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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 января 2024 г.)

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31 декабря 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет «Storm Shadow». Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 260-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

▫️ На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Также, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Суточные потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск успешно поразили в опорных пунктах противника из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили более 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожено более 35-ти военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».


Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области, 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Кроме того, уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман, Новоселовское Луганской Народной Республики, Волноваха, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Старая Збурьевка и Васильевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14423 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16925 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34208
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