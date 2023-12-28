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Вардан Багдасарян | Историческая политика

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Стратегия национальной безопасности США и доклад ЦРУ о глобальных трендах отражают текущую мировую трансформацию. В частности, США объявляют себя глобальным государством, отменяют разделение на внешнюю и внутреннюю политику.

2. Мир делится на "свободный мир" во главе с США и "автократии", к которым относят Россию, Китай, Иран. Предполагается борьба "свободного мира" против "автократий".

3. Происходит переход к новой модели глобализации под контролем США. Глобальные проблемы могут быть решены только "глобальным государством", то есть США.

4. В России необходим переход к новой идентичной Конституции. Нынешняя Конституция не позволяет эффективно противостоять внешним угрозам.

5. Необходимо переосмыслить наследие Ленина, которое искажалось как в советское время, так и в постсоветский период. Ленин выступал за объединение с церковью в борьбе с капитализмом.

6. В США наблюдается рост левых и социалистических настроений среди молодежи. Однако это "социализм" с уклоном в гендерные и индивидуалистические ценности.

7. Политические фигуры в США, включая Байдена, являются лишь "картинкой". Реальную власть осуществляют корпорации и глобальный капитал.

Вывод: в беседе анализируются глобальные тренды и вызовы, с которыми сталкивается Россия. Обсуждаются пути укрепления российской государственности через смену Конституции и идеологии. Делается акцент на противостоянии глобальному капиталу во главе с США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GNA6UNTmlpI
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