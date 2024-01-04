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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 4 января 2024 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.
 
▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
 
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
 
▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Противник потерял убитыми и ранеными до 170-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.
 
▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны, а также поражена живая сила и военная техника в 117-ти районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Романовское, Мирное Запорожской области, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17075 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34317
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