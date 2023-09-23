Большевики – кто они? Разрушители российской цивилизации или её восстановители? Говорит доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян.

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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. С середины 19 века в России наблюдался тренд децивилизования, выражавшийся в либеральных реформах Александра II, Думской монархии. Это означало постепенную трансформацию цивилизационной модели России.

2. Февральская революция 1917 года означала бы окончательную цивилизационную смерть России.

3. Большевики опирались на традиционные для России ценности соборности, мессианства, солидаризма. Хотя формы выражения этих ценностей менялись.

4. Большевики объективно выступали как сила, удерживающая территориальную целостность России перед лицом внешних угроз (планы раздела России странами Антанты).

5. Советская власть опиралась на исторические традиции российской государственности, восходящие к опыту Земских соборов.

Вывод: с точки зрения автора, большевики объективно выступали как сила, отстаивавшая цивилизационную идентичность России перед лицом внешних и внутренних угроз ее распада. Их опыт государственного строительства опирался на традиционные для России ценности и исторические формы власти.