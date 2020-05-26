Новый мир макрорегионов начнётся с объединения Двух Корей. Игорь Нагаев

Как живёт самая закрытая страна мира – Северная Корея. Почему Южная Корея в последние 7 лет так сильно захотела объединиться с Северной. Почему объединение неизбежно и как это скажется на всём остальном мире. Об этом и многом другом рассказывает аналитик Игорь Нагаев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=natvME5AnnM