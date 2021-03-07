Планируется, что спасать мир от этого инициированного апокалипсиса будет НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК и в атмосфере доверительности, солидарности народы потребуют и радостно дадут ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ (социальное одобрение «роя» ) на ограничение ПРАВ и СВОБОД во имя безопасности жизни.

Миру предложено морально приготовиться к апокалипсису: новой более страшной пандемии и/или глобального потепления/похолодания, планетарного роста «внутреннего терроризма и экстремизма», новых банкротств и безработицы, голода, новых волн мигрантов, новых «осей зла», новых техногенных катастроф, «глобальных хакерских атак на инфраструктуры» и т.п.

АГИТПРОП говорит о глобальном апокалипсисе и заботливом безопасном новом комфортном «рае» , где каждого послушного поселят, качественно служебно применят (физически или интеллектуально), ЗОЖ-накормят, уколют, дадут доступ к сервисам,..

И этот АГИТПРОП – не про войну.

…Реальная, развязанная ультра-глобалистами, МИРОВАЯ ГИБРИДНАЯ ВОЙНА имеет на всех фронтах единый АГИТПРОП – глобальные мистификации, дезинформация и дезориентация, психопатия и управление воображением.



Все НЕСОГЛАСНЫЕ объявляются и клеймятся цифровыми рейтингами, паспортами, сертификатами как «внутренние/внешние террористы и экстремисты», враги, злостные нарушители порядка/законов, несистемная оппозиция, противники прогресса, ретрограды, скептики, диссиденты, чужие,… – и приговариваются НОВЫМ МИРОПОРЯДКОМ в новом «рае» к солидарному поражению в правах, изгнанию и уничтожению руками послушного социального «роя».

Репрессируется и карается способность и умение говорить, писать, думать.

ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ

Рассуждения и доктрины об однополярном, двух-полярном, три-полярном, мульти-полярном мире, макрорегионах, континентальных альянсах, моделях той или иной новой иерархии мира – устарели и уже не актуальны:



И США с однополярным миром собственной исключительности и доминирования с неоспоримым правом всем «мирно», властно и прагматично диктовать свою волю .

собственной исключительности и доминирования с неоспоримым правом всем властно и прагматично диктовать свою волю

И Европа, которая, как правило, мыслила двух-полярным миром с привычной борьбой двух противоположностей с «мирными» мерами сдержек и противовесов: 50\50.

с привычной борьбой двух противоположностей с мерами сдержек и противовесов: 50\50.

И Китай, который еще недавно предлагал «мирно» достичь «слаженную соразмерность неравновеликих частей» моделью три-полярного мира с «золотой пропорцией»: 50\31\19, при этом, кто войдет в эту тройку с Китаем и в какой пропорции и в каком ряду иерархии долго обсуждалось.



Многие предлагали повысить число полюсов: G7, G8, G20, БРИКС, ШОС, ООН,… упражняясь в комбинаторике и переставляя по иерархии развитости «ведущие (но куда?) мировые державы» с их сферами влияния. И вспоминаются вечные строки: «а вы друзья как не садитесь – всё в музыканты не годитесь».

Новый Миропорядок имеет старую цель принципиально глобально ограничить число победителей жизни, её бенефициаров! И государства здесь мешают.

ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ:



Глобальный демонтаж ГОСУДАРСТВА как суверенного территориально-национального общественного института власти, соцзащиты безопасности.

как суверенного территориально-национального общественного института власти, соцзащиты безопасности.

Наднациональное управление, МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – постоянные не избираемые наследственные ультра-глобалисты, которые выбирают лидеров из числа самих себя.



При этом ШВАБ и компания откровенно «надеются на разум правителей и контроль со стороны общества» при установлении Нового Мирового Порядка. Национальные государства (и прежде всего США, ЕС (+Великобритания), КИТАЙ, РОССИЯ) должны сами сделать правильный выбор и сами, сотрудничая с глобалистами, себя убить.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

За последние 100 лет воинственная АЛЧНОСТЬ ВЛАСТИ уже невозвратно изменила роль государства в жизни человека и общества, ведя этот социальный институт к последовательному суициду на третьей стадии своей трансформации:

1. ГОСУДАРСТВО как развитие ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА.

Сбор общественных средств на коллективную безопасность, позже дополнительно на социальную сферу и развитие. Декларировался рост благосостояния народа на суверенной территории.

2. ГОСУДАРСТВО как КОРПОРАЦИЯ (приватизация транснационалами институтов государства (деньги, ресурсы, законы, суды)).

«ОПТИМИЗАЦИЯ» развития: за счет общественных средств – активное обогащение транснационалов (присвоение природных ресурсов, средств производства, результатов физического и интеллектуального труда), а также «оптимизация» соцсферы и безопасности (достаточно защищать власть).

Марионеточные политические деятели и продажные «менеджеры» госуправления, активизация отрицательной селекции кадров госуправления.

Транснационалы внедряют сквозь границы новые формы эксплуатации (в том числе цифровые). Финансово-экономический фашизм стёр государственные границы.

3. ГОСУДАРСТВО как МАГАЗИН.

Клиенто-центричное государство с магазином как бы государственных услуг.

Экстерриториальность финансов, собственности, экономики, с беспрепятственным цифровым доступом к «человеческому капиталу» (клиенту) государства.

Новые прогрессивные методы физической и интеллектуальной транснациональной эксплуатации.

«Юрикам» и «физикам» для жизни на родине законодательно навязываются госуслуги (лучше в долг) и сервисы (лучше по подписке) от рождения до кладбища, с правом передачи накопленных долгов детям и внукам.

Зачем искать и залезать за налогами в кошельки и карманы народа, лучше вообще по закону их изъять в свою «цифровую экосферу» исключительно для удобства и прогресса.

Идет полное присвоение транснационалами общественных средств (они лучше знают куда их тратить) и установление тарифов оплаты не только безопасности, образования, медицины,.. но каждого шагав плоть до «платы за воздух». «Люди – новая нефть».

При этом указывается, что народу надо перестать быть иждивенцем на шее государства и транснационалов и научиться само-выживать само-занятым с само-изоляцией и само-финансированием, само-образовываться, само-лечиться, само-обороняться,.. на единой государственной цифровой платформе, добровольно оставляя цифровые следы и деньги.

То есть возникает резонный вопрос, а что осталось от ГОСУДАРСТВА?

Флаг, герб, гимн? Да и с ними всех не везде пускают.

Ампутированы почти все функции и полномочия.

Широко по миру педалируется тема, что транснационалы стали богаче и сильнее государств и что для них нет границ.

Транснационалы действительно решили, что хватит им с инвестициями11 и производствами12 гонять по планете за рабским трудом, транспортировать бессловесных мигрантов туда/обратно.

Всех – в рабы! Все население планеты (без государственного сопротивления).

Тут и НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК, и стабильность, и устойчивость развития.

А то сейчас у несчастных транснационалов при всех богатствах и иллюзиях силы и власти сплошная турбулентность, волатильность, непредсказуемость, протесты, кто-то все время норовит раскачать лодку, сменить коней на переправе, воткнуть нож в спину, замутить цветную революцию, путч, экстремизм, смену власти (что шило на мыло менять?).

ПОЭТОМУ на ближайшую перспективу навязывается идея, что миром должны править прагматичные транснациональные Корпорации (ТНК), далее магический цифровой ИИ, а государствам на планете места уже нет.

Для этого необходима риторика усиления конфликтов и военные действия совокупности ФРОНТОВ Гибридной Мировой Войны на ослабление всех: США, Китая, ЕС (+Великобритания), России и остальных стран.

Многочисленные цифровые платформы стали основой слома границ и расширения рынков. Они сетевым методом подчиняют себе правительства стран информационным контентом, рейтингами, финансовыми платежными системами, долгами, кредитами, инвестициями, разрешениями, лицензиями, пошлинами, стандартами, требованиями кадрового разнообразия и т.п.

ТНК больше государств?

Сознательное безнравственное Вранье!

Промывка мозгов чушью и алогизмами!

Как можно сравнивать:







Все видят результаты управления ТНК: растущая прибыль олигархов и беднеющие трудящиеся, тяжелые условия труда, производственные заболевания, стрессы, ядовитые выбросы, нарушенная экология, полигоны мусора, снижение качества выпускаемой продукции и услуг из-за оптимизации затрат, качества используемых материальных ресурсов и т.д.



Масштабирование таких методов управления ТНК на весь мир приведет к плачевным цивилизационным результатам.

Но и власти всех стран и народов уже не могут скрыть, что нацелены лишь на обеспечение силовых, финансовых, юридических, институциональных инфраструктур обогащения обладателей капитала. Марионеточные колониальные режимы, «технические» формальные президенты и правительства, полное подчинение ультра-глобалистам не спасут ГОСУДАРСТВО как социальный институт.

ЧТО МЕШАЕТ?

Наряду с объективными причинами невозможности полностью изъять у человека самостоятельность и его личный, семейный, групповой суверенитет, ультра-глобалисты, транснационалы, олигархи, властные структуры сами внутри испытывают разрушительное:

НЕДОВЕРИЕ – они в принципе никогда не смогут доверять друг другу, так как живут по правилам – человек человеку волк, пауки в банке, все против всех, каждый сам за себя, грабь награбленное, грабь ограбленных, грабь всех,.. .

СТРАХ – государственных территорий, военной мощи и превосходства, включая оружие массового уничтожения (противодействие созданию военного потенциала стран Европы, Японии и других стран),..

НЕПОНИМАНИЕ – народа, его сил, воли, пассионарности. Почему экономически слабые, окруженные, репрессированные, угнетенные сопротивляются и побеждают. Эти странные русские, кубинцы, ирландцы, испанцы,..

И эти причины обостряют бои на ГОССУВЕРЕННОМ ФРОНТЕ – разжигаются конфликты, ослабляющие все государства.

Примечания

11 Инвестиции – это народные бюджетные, пенсионные, страховые, депозитные, оборотные и т.п. денежные средства, объединенные в финансовых институтах.

12 Производство – это технологии, средства производства, включая робототехнику, системы управления технологическими процессами и т.п., присвоенные корпоративными институтами

М.Н. Хохлова



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