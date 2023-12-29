Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 23 по 29 декабря 2023 г.)
▫️ В период с 23-го по 29-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.
Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области.
Потери противника за неделю составили свыше 265-ти военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника.
Нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
Потери противника на данном направлении составили до 1205-ти военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Марьинка Донецкой Народной Республики.
Наиболее весомый вклад в освобождение города внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа.
За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника составили более 1675-ти военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили свыше 675-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.
▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили две атаки противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
Нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка и Работино Запорожской области.
Потери противника составили до 475-ти военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
▫️ На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области.
В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.
▫️ В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на Купянском направлении.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов: «NASAMS» норвежского производства, «IRIS-T» производства ФРГ и «Crotale-NG» производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16833 единицы специальной военной автомобильной техники.
Это все пропаганда. Украинцы вжэ могут ехать в Евросоюз без визы. У каждого в доме на стене висит портрет Зеленского.
Как это Вам удалось побывать в каждом доме на Украине ? Поделитесь рецептом.
Смотрю Шустер-шоу.
https://nnils.livejournal.com/5262280.html…вот картинка вчерашнего нашего налета ракет -из 158=87 сбила их ПВО…нечем хвастать особо,но Руса будет…А наш корабль утонул с матросами …Мало это им и всегда ждем ,чтобы типа иметь право на ответку,лицемерие -или воюйте или говорите ,что не тянем пока..НАТО..
С.Лавров;”Десять дней назад прошла секретная встреча некоторых стран глобального Юга и стран Запада, посвященная «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 декабря.
«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» (G7 — Ред.) плюс ведущие, развивающиеся страны. она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — рассказал министр.
В заключение он сообщил, что следующая подобная встреча назначена в январе, а в феврале пройдет «аж целый саммит мира», где будет обсуждаться утверждение формулы Зеленского.
Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. Он подчеркнул, что суть этой формулы в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал «очковтирательством» все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте…”
Вечеринку с шавками разогнали и всё?заткнули рты?-гуляем до 11,01,2024,,а потом еще что-то Эрнсты с Кириенко придумают..
Зеленский молодец. Борется за свою землю
как и КТ с жориками здесь. насмерть ,до последнего….Вот и ответ ,кого и когда присоединять ,так как там с Китаем ,пересмотрел т.з. или по -прежнему милы..
Жора молодец. Поведал миру ящика про православие. Наверно в школе хорошо учился.
Ты холодец забомбила или у тебя в холодильнике только сало отца ?
За Англию ? Там у него бабло, недвижимость, е-мамка с детьми и родители. Ещё в Испании майно.
А продажа земли Украины продолжится дядям с Запада по 10 000 га. в одни руки с 01.01.2024.
Вт это из паблика “Страна . юа” на Украине :
“158 целей по Украине
Атака была разнесенной по времени и комбинированной. Вечером и ночью полетели “Шахиды” и баллистические ракеты. С утра начались удары авиационными ракетами.
Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 “Шахидов”. Сбить, по заявлению командования, удалось 87 ракет и 27 дронов. Итого из 158 воздушных целей удалось сбить 114, как сообщил главком Залужный.”
И сравните своё затащенное.
В любом случае Вы верите украинским СМИ ?
А в сводке МО РФ на сегодня, – другое.
ТАК С КЕМ Вы, ник марина ?
ИГОРЕШЕ ..
все-таки Иран решился за генерала Мусави ответку дать ,но слабовато :
“Власти Ирана казнили четырех из десяти членов диверсионной группы, связанной с Израилем, сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление суда провинции Западный Азербайджан.
В заявлении суда говорится, что группировка пыталась «подорвать безопасность страны под руководством офицеров израильской разведслужбы «Моссад», передает ТАСС.
Главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюнь стал новым министром обороны КНР, сообщило агентство Синьхуа.
Дун Цзюнь являлся главнокомандующим ВМС НОАК с 2021 года, до этого с 2017 года занимал пост заместителя командующего Южным театром боевого командования НОАК.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цян не стал отвечать на просьбу рассказать, где находится бывший глава ведомства Ли Шанфу, находится ли он под следствием и кто станет новым министром обороны.
В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял Ли Шанфу с должности министра обороны Китая.
П.С. Везет Китаю ,им разрешено менять МО …
А где, кому и кем не разрешено менять МО ?
Расчеты противовоздушной обороны в пятницу уничтожили три американские противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Киевский режим в 15.00 мск предпринял попытку атаки с помощью ракет HARM по объектам на территории Белгородской области, дежурные расчеты ПВО ВС России уничтожили их, указало ведомство в своем Telegram-канале.
п.с. вот и придется все-таки перед ВЫБОРАМИ делать Кремлю выбор
-подписывать перемирие
-забирать Харьков,Суммы (области т.е. расстояния,в городах пусть пляшут ) ,ну и ост.которые так или этак являются близкими к нашим дорогам,городам..Не дадут они мирно провести эти долбаные выборы ,ведь сказал же Песков -всего лишь бюрократия ,так что ж так напрягаться ..