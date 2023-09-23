Октябрь 1917-го для Русской цивилизации. Вардан Багдасарян
Большевики – кто они? Разрушители российской цивилизации или её восстановители? Говорит доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян.
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Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. С середины 19 века в России наблюдался тренд децивилизования, выражавшийся в либеральных реформах Александра II, Думской монархии. Это означало постепенную трансформацию цивилизационной модели России.
2. Февральская революция 1917 года означала бы окончательную цивилизационную смерть России.
3. Большевики опирались на традиционные для России ценности соборности, мессианства, солидаризма. Хотя формы выражения этих ценностей менялись.
4. Большевики объективно выступали как сила, удерживающая территориальную целостность России перед лицом внешних угроз (планы раздела России странами Антанты).
5. Советская власть опиралась на исторические традиции российской государственности, восходящие к опыту Земских соборов.
Вывод: с точки зрения автора, большевики объективно выступали как сила, отстаивавшая цивилизационную идентичность России перед лицом внешних и внутренних угроз ее распада. Их опыт государственного строительства опирался на традиционные для России ценности и исторические формы власти.
Большевики:
“Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого в природе не существовало, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».
Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Отметил, что группа не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.
Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.
Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.
По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.
«Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.
Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 о передаче полуострова в состав Украинской ССР.
п.с. а вообще кто-то какие -то архивы может гарантировать,как факт
УССР вышла из состава СССР. Все подарки нужно было оспаривать в судебном порядке после развода в течении месяца.