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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 30 декабря 2023 г. по 5 января 2024 г.)

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В период с 30-го декабря 2023-го года по 5-е января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.
 
Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
 
▫️ За прошедшую неделю на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ.
 
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
 
Потери противника составили свыше 485-ти военнослужащих, шесть танков, в том числе один «Leopard-2», 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО «Ольха» и «Vampire» чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ.
 
▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
 
Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.
 
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley», 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
 
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
 
Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
 
▫️ На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. 
 
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии.
 
▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. В результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225-ти военнослужащих.
 
Кроме того, уничтожены: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении.

Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск за прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха», пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет «Storm Shadow», 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Vampire», три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 264 вертолета, 10459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14483 танка и других боевых бронированных машин, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17100 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34360
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