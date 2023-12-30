Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 декабря 2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.
▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное Донецкой Народной Республики.
Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ.
▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа.
▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха».
Кроме того, поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах.
▫️Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, сбиты 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Марьинка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16868 единиц специальной военной автомобильной техники.
Это Белгород. Похоже, лупят из РСЗО “Ольха” прямо по городу. Вырубать под корень нужно всю “Ольху”: https://t.me/belarusian_silovik/27896
Не только. И побыстрее.
Саныч не ольху вырубать не вырубишь ее никак, по белгороду иногда летит по донецку каждый день. Не надо изображать мирную жизнь, из донецка давно надо было большую часть населения вывезти и не пытаться латать коммуникации. В Белгород привезти спецов из Донецка чтоб научили что делать когда летит. А Черномырдинское “никогда такого не было…” не утешит потери.
От подобных атак поможет лишь демилитаризация территорий, с которых потенциально может быть нанесен урон, уничтожать локальные очаги бесполезно, как и бесполезно пытаться “отомстить” ударами по Киеву, кроме ударов высокоточными средствами поражения по конкретным целям в виде ответственных за принятие решения атак территории России, и с заведомо покрываемым риском исключения поражения целевого объекта.