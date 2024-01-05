В период с 30-го декабря 2023-го года по 5-е января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.

Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

▫️ За прошедшую неделю на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 485-ти военнослужащих, шесть танков, в том числе один «Leopard-2», 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО «Ольха» и «Vampire» чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley», 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. В результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225-ти военнослужащих.

Кроме того, уничтожены: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.