие производители мыльных опер. Оказывается римейк «Богатые тоже плачут» вполне можно снять и на отечественном материале! Интерьеры, олигархи, пышные свадьбы и разводы, разводы, разводы… Только представьте бюджеты! Срочно зовите А. Учителя.

Вот сама новость:

https://rep.ru/articles/5536-molodaya-zhena-oligarha-igorya-sechina-ushla-ot-nego-k-italyanskomu-gonshiku-v-kachestve-alimentov-zhenshina-mozhet-poluchat-do-150-millionov-rublej-v-god/

Молодая жена олигарха Игоря Сечина ушла от него к итальянскому гонщику. В качестве алиментов женщина может получать до 150 миллионов рублей в год 32-летняя Ольга Сечина, бывшая жена Игоря Сечина, генерального директора российского нефтяного гиганта «Роснефть» и близкого друга Владимира Путина, уехала в Италию к новому возлюбленному. Им оказался 31-летний автогонщик из Италии Франческо Провенцано. Впервые папарацци застукали Ольгу в его компании еще в 2015 году, но какие их на тот момент связывали отношения — неизвестно. Позже выяснилось, что в июне этого года Ольга развелась с 57-летним Сечиным, однако об этом стало известно лишь в ноябре.

Супруга была моложе бизнесмена на 25 лет. Они редко вдвоем появлялись на публике и скрывали дату свадьбы. По некоторым данным, Сечин женился на тогда еще секретаре аппарата правительства в 2011 году, будучи вице-премьером. У пары подрастает дочь Варвара. Год назад российские СМИ выяснили, что Ольге принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт размером 85,6 метра. Она носит имя St. Princess Olga («Святая принцесса Ольга») и занимает 72-е место в рейтинге 100 самых больших яхт в мире. На корме яхты устроен бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, на верхней палубе — джакузи, окруженное мягкими белыми диванами для отдыха; внутри судна есть комната для SPA и лифт. По оценкам экспертов, St. Princess Olga стоит не меньше 100 млн долларов, и, скорее всего, это подарок Сечина своей молодой супруге. Однако, видимо, большие деньги этот брак не спасли. В последнее время Ольга активно выкладывает в соцсетях фото со своим молодым любовником. Известно, что Франческо Провенцано начал свою карьеру гонщика с выступлений на картинге, затем перебрался в итальянскую «Формулу-1». Крупнейшее его достижение — третье место на «Формуле мастер Италия» в 2007-м. Раньше он выступал за команды ADM Motorsport и Trident Racing. Он живет в Италии, в провинции Реджо-Эмилия, и тренирует молодежную команду гонщиков. Как подсчитал «Лайф», бывшей жене Сечина после развода может достаться крупная сумма денег. Годовая зарплата Сечина может составить без учета премий и дополнительных выплат до 240 млн рублей. Размер годовой премии президента устанавливается в процентах от годового денежного вознаграждения и доходит до 150%. Таким образом, с учетом премии в 360 млн рублей Игорь Сечин может получать до 600 млн рублей в год. Таким образом, Сечина может получать 150 млн рублей в год в качестве алиментов, если бывшие супруги не оговорят другую сумму. Кроме того, Ольге Сечиной может отойти и их общий с Игорем дом в подмосковной Барвихе на участке размером в 3,2 гектара, построенный в 2016 году. Ранее СМИ сообщали, что рыночная стоимость дома и участка составляет не менее 4 млрд рублей. Это уже второй неудачный брак Игоря Сечина. Первая жена, Марина Владимировна, после развода в 2011 году получила в собственность особняк бывших супругов в Серебряном Бору и другие объекты собственности, которые были указаны в декларации тогдашнего вице-премьера. От первого брака у Сечина есть дочь Инга. Слухи о том, что в семье бизнесмена все не так гладко, ходили давно. Так, в феврале 2017 года телеведущая Ксения Собчак видела Игоря Ивановича на итальянском курорте Мерано «с какой-то брюнеткой». Ксения Собчак: — У нас была годовщина с моим мужем, и мы с моим мужем уехали в Италию на известный детокс — Мерано… Как ты думаешь, кого первым я встретила у чайничка с чаем, стимулирующим все выводы токсинов, скажем так? Сечина! Я встретила Сечина, который поздоровался. Явно ему не понравилась эта встреча. Он был без этой девушки своей, Ольги, блондинки. С какой-то брюнеткой был, но взрослой — может быть, его жена. Брюнетка была взрослая, не «телочка», условно. Но главное, что как только он меня увидел, на следующий день я его уже не видела. Хотя он там где-то был. Потому что, уезжая, я увидела самолет «Роснефти». То есть явно он это делал как командировку. Неплохая командировка. Самолет-то государственный, корпоративный.

Я слышала про Ольгу Сечину отзывы только в самой превосходной степени, как про абсолютно надежную, ответственную и серьезную молодую женщину, поэтому сплетням не верила, но, говорят, что развод состоялся еще летом.

Но дело не в разводе и не в том, что новый избранник – автогонщик, а в том, что он носит фамилию Провенцано. Неужели однофамилец? Читатели думают, что в Италии этих Провенцано, как в России Ивановых? Слышала про одного жулика, выправившего себе немецкие документы на фамилию Кальтенбруннер. Так и написал в паспорте: Отто Кальтенбруннер. Тоже, вероятно, думал, что Кальтенбруннеров в Германии, как в Бразили донов Педро.

Для тех, кто в танке, в 2006 году был арестован наиболее выдающийся представитель этой уважаемой (это я вполне серьезно) итальянской фамилии, – Бернардо Провенцано.

http://www.newsru.com/crime/11apr2006/mafia.html

В Италии арестован легендарный босс сицилийской мафии – он скрывался от правосудия 43 года время публикации: 11 апреля 2006 г.

В Италии арестован легендарный глава сицилийской мафии Бернардо Провенцано, скрывавшийся от правосудия с 1963 года. Об этом сообщает во вторник агентство АНСА со ссылкой на представителей прокуратуры Палермо. По данным итальянского спутникового телеканала SKY TG24, арестовали босса мафии сотрудники государственной полиции несколько часов назад на Сицилии. Срочно проведенный анализ ДНК подтвердил, что арестован именно “крестный отец” сицилийской мафии. Другими подробностями ареста главаря гангстерского синдиката местные СМИ пока не располагают. Президент Италии Карло Адзелио Чампи по телефону поздравил министра внутренних дел Джузеппе Пизану с крупным успехом в борьбе с мафией, сообщает РИА “Новости”.

Упоминание фамилии Провенцано в контексте грядущего глобального отъема у наших олигархов, конфискации всего, что нажито непосильным трудом, невольно вызывает в памяти и другую структуру, не раз засветившуюся в скандалах с отмывкой мафиозных денег, – Банк Ватикана (Istituto per le Opere di Religione или IOR).

http://inosmi.ru/europe/20100622/160763950.html

Тайна Банка Ватикана Мало кто знает, что на юге Европы существует банк, который не следует ни одному обычному финансовому закону. У этого действительно своеобразного института есть свои собственные правила и традиции. Его сотрудников не могут допрашивать и как-то обременять ни правоохранительные органы, ни налоговые учреждения. (22.06.2010) Роман Беднар (Roman Bednár) Это в самом деле прекрасная возможность для тех, кто купается в миллионах и государству не хочет отдавать ни цента. Для определенных людей этот банк, как сказочный «Сезам, откройся!», и тот, кто получит в нем кредит, может быть уверен, что эта информация будет скрыта не хуже, чем таинство у католического священника. В этом уникальном банке не говорят абсолютно ничего ни о клиентах, ни об их счетах, данные здесь не обрабатываются электронным способом. И ни при каких обстоятельствах банк не публикует отчеты. Официальное название банка звучит так: Istituto per le Opere di Religione. Но за рубежом он известен под более простым именем – Банк Ватикана.

Отмывание денег

Единственным собственником банка является представитель святого Петра на Земле – Папа Римский. Хотя деятельность банка весьма далека от дел священных. Это своего рода кладовая для всей римско-католической церкви. Бесчисленные диоцезы, советы, церковные организации и фонды имеют здесь счета. Но клиенты банка не только различные институты. Счета в этом банке для отмывания денег использует итальянская мафия…

…Банк Ватикана невозможно ни контролировать, ни закрыть. Официально он является частным и в то же время очень набожным институтом. Но странно, что сотрудники и клиенты банка не имеют ничего общего с настоящей христианской религиозностью и моралью, которым учат основы теологии.

Очень наглядно и метафорически просто деятельность банка можно описать следующим образом. Представьте самого богатого в мире миллиардера, у которого (гипотетически) в разных местах спрятаны сейфы с собственными миллиардами. И ни по одному из них миллиардер не отчитывается. Путешествуя по миру, он без какого-либо контроля и каких-либо налогов перекладывает деньги из одного сейфа в другой, при этом его хорошие друзья при необходимости тоже могут спрятать у него свои немалые накопления, опять же без какого-либо контроля со стороны. Банк Ватикана тщательно и аккуратно выбирает тех, кому будет предложено очень выгодное сотрудничество. Они должны не просто доверить банку свои миллионы или миллиарды, они должны быть и очень набожными. В смысле внутреннего морального кодекса Ватикана, абсолютно отличающегося от кодекса внешнего, соблюдения которого папа и его ближайшие соратники требуют от своих овечек. И если паства будет соблюдать этот кодекс, ей обещают вечное блаженство на небесах.

В начале 80-х годов прошлого века банк Ватикана попал под подозрения властей в связях с мафией. Набрав на хранение деньги мафии, они, будучи фактически на грани банкротства из-за воровства и некомпетентности управляющих банком, не смогли вернуть деньги по первому требования их владельцев, за что в Лондоне был убит Роберто Кальви председатель другого финансового учреждения Ватикана Banco Ambrosiano. В организации убийства Роберто Кальви подозревался видный деятель Ватикана, на тот момент второй человек после Папы – американский епископ Пол Марцинкус. Так что, когда дело доходит до денег, даже святые отцы пускаются во все тяжкие.

Здесь есть упоминание этой истории:

https://ria.ru/religion/20171119/1509061448.html

В истории с внутриватиканской мокрухой на территории, подконтрольной британской короне примечательно то, что Роберто Кальви в далеком 1982 году побежал прятаться от своего подельника – епископа Марцинкуса, именно в Великобританию, под защиту знаменитой британской полиции, а также, видимо, понадеявшись на включение в программу защиты свидетелей в обмен на показания по делам об отмывке денег.

Теперь же часть капиталов российского происхождения, которым грозит конфискация в Великобритании, побежали прятаться в Ватикан. Вот так эти три новости показывают, кто в политическом сезоне «зима 2017-2018 г.г.» является охотником, а кто уже стал дичью, на которую идет охота. Дичь эта пока предпочитает убегать, заметая следы, вместо того, чтобы окапываться и готовиться к бою.

Кстати, Ватикан сейчас находится в залоге у СССР и у британской короны и готовится к ликвидации по причине банкротства и по завещательной воле своего господина — создателя и учредителя (г-на Р. Граветта.).

Из предбанкротной ситуации Ватикан ищет выход, как в прежние времена, пытаясь захватить территорию России и под наши активы выпустить новый трехсотлетний траст (не позднее 2023 года). Из юридической формы правления их устраивает и РФ образца 1991 года, и РСФСР, времен Троцкого и РИ времен Романовых.

Главное для Ватикана в момент смены организационно-правовой формы управления государством, не допустить восстановления СССР и при восстановлении монархии случайно не восстановить русское царство (рюриковичей/бикбулатовичей). Вот теперь в ряды кирилловичей волей-неволей попал и Сечин, ибо нет более крепкой основы для сотрудничества, чем совпадение шкурных интересов.