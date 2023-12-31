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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 31 декабря 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, танк «Leopard-2», две боевые машины пехоты, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США. Также, на северо-восточной окраине города ХАРЬКОВ уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие Д-30, гаубица М119 американского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта ПРИЮТНОЕ Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства ФРГ, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25-ти военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», в районах населенных пунктов Селидово Донецкой Народной Республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.

Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской Народной Республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34193
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