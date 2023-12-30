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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное Донецкой Народной Республики.

Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа.

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха».

Кроме того, поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах.

▫️Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, сбиты 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Марьинка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16868 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34168
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1539 1467
    Сан Саныч четыре часа назад

      Это Белгород. Похоже, лупят из РСЗО “Ольха” прямо по городу. Вырубать под корень нужно всю “Ольху”: https://t.me/belarusian_silovik/27896

      • 26541 24671
        жора шаповСан Саныч три часа назад

          Не только. И побыстрее.

        • 7115 5433
          ИгорьСан Саныч три часа назад

            Саныч не ольху вырубать не вырубишь ее никак, по белгороду иногда летит по донецку каждый день. Не надо изображать мирную жизнь, из донецка давно надо было большую часть населения вывезти и не пытаться латать коммуникации. В Белгород привезти спецов из Донецка чтоб научили что делать когда летит. А Черномырдинское “никогда такого не было…” не утешит потери.

        • 19551 10317
          Дмитрий только что

            От подобных атак поможет лишь демилитаризация территорий, с которых потенциально может быть нанесен урон, уничтожать локальные очаги бесполезно, как и бесполезно пытаться “отомстить” ударами по Киеву, кроме ударов высокоточными средствами поражения по конкретным целям в виде ответственных за принятие решения атак территории России, и с заведомо покрываемым риском исключения поражения целевого объекта.

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