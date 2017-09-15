Языковые доказательства древности русской цивилизации

Русский Народ самый многочисленный и могущественный народ белой расы. Русские люди всегда отличались высокой духовностью и поэтому остаются до настоящего времени основным источником и светочем духовности для народов всего мира. Именно культура славяно-ариев заложила нравственную основу всей современной мировой цивилизации. Поэтому Россия была и остаётся оплотом светлых сил в борьбе с иерархией паразитов угнетающих человечество. Без русской культуры невозможно развитие культуры других народов. Без нашего культурного влияния зачахнут все культуры как без живительной влаги.

Каждый русский человек должен осознать себя русским, должен гордиться тем, что ему выпало великое счастье принадлежать к великому Русскому Народу. Это высокое предназначение ко многому обязывает и должно накладывать отпечаток на все поступки и действия русича. В процессе самосовершенствования истинно Русский человек должен поднять свой духовный, культурный, нравственный уровень на такую высоту, чтобы мог воскликнуть от избытка чувств подобно нашему великому полководцу А. В. Суворову: “Я Русский! Какой восторг”.

Русскую историю много раз искажали; реальные события заменяли несуществующими. Но язык нельзя подделать или изменить его данные. По языку мы можем узнать, где жили наши предки, кем они были, кто были их соседи; можем определить быт, религию и философию наших предков, степень их духовной культуры. А. А. Кур говорит, что эти розыски нужно вести в языке простого народа, являющегося природным, а не литературным. По его мнению, литературный язык — искусственный, кото­рый создала цивилизация в своём развитии. Он приводит пример, что у нас есть древнее слово уста (губы). Почему у нас имеются два слова для обозначения одного и того же понятия? Одно из них губы — было усвоено нашими предками из ассирийского языка[1] при страшных обстоятельствах. Наукой установлено, что при сильном испуге человек автоматически подносит кисти рук и закрывает губы, как бы защищая их от невидимой опасности. Этот рефлекс возник в глубокой древности при совершенно забытых, но сохранившихся в нашем сознании обстоятельствах, куда его заложил наш язык словом губы — губить. Во многих музеях и книгах, касающихся истории древней Ассирии[2], есть снимки с ассирийских барельефов, изображающих мучения захваченных пленных. Наиболее распространённым мучением было втыкать крюк в губы несчастных жертв. Ассирийские воины водили мучеников с крючьями в губах по улицам захваченных городов, наводя на жителей панику и ужас страшными криками и стонами мучеников. Делалось это для полнейшего подчинения жителей воле победителей. Эта страшная картина мучений запомнилась нашим предкам и залегла в их подсознании, а язык закрепил в словах “губы — губить” (корень ассирийского слова мучить — губ).

Древняя Ассирия была государством-паразитом и жила за счёт своих жертв. Когда прекращается поток жертв, наступает смерть паразита. Так погибла Ассирия и подобные ей государства: Египет[3], Вавилон[4], Иудея и др. В нашем языке есть слова: меч, луна, ус, дуб, як, так, раб, лад и др. — эти слова имелись и у народа шумеры, в языке, который существовал 5 тыс. лет назад. Он наглядно свидетельствует о древности нашего народа.

К археологическим находкам древности относятся записи времён гиксов[5], сделанныеXXVвековдо н.э.

(2500 лет до н.э.). Получены новые данные о древнейгеографии Палестины[6] за много столетий до появления там иудеев. Эти данные уточняют места, где когда-то жили наши пращуры. Их поселения найдены археологами, они заселяли долину реки Ярдану (реки Иордан) и берега озера Рос-Пана. Теперь всё это пространство покрыто Мёртвым морем. У нашего народа сохранилось много преданий об этой древности. То же говорит и летописец Нестор, всё сказанное подтверждает Велесова книга и археологические клинописи Саргона I[7].

В русском языке сохранилось множество ведических слов: вдова, деверь, зять, тесть, брат, дочь, дед, сын, быть, бить, варить, край, кров, пить, дом, дверь, свет и др. Ведический язык или язык Ригведы[8] оставил в нашем языке более глубокий след, чем в других арийских языках. Наличие в языке множества ведических слов указывает на его древность. Ведический язык, в отличие от санскрита, является более древним. Санскрит же является средневековым языком Индии, который произошёл от ведического языка и языков других народов, живших в средневековье. Санскрит — это рафинированный или, говоря по-современному, “литературный” язык. Ведический же язык есть язык простого народа и назван практитом. Слово “практит” от слова “практи”, то есть натура, природа. Санскрит от “сан” — вместе, “крит” — хорошо сделанный. Слова бес, тиун, рот (уста) из нашего языка, но эти слова встречаются и среди демотических (демотическое письмо — скоростная форма египетского письма с лигатурами, возникшая в VIII-VII вв. до н.э.) и иероглифических записей египтян. Эти слова встречаются и у нас, и у исчезнувших египтян, так как в глубокой древности праегиптяне отделились от наших предков. Это лишь малая часть из многочисленных слов, унаследованных древними народами от наших предков.

Согласно преданиям Сварогова цикла[9], которые собрали П. М. Строев, Н. Ткани, А. С. Фамицин, Д. О. Шеплинг, Ю. П. Миролюбов, прарусы в глубокой древности пришли с крайнего севера, из Арктиды (Гипербореи) в VII тыс. до н.э. Они принесли с собой Веды в их архаическом виде. В современном языке сохранились слова древних Вед почти без изменения формы, значения и произношения. Эти слова до сих пор употребляются в быту, особенно в языке простого народа.

В 1767 г. в Индии была найдена санскритская рукопись. Это открытие навело на мысль о родстве славянского языка с латинским, греческим, персидским и санскритом. П. Х. Левек, И. Леванда, Х. Аделунг и др. высказали догадки о происхождении латинян, греков, германцев и славян от единого, древнего народа и возникновении их языков из единого праязыка.

А. В. Джоне в 1786 г. выявил родство санскрита не только с латинским и греческим, но и с готским, кельтским, древнеперсидским языками. Учеными доказана тесная связь русского языка с санскритом. Например, слово “вякать” — бытовое “говорить”. Но на санскрите “ВЯК” — говорить. Санскрит это язык жрецов Древней Индии, которому не менее 3-5 тыс. лет. Этому в школе не учат, а специалисты знают, что санскрит и русский лингвистически более схожи и близки, чем некоторые родственные славянские языки: “когда вас разбудить?” “када вас будх?”; “дома были свёкр и дядя” — “дама бху свакр и дада”.

Как заявил профессор Делийского университета санскритолог Дурга Прасад Шастри, “русский язык даже более древен, чем санскрит, и является древнейшим диалектом санскрита”. Основной хранитель индийского эпоса — Веды (знания: ведать — знать), а также ирано-арийская Авеста (Первая весть, А-начало), рассказывают о северной прародине, откуда пришли учителя. А само название языка санскрит — С-АН-СКРЫТ, то есть “© этим скрыт” поясняется только по-русски.

Профессор восточных языков в Берлине Г. Петра- шевский перевёл пять книг Зенд-Авесты и доказал, что так называемый зендский язык является исходным для санскрита и славянского. Зенд-Авеста (Зен — жизнь и глагол “дать”, “давать”) означает “жизнедеятеля” или “жизнедавца”, то есть творца вселенной. Это сочинение описывает разговор Зороастра (Зердеста) с Богом о законах, служащих людям. Первые пять книг носят название Вендедад — заветы вендам.

Аристотель считал, что Зороастр жил за 6 тыс. лет до Платона, по другим данным за 5 тыс. лет до разрушения Трои, а по исследованиям немца Роде за 2 тыс. лет до н.э. Зороастр родился в г. Гуана или Гедани в Бактрии (славянский Гданьск). Отца его звали Старошастом (Порушаспа), а мать Догдой (Дукдауб).

Рождение и жизнь Зороастра чудесны. Он был рождён от обычного отца из рода Спитамы и был третьим ребёнком. По преданию, его Божественная душа была передана ему Богом в момент зачатия, что созвучно с Благовещением. Силы зла противодействовали его появлению на свет, и роды проходили крайне тяжело в течение трех дней, что уже само по себе неестественно для дважды рожавшей женщины. Его родословная в Авесте описана от сотворения первого человека, и родился он там же, где тот был сотворён — на левом берегу реки Датии в Арьяна Вэжде. (По одной версии считается, что это место находится в Предуралье в месте слияния рек Камы и Чусовой. По другой версии оно у берегов реки Рангхи (Расы), называющейся сейчас Волгой.) В Авесте это место описано как родина племени Ариев. Имя Зороастр по-гречески означает “Сияющая Звезда”, но авестийское имя Заратуштра передаёт смысл более точно — “Золотой Сириус”.

Предание гласит, что родившийся ребенок не закричал, а засмеялся. Но едва ему отрезали пуповину, случилось чудо — новорожденный заговорил стихами, произнеся священное четверостишие! С юности он прослыл мудрецом. При встрече с Богом его телу придали удивительное свойство: при наложении рук на рану от ножа она затягивалась, не оставляя следа на коже. Всю жизнь на него покушались силы зла, но всегда он чудесным образом спасался, пока ударом меча в спину он не был убит в возрасте 77 лет и 40 дней. Об этой ужасной кончине он был предупрежден за много лет до этого при встрече с Богом, но “миновать чашу сию” не мог.

Зороастр рассказывает о шестнадцати парских отселениях, по-современному, переселениях, одно из которых было к Балтийскому морю. Пятый отсев был в г. Ниссу (нынешняя Ницца в Неаполитанском королевстве). Нисса — первое историческое свидетельство того, что славяне жили в Италии, а именно в Этрурии, что подтверждается обилием славянских памятников, разбросанных по всей Италии и расшифрованных Ф. Воланским. Становится понятным, как попал славянский язык в Италию и сохранился там до времени Е. Классена (1854 г.) во всей чистоте, без смешения с итальянским в целой округе близ Венеции, насчитывающей 12 тыс.человек. Это наводит на мысль о том, что венеды итальянские — соплеменники венедов прибалтийских.

Немецкий лингвист Ф. Бонк убедительно показал, что славянский язык принадлежит к индоевропейской (индогерманской) языковой семье, в которую входят также греческий, кельтский, италийский, германский, иллирийский, литовский, индоиранский и другие уже исчезнувшие языки — все они развились из единого общеиндоевропейского языка.

Согласно теории чешского слависта Л. Нидерле (1865-1944 гг.), праиндоевропейский язык распался на отдельные языки в начале II тыс. до н.э. Наряду с другими индоевропейскими языками в течение второго тысячелетия до н.э. существовал балто-славянский язык, в результате членения которого в первом тысячелетии до н.э. образовался праславянский язык. Только благодаря санскриту удалось связать в одно целое все европейские языки, современные и классические, с древними индоиранскими, понять их развитие и доказать происхождение европейских народов от одной родоначальной семьи, выяснить процесс и примерное время формирования наций (ветвей языков и наречий). Чем больше язык отличается от санскрита, тем раньше он выделился из первоначальной семьи. Греки, ла- тинцы, кельты более отдалены от праарийского источника. Язык позднее выделившихся народов (готы, германцы, литовцы и славяне) более близок с санскритом.

По А. Шлейхеру (немецкий языковед 1821-1868 гг.), славянский, литовский и немецкий языки более близки друг другу, чем к прочим языкам индоевропейской группы. Родство между славянским и литовским языками так велико, что принималось лингвистами за одну языковую ветвь. Славянский язык и санскрит столь близки, что можно думать, что древнеиндийский и славяно-литовский языки есть продолжение одного и того же диалекта, раз­лученного лишь пространством и временем.

В славянский язык вошло мало иностранных слов. Эти изменения появляются лишь тогда, когда народ соприкасается с более высокой культурой, или когда ему насильственно навязывают стиль жизни другого народа (это мы можем наблюдать сегодня, когда СМИ пропагандируют американскую мечту). Значит, славяне были культурнее других народов. Славянский язык совершенствовался на собственной корневой основе. Например, слово “кровь” в санскрите “кравия”, что значит “сырое мясо”. Из “кравия” образовалось латинское “круро” и “каро”, а в славянском языке “кровь” и “чрево”. Иранцы знали наших предков под именем “турос” (подвижный, кочующий), а Геродот записал их имя “скиф” со слов и звучало оно по-гречески “скуты” или в русском произношении “сколоты-скуты”. Древнеиндийские слова “амбар”, “пуня” и “рига” сохранились только у нас.

Неоценимый вклад в доказательство происхождения от русского языка всех европейских языков внёс замечательный учёный-патриот, защитник отечества, адмирал, госсекретарь, министр просвещения и президент Российской Академии наук А. С. Шишков. Безценные его труды так и остались лежать на полках. Русофобы не издают их, так как они разоблачают миф о “варварской” России. А. С. Шишков тысячами слов доказал, как все иностранные языки происходят от славянорусского, но нет ни одного обратного примера. Никакого взаимообогащения языков не может быть, а тем более взаимной выгоды. Перенимая испорченные наши древние слова от иностранцев, мы постоянно скуднеем умом и нравственностью. “Знаю множество наших слов, которые, по искажении их в чужих языках, вводим мы изломанными обратно в свой язык, принимая их не за наши. Или извлечённые из общего с нами корня чужеязычные ветви предпочитаем своим. Или принимая и вводя в употребления их слова, делаем через то корни свои бесплодными”.

“Каждое вводимое в употребление чужеязычное слово не только отнимает у разума свободу и способность распространять и усиливать язык свой, но приводит его в бессилие и оскуднение. Уступая больше и больше сей мнимой необходимости, щеголяя чужими словами, мы, наконец, перезабудем свои, смешаем остальные с чужеземными и, растеряв собственных слов своих корни и значения, сделаем из славено-российского языка, из сего подъемлющего главу свою из глубокой древности сторукого великана, такое сухощавое и слабое греко-латино-немецко-французское дитя, в котором не останется ни ума, ни силы. Навык, конечно, много может над нами, но должно ли покорять ему рассудок? Скажут: одни ли мы употребляем чужие слова; других народов словари наполнены ими.

Новейшие языки не могут служить нам образцами. Они по необходимости должны заимствовать слова свои из других языков; но наш древний язык! не имеет в том нужды. Он может из каждого собственного корня извлекать ветви, сколько ему потребно”.

“Для того чтобы не заимствовать слова из иностранных языков нужно знать свой язык и уметь разумом и знаниями извлекать произошедшие от него слова; ибо невежественное извлечение собственных производных от коренного значения слов ещё хуже испортит наш язык, чем употребление иностранных слов”.

В школе учат, что корень — неизменяемая часть слова, причём, по написанию, а не по глубинному смыслу первоначального понятия. То есть учат чисто формально, в обрезанном виде. Шишков же каждый корень связывает с первосмыслом от первослова. И по значению однокоренных ветвенных слов всегда находит корень, даже в одной оставшейся букве, и даже когда её нет, возвращает её в язык, словно отца детям. что может быть важнее, чем находить первые богоданные смыслы и связывать их с корнями, пустившие словесные ветви.

Не только через сорок или пятьдесят веков, но часто чрез один или два века язык предков становится непонятным для потомков. Таким образом, первобытный язык исчезает сам по себе, но существует во всех языках, в большей, или в меньшей степени. Он существует в них не словами своими, но корнями, из которых каждый язык произошёл.

Наречия, далеко отдалённые друг от друга, считаются уже другими языками. Это происходит оттого, что некоторые слова забываются, другие изменяются, третьи вновь выдумываются и входят в употребление. Но забытое слово не престает иногда существовать в происшедших от него словах. Таким образом, как бы новейший язык ни отошёл далеко от первобытного своего образа, однако следы его остаются в нём заметными и не исчезнувшими.

А. С. Шишков так говорит о происхождении всех языков от древнеславянского: “Я же вхожу только в корнесловие. Когда исследование слов разных языков показывает великое и всеобщее отношение их к словенскому языку, то как история, так и язык, одно другим взаимно подкрепляемое, ведут к несомнительным заключениям.

Я не по слепому пристрастию к отечественному языку моему, не по мечтательным догадкам, но по истинному и точному исследованию многих языков и наречий, мнению моему справедливое основание полагаю.

Мы видим ясно и несомненно, что все языки оди­наковым образом составляются. Посредством подстановки к корням разных окончаний и предлогов извлекаются ветви. Содержащееся в корне понятие никогда не переменяется, но только разнообразится. Для отыскания корня надлежит отделять в слове предлог и окончание, на каком бы языке оно ни было. Затем по оставшемуся корню рассуждать о первоначальном понятии, сохраняющемся во всех произведенных от него ветвях, как в одном, так и во многих языках.

“Говорим славяне, разумеем слава. Говорим слава, разумеем слово. Имя славян славилось за несколько веков до существования Рима, и прежде, нежели греки сдела­лись известны между людьми. Славенский язык имел свои древнейшие наречия, из коих у некоторых были письмена от самых первых времён сего божественного изобрете­ния. Всякое славенское наречие понятно всем славенским народам, и все славяне при малом внимании разумеют праотеческий язык свой. Русское наречие, общее, ближе всех других подходит к нему. Наречие сербское второе между наречиями славенскими по своей чистоте.

Слово и слава — смежные понятия. Второе произошло от первого, поскольку слава рождается и возрастает через слово, почему вместо славный и говорится иногда пресловутый. По этой причине можно предполагать, что имя славяне сделалось из словяне, то есть словесные, одаренные словом люди. Славяне, называвшие себя славянами или словяками (словяцы равнозначащее с языцы) то есть говорящие, разумели под этим именем всех одного с собою языка, единоземцев.

Известно, что во времена Карла Великого многие в Германии славяне мало-помалу до того исказили язык свой, что совсем ему разучились. Отсюда возник немецкий язык. Немецкие словари представляют на всех страницах обломки исковерканных слов славенских.

Славенский язык заключает в себе все первоначальные звуки, какие только есть во всех европейских языках, тогда как иностранные азбуки с безуспешным усилием выражают письменами своими сей всеобщий коренной язык. Отсюда происходит, что, даже начиная от греков и римлян в бытописаниях всех царств, повествовавших что-либо о славянах, мы, вместо словенских имён, по большей части, находим одни только странные, непонятные и поистине варварские названия. Наша азбука даёт нам ключ к пониманию их от времён самых древнейших.

Неоспоримым памятником великих познаний величают язык славенский. В словах его видна связь мыслей, переходивших из одного понятия в другое, смежное с ним. Ни один язык не представляет нам в производстве слов такой непрерывной цепи соображений, какую находим в нем”.

В конце своего исследования А. С. Шишков делает вывод: “Во всех наречиях следы славенского языка.Немецкий язык был некогда славенский.

“Те из славян, которые, оставя свою, пишут язык родной чужою азбукой, сделали тройное неблагоразумие: во-первых, портят ею свои слова; во-вторых, оставя своё собственное, променяли хорошее на худшее; и в-третьих, утверждают нелепое о себе мнение иностранцев, показуя им язык свой в самом безобразном виде. Ибо самые имена славенских букв не могут, без крайнего искажения, быть написаны иностранными буквами: чтоб сказать буки, земля, живете, червь, надобно написать боуки (boyki), земглия или цемглия (zemglid), цсцивиете (zsciviete), тсгерв (tsherw); или чтоб сказать, например, защищение, нужно из девяти букв сделать пятнадцать: zaszcziszczenie(как пишут поляки), так скомканных вместе, что никакой чужестранец не в состоянии их прочитать”. “Те славяне, которые отреклись исповедовать веру свою на собственном языке, находятся на самом кривом пути, ведущим их к тому, что некогда перестанут они быть славянами. Имея уши слышати, да слышит”.

Славенская азбука имеет столько разных знаков или письмён, сколько числит первоначальных звуков в пространном слов своих море. Письмена эти не теряют, не переменяют никогда установленного своего произношения, ни в каких сопряжениях или перемещениях.

Оттого естественно происходит, что славенское письмо всегда без изменения верно, и когда кто однажды узнал азбучные знаки, тот уже одновременно научился и безошибочно читать всякое на этом языке писание.

Прочие языки спутаны, двусмысленны, и в сравнении со славенским, лишены достаточного в письме совершенства. Буквы римской азбуки во всех европейских языках остаются без всякой самостоятельной силы выговора. Такой беспорядок правописания приводит всё в смешение…

Азбука наша (по другим наречиям, буквица) письменами или буквами своими, по порядку читаемыми, составляет некоторый полный смысл, содержащий в себе наставление тому, кто начинает их произносить, напоминая и твердя юному ученику о важности своей и пользе обучаться языку. Она говорит: аз, буки, веди, глагол, добро, живете, земля, иже, како, люди, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, то есть: я есмь нечто великое, ведай, глаголание добро есть, живете на земле и мыслите, наш это покой, рцы слово твердо.

Даже буквы, стали называться не по-нашему, так что иностранцы, как бы в насмешку, пишут: Б, lettredalphabetRusse, appeleeanciennementбуки, etmain-tenantбе. (Б, буква русского алфавита, раньше называемая буки, а теперь бе). Вот, наконец, каких успехов в словесности достигла Россия: из буки сделала бе! Скоро слово азбука будет для нас чуждо, непонятно, потому что имена аз и буки со временем истребятся и абесея их будет для нас вразумительнее. Также и в складах наших произойдет великое преобразование: нам уже нельзя будет по-прежнему складывать слов былъ, ходилъ, дядя, человъкъ, буду, щитъ, потому что в чужих абесеях нет наших букв еры, херъ, я, червь, у, ща. Может быть, напоследок привыкнем по их буквам говорить: бш, zodin, diadia, mшeлoвieк, боудоу, стщит. Я недавно читал книжку, в которой сочинитель, называющий себя русским, советует нам для пользы языка бросить свои буквы и принять чужие. Это похоже на то, как если бы кто хозяину каменного дома советовал срыть его и построить деревянный из колышков и дра- ничек. Горе языку нашему, если подобные мысли будут размножаться! И что тогда будет с моим опытом словопроизводства? Может статься, иной назовет меня мечта­телем, иной загрубелым в старине, третий пристрастным к славянщизне. Но что мне до них? Мое желание быть, сколько могу, полезным языку родному и Отечеству; а там судить обо мне вольному воля, спасенному рай”.

А. Н. Драгункин в 2004 г. написал книгу “5 сенсаций”, в которой доказал, что английские слова не просто похожи на русские — они имеют русское происхождение. Он приводит пример — английское слово “Girl” (гёрл — девушка) у себя на родине происхождения не имеет. Зато в древнерусском было слово, которым называли юных особ — ГОРЛица. Костяк согласных тот же, и английское слово короче. При переходе из одного языка в другой слово может только укорачиваться, причём чаще всего пропадает первый слог. Английское REVOLT- RE- приставка, VOL- корень и “загадочное Т”. Но если RE- приставка, означающая “повторение”, и англичане её взяли у кого-то, то она могла стать только короче. Значит, изначально она могла быть длиннее. Но в мире есть только одна приставка, которая значит то же самое — это русская ПЕРЕ. Л и Р взаимозаменяемые согласные из одной цепочки. Переписываем слово по-русски — ПЕ-РЕ-ВоР-оТ. REVOLTв переводе означает “переворот, бунт”, и “загадочное Т”, на котором спотыкаются все английские лингвисты, оказывается самым обыкновенным русским суффиксом. Таких примеров А. Н. Драгунгин приводит очень много.

Далее он пишет: “Я считаю, что именно древнерусский язык наиболее (из всех индоевропейских языков) близок к общему праязыку, а возможно, в своём начале и был тем самым праязыком (или конгломератом общепонимаемых лексем[10]), который либо сам возник (как праязык) из звукоподражательных прапракорней (первичных корней), либо сохранялся как прямое продолжение некоего праязыка (данного нам кем-то) и передавался далее изустно. Также однозначным является для меня, соответственно, и тезис о первичности языка древних руссов по отношению к языкам (древне) индийским, в том числе и по отношению к пресловутому санскриту — к этому “древнеиндийскому” языку, к которому непредвзятым филологам давно уже пора присмотреться поближе, поскольку он в любом случае попал в Индию с севера, а не наоборот! Санскрит впервые появился в Индии в виде практитов (вместе с ариями) примерно в V тысячелетии до н.э., и как самостоятельный язык был описан индийцем Панини только примерно в V в. до н.э.”

В мире существуют языки “синтетические” и “аналитические”. “Синтетические” языки имеют очень сложную грамматику — в основном и за счёт того, что их слова подвергаются огромному количеству изменений. В “аналитических” же языках слова практически вообще не изменяются — они представляют собой так называемые “обнажённые корни”, внутри которых уже ничего не происходит. Почти все “аналитические” языки, о которых мы знаем, когда-то были “синтетическими”, но с течением тысячелетий многие из их грамматических факторов отмирали, и языки “синтетические” превращались в языки “аналитические”. Например, китайский язык (казалось бы, 7 тыс. лет истории) представляет собой картину чисто “аналитического” языка, так как сегодня весь его словарный состав — это сплошные “обнажённые корни”, являющиеся просто слогами, с которыми вообще ничего не происходит — их нужно складывать в предложения подобно кубикам — это и есть китайская грамматика… Английский язык (отпочковавшийся от нас уже на этапе “отсутствия 540 глагольных форм”) быстро движется к “состоянию сегодняшнего китайского языка” — в английском языке осталось всего 10 изменений, которые можно произвести со словом (и то только снаружи, а не изнутри!) — и его грамматика, фактически, тоже является сплошным “Лего”, тогда как раньше (более 1 тыс. лет назад) в английском было 3 рода, 3 числа, падежи и т.д., а слово нужно было изменять по множеству показателей, то есть в нём (в тот момент) была такая же грамматика, как и в древнерусском.

А вот русский язык не спешит становиться “аналитическим”, так как он ни от кого не отпочковывался — и то, что он столько времени и так упорно сохраняет архаические черты, и есть наилучшее доказательство того, что именно русский язык и является “базой ”, и тем языком-стержнем, языком-хранителем, языком-стволом, от которого в своё время отпочковывались и семьи, и группы языков.

Самобытные славянские слова: изба, клеть, строп (крыша, стропила), стреха, тёс, дрань, окно, косяк, порог пришли — к нам из глубокой древности.

П. П. Орешкин в работе “Вавилонский феномен”[11] указывал, что все древнейшие цивилизации белых людей Египта, Крита, Этрусков, Великого Рима, Греции и др. были нашими славянскими цивилизациями. С помощью единого ключа — древнеславянского языка он расшифровал документы древних цивилизаций многотысячелетней давности. Он считал, что исследования в этом направлении “египтологов”, “этрусковедов” и др. так называемых “специалистов”, не имеющих под собой ни научной, ни теоретической базы, имели одну цель: увести нас в сторону от реально существующих фактов. От человечества сознательно скрывалась история расселения белой расы по планете. По П. П. Орешкину, древнейшие документы написаны посредством различных алфавитных систем, но на одном языке и здесь ключ к их расшифровке. Знаки разные, язык — один. Новые народы и их языки не способны образоваться сами по себе. Они, разрастаясь, отпочковываются от основного ядра и переселяются на новые земли, постепенно меняя свой жизненный уклад.

Этногенез индоевропейских народов

Рис. 1. Разрешение “загадки тысячелетий”: бореалами, индоевропейцами, прародителями народов индоевропейской языковой семьи были славяне-арии-русы. (По Ю. Д. Петухову)

Ю. Д. Петухов[12] сравнительно недавно сделал открытие, что этническо-культурно-языковое ядро праэтноса индоевропейцев состояло из непосредственных прямых предков славяно-русов: “Установлено: праиндоевропейцами, породившими практически все народы и народности Европы и значительной части Азии, были те, кого принято называть славянами (хотя это поздний и далеко не единственный этноним разви­вающегося во времени народа; примеры других само­названий — арии, расены, венеды, русы…). Прародины индоевропейцев-русов, как первичная, так и вторичные, находились в местах их обитания — на Ближнем Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в Средиземноморье и по всей Европе”.

Ю. Д. Петухов даёт этнохронологическую таблицу:

- 40-30 тыс. до н.э. — проторусы (русы кроманьонцы);

- 30-15 тыс. до н.э. — прарусы (русы бореалы — кор­невое слово бер — “медведь”, поклонялись медведю- Велесу);

- с 15 тыс. до н.э. — русы (русы-индоевропейцы).

Предки славян всегда отличались высокой культурой, так Геродот в 46 главе 4 книги “История” говорит, что из всех стран, куда Дарий выступал походом, помимо скифских народностей, на Еквинском Понте обитают самые невежественные племена, и мы не встречаем у них ни одного знаменитого человека, кроме скифа Анахарсиса. Те скифы и их предки оставили свои письмена на камнях и глиняных табличках. Их пытались расшифровать на греческом, латинском, еврейском языках, и всё было напрасно. Впервые древнеславянский язык в качестве ключа для расшифровки древнейших надписей в 1847 г. использовал польский учёный Фадей Воланский. Его данные приводит Егор Классен в книге“Новые материалы для древнейшей истории славян дорюрикова времени”[13].

Ключ для расшифровки находился в славянском первобытном языке. Ф. Воланский перевёл надгробную надпись из сочинения Теодора Моммзена (1817-1909 гг.) “Наречие нижней Италии”[14]. Надгробный памятник Энею был найден близ Кереччио 6 октября 1846 г. Т. Моммзен писал, что было бы дерзко сделать даже попытку расшифровать эту надпись. Эней был царём Трои. Его странствия после падения Трои описал римский поэт Вергилий (79-19 гг. до н.э.) в поэме “Энеида”. Троя, основанная в XIII в. до н.э., находилась у входа в Дарданельский пролив на теперешнем турецком берегу Анатолийского полуострова. Она контролировала торговые пути из Средиземного моря в чёрное и имела большие прибыли, а её партнеры — убытки. Поэтому жители Причерноморских степей под руководством Ахилла объединились с жителями Пелопоннеса (ахейцы) и островов Средиземного моря против общего врага Трои.

На стороне Трои выступили племена, живущие на Анатолийском полуострове — потомки десятого выселка парсов. Об участии славян в Троянской войне свидетельствует Вета (Веда) родопских болгар, записанная и опубликованная сербским этнографом С. И. Верковичем в XIX в. Согласуется с ранними исследованиями А. Д. Черткова и другое родство троянских венедов (переселившихся затем в италийскую Этрурию и получивших отсюда имя этрусков) с венедами-славянами Прибалтики и Подунавья античных времён. Троя и Русь были заселены не только одним народом, но и одним племенем. Троя была хорошо укреплена, её осада продолжалась десять лет. Победители позволили побеждённым уплыть на двадцати кораблях. Город сравняли с землёй около 1260 г. до н.э. Это считалось легендой до тех пор, пока Г. Шлиман (немецкий археолог 1822-1890 гг.), руководствуясь поэмой Гомера “Илиада”, не раскопал и в 1870 г. не установил местонахождение Трои. В Трое нашли глиняные пластины с надписями. По характерным сочетаниям установили, что это древнеславянский язык.

Эней со своими воинами на 20 кораблях прибыл в устье реки Тибр. Здесь они высадились и были приняты местным царём Латином. Они создали совместное государство, а Латин отдал ему в жёны свою дочь Лавинию. После гибели царя Латина, Эней в память о нём назвал народ латинами и стал их царём.

Надгробная надпись Энею, как доказал Ф. Воланский, является славянской рифмованной надписью, сделанной почти 3 тыс. лет назад на общем коренном славянском языке, из которого выделились славянские языки: польский, чешский, иллирийский и венедский. Поэтому в древнем тексте встречаются слова всех этих языков. Так слово “хороший” осталось только в одном русском языке, в польском и чешском вместо него употребляется “выборный”.

Среди богов, спасённых от пожара в Трое и принесённых Энеем в Лациум, находился бог Эсмун или Эсмений (он назывался также Ясень, Ясмень, Яшмун, Шмун). Вим есть производное от индийского Шивы[15], а Дим обоготворённый сын древнего троянского героя Дардена. Оба божества подчинены Эсменю. Ладо — бог войны древних славян. Перевод надгробной надписи будет звучать так:

Райский всех Боже, выше Вима и Дима,

Езмень ты Россия!

Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший

Езмень

Гекаты царство долече: до долу земли выезжаю

Точно, ей, ей так есть! Как я Еней царь-родом!

Сидя с Ладом в Елисее, Леты черпнёшь

и забудешь

О! Дорогой, хороший!

Современный и окончательный вариант перевода: “Говорил с небес Всевышний Бог Виму и Диму — святым мужам (России): опекайте дом и детей, взращивайте святых, держитесь подальше от духов преисподней, странствуйте по миру сему, верную веру имейте, как царь рода Эней, сидя с любимым Элишем. Не забывайте летописей своих, ибо тогда кончается хороший путь”.

Письменность русичей развивалась в течение 4-х тыс. лет, включая три тысячелетия до н.э., как письменность фонетическая, свидетельствующая о более высоком уровне культуры у наших пращуров, нежели в Двуречье. Если говорить о второй половине II тысячелетия до н. э., то в то время, кроме россичей, фонетическое письмо имели только ушедшие с берегов Днепра в Италию этруски и родственные им и нам троянцы, что подтверждает найденная в Италии и опубликованная польским учёным Фаддеем Воланским надгробная надпись на могиле Энея троянского, относящаяся к середине XIIв. до н. э. Вот она.

Само письмо, мало чем отличное от письма россичей, как, впрочем, и оба древних языка, а также то, что надпись на могиле Энея сделана спиральной строкой и не разделена на отдельные слова в тот период, когда россичи уже более трёх веков писали прямой строкой слева направо и разделяли текст на слова, говорит только об одном: не россичи у троянцев, а наоборот, троянцы у россичей позаимствовали и азбуку, и первоначальный характер письма. А затем уже у этрусков и троянцев (тех и других, как и россичей, называли ещё пеласгами или народом пеласет) переняли фонетическое письмо все остальные.

Диодор Сицилийский по этому же поводу сказал вполне определённо: “Хотя вообще эти буквы называются финикийскими, ибо их привезли (речь идёт о том же Кадме. - А.И) эллинам из страны финикийцев, они могли бы называться пеласгическими, поскольку пеласги пользовались ими раньше финикийцев” (8. 67.1).

Современные учёные, в том числе недавно умерший украинский историк и филолог Н. З. Суслопаров, опубликовавший в 9-м номере журнала “Кшв” за 1986 г. получившую широкую известность среди лингвистов мира статью, “Расшифровка наидавнейшей письменности с берегов Днепра”, также приходят к однозначному выводу, что славянский философ, мудрец Кадм (он же греческий бог письма Кадмос), привезённый в Грецию финикийцами, познакомил дарийцев с фонетической письменностью, которая уже давно была у пеласгов-троянцев, переселевшихся через остров Крит в Палестину, где их стали называть филистимлянами.

Разрушив и разграбив Трою, ахейцы пребывали ещё на такой ступени варварства, что постигнуть премудрость письменности были просто не способны.

Современные научные данные убедительно доказывают, что славяне научили греков письменности, а не оборот. Греческий и латинский алфавиты являются производными от пеласгийского и этрусского. (Ф. Воланский, Г. С. Гриневич, П. П. Орешкин). Неопровержимых научных доказательств этому накопилось огромное количество, а мы всё никак не отречёмся от того, что ещё два с половиной века тому назад с горечью отмечал автор “Истории Червонной Руси” Денис Зубрицкий: “Многие писали историю России, но как она несовершенна! Сколько событий необъяснённых, сколько упущенных, сколькоискажённых! Большею частью один списывал у другого, никто не хотел рыться в источниках, потому что изыскание сопряжено с большой тратой времени и трудом. Переписчики старались только в том, чтобы блеснуть витиеватостью лжи и даже дерзостью клеветы на своих праотцев”.

Те, кто бездумно твердит о тысячелетней культуре и государственности Руси, вольно или невольно продолжают то же самое. А куда подевались остальные тысячелетия? Ведь, по меньшей мере, ещё три более ранних тысячелетия наши пращуры документировали ПИСЬМЕННО.

Рис. 2

Надпись на могиле Энея относится к троянскому времени она похожа на древнейшую финикийско- греческую надпись на камне Киренском, причисленную к этой же эпохе, прочитанную и опубликованную Гама- кером и Гезениусом. В письме вместо гласных ставились точки. Так же упоминается буква “v” вместо о, у, ы. Встречаются монограммы, которые часто употреблялись у славян. Они сохранились на монетах и в рукописях до эпохи Петра I, а также на древних русских крестах, в которых каждое слово сливается в отдельную монограмму. В надписи на могильной плите Энея буквы славянские, без примеси финикийских форм. Алфавит славянский, а не греческий, еврейский или латинский. Таким образом, на могиле троянина Энея была чисто славянская надпись. Трояне не были греками, так как греки разорили Трою. Интересно, что в еврейских источниках вообще нет упоминания о Троянской войне[16]. Греки называли Энея славянином. Он поклонялся своим троянским богам, принеся их из Трои. Поэтому мы находим на древнейших итальянских памятниках имена чужих этой стране богов, как, например, упомянутые Езмень, Вим, Дим. Только Эней мог знать, что индийский Шива имел придаточное имя Вима. Лациум и Рим никогда не заботились о мифологии индусов. В надписи сохранён чисто славянский язык. Сын Энея Сильвий и даже его внук, рождённые в Лациуме, должны были бы уже говорить на чисто латинском языке или смешанном со славянским, но они говорили на чисто славянском языке.

В Трое поклонялись Аполлону[17] под именем Иллоеса. Этому божеству посвящена и другая надпись из сочинений Моммзена, найденная в 1842 г. в Рудже или Леге, на славянском языке — “Ето дето Ази Иллояс”. В современном звучании “Это дано Богу Иллою”. Древнейшее славянское выражение для обозначения бога было слово “Аз”, от которого, видимо, произошла северная народность азы. В подлиннике слово “дето” соответствует русскому слову дать, давать.

Следующая надпись из книги Т. Моммзена — “Келья молиться” найдена в 1829 г. между Нардо и Угенто, где раньше находилась древняя Ализза. При раскопке фундаментов работники нашли лестницу, которая вела в подземелье. На стене против лестницы обнаружили надпись. Она относится к позднейшему периоду, когда направление письма было слева направо. Подземелье оказалось домашней молельней.

Ещё одна надпись, взятая Ф. Воланским из сочинений Т. Момзена, хранится в музее Сантангело в Неаполе, она нанесена на огниво. Перевод по-современному звучит: “Вечереет, губку натисни, а поражай каймы кремня”. Древнее название кремня “палан” — зажигальщик, исчезло из современных славянских языков, а слово “кайма” осталось лишь в русском. По форме букв видно, что надпись сделана приблизительно за 500 лет до н.э. Это огниво изобрёл Анахарсис, на первых сделанных им огнивах писалось, как ими пользоваться, и в дальнейшем необходимость в таких надписях отпала. Приведённый текст позволяет заключить, что Анахарсис говорил по-славянски, следовательно, скифы и были славянами.

Этрусский (умбрийско-осский)[18] алфавит претерпел много изменений за 2 тыс. лет с момента образования народа и до смешения с соседями латинянами. Вначале в нём было меньше букв, и одна буква заменяла несколько звуков. Так Б отвечала за п, в и ф; Т за д; “Ц” за “к” и “г”, как это было в северном рунном алфавите. В поздних памятниках произошло смешение славянского и латинского языков. Чисто славянские слова произносились на латинский лад и наоборот. От слияния этих двух языков произошёл итальянский язык. В итальянский язык из славянского попала буква “ч”, другие латинские языки этого звука не имеют. Немцы говорят не “чисто”, а “шисто” или “цисто”.

Следующий памятник древности — Северно-славянская камея, вырезанная на магнитном камне, находится в Берлинском королевском музее. Её изображение Ф. Воланский взял из исторически-философских рассуждений берлинской королевской Академии наук за 1830 г. (табл. 5, ф. 6). Толкованием славянской надписи до него никто не занимался. Перевод надписи он представил академии 28 июня 1847 г. Надпись сделана до н.э. или в самом начале н.э. По именам божеств Гелы и Инфуны он определил её как написанную северными славянами. Дева моровой язвы по-русски — чума, по-польски — маржанна, по-чешски — морена. Она изображалась в виде скелета на колеснице, в которую впряжена пара львов. Скачку чумы останавливает северная богиня жизни и хранительница яблок возрождения Инфуна или Идуна.

Гела — богиня смерти у венедов и сорбов, к которой как повелительнице подземного мира обращаются с мольбой о даровании блаженной кончины. Она подобно Немезиде и польской Ние, давала умершим примирительное оправдание, поэтому не следует связывать её с ужасным скандинавским чудовищем, адским Гелом.

Вот эта надпись:

Отнюдь дверей не отворяй Ея тень съехала с небас.

Пусть! Меня Гела отмстит.

Бедами окружена С амвона этого объявляет.

Его имение иному

И всё иное милое его Это Инфунна.

Они орают песок немо — тихо.

Это не греческий алфавит (буквенное греческое письмо ведёт своё начало через финикийское и прото-библейское слоговое письмо от слоговой праславянской письменности). В нём необходимые буквы “у” и “в”, которых нет в греческом алфавите, заменены “ou”, а кое-где латинским “V” или “W”; по северному употреблению “q” отвечает здесь за “д” и “т” и “0” (ф); упомянутое “ф” часто употребляется в славянском вместо “т” (например Теодор — Фёдор), вообще русское “Ф” и “0” (фита) — произносятся совершенно одинаково.

Ещё один памятник письменности — надгробный камень треугольной формы. Он найден в Анзи в Базиликате и составляющий часть эдикули в стиле капуанских надгробных камней. Его описание взято из сочинения Т. Моммзена, лично видевшего этот камень. Вверху на треугольнике расположена надпись, а на главной плоскости между высеченными колоннами представлена фигура умершего. Здесь видна часть курчавой головы юноши или отрока. Может быть, этот памятник украшал могилу отрока Алексея, которого отравил Алексей Муртилл? Памятник ему поставила Мамея Яна, сестра несчастного.

В переводе на современный язык надпись читается:

Опутай им волю — суровая мука земли — детям.

Ахерона им легче, чем владеть собой.

Алексию брату. Мамея Яна.

Надпись нет надобности толковать. Земля почиталась у скифов божеством под именем Апии, это известно из древних источников (Геродот, “История”, 4 книга, гл. 59). Это служит ещё одним доказательством того, что славяне и скифы составляли единый народ. В этой чисто славянской надписи сыны человеческие названы сынами земли: Апи — дети, в дательном падеже Апи — дитём.

Другой памятник — мальчика с птицей, бронзовая фигурка найденная в 1587 г. Надпись изучалась многими учёными, но до сих пор не была прочитана. Она описана Ф. Воланским по рисунку Фонтанини: маленький мальчик поймал голубку и хочет отпустить на волю птицу, посвящённую Венере, полагая, что её дожидается голубок. На его чистом детском лице отражается сожаление. Надпись, помещена на ноге мальчика:

Волю даю: может быть, что её милый ожидает.

Приведём последний пример: надпись на фигурке этрусского воина, найденной в Равене. Её подлинник находится в Лейденском музее. Никто не мог прочитать надпись, поскольку считалось, что она немецкая и была написана справа налево. А это воин русских гетов сжал кулак, готовый к бою, произнёс с дерзким хвастовством: “Задавлю Цербера: за то ручаюсь”. В книге приведено 56 расшифрованных Ф. Воланским надписей

П. П. Орешкин в уже упоминавшейся работе “Вавилонский феномен” показал, что все древнейшие цивилизации белых людей (Египта, Крита, Этрурии, Ве­ликого Рима, Греции и др.), были нашими славянскими цивилизациями. Ему удалось расшифровать древнейшие документы разных народов, которые до него смог прочитать лишь Ф. Воланский, используя древнеславянский язык и письменность наших дохристианских предков как ключ.

Учёные доказывают, что славяне по всей планете сохранили грамматический строй и коренную основу древнейшего языка. Так П. П. Орешкин в своих работах доказал, что древнейшие документы написаны с помощью различных алфавитных систем, но на одном языке. Знаки разные, язык один. Расшифровав тексты этрусских зеркал, он пришёл к выводу, что имел дело с древнеславянским языком и культурой. С этрусками мы связаны корнями славянского языка, славянской культуры и едиными предками. Эти корни уходят в глубокую древность. Используя свой “ключ”, П. П. Орешкин расшифровал содержание греческого фестского диска, который до него никто не мог прочитать. Учёный считает, что все алфавитные системы, где использованы иероглифы, построены на едином принципе и в основе их лежит единый язык. По своей грамматической структуре и словарному составу это древнеславянский язык. С уничтожением последнего этруска-язычника “гуманистами” в эпоху возрождения оборвалась нить, которая вела к пониманию единства языка белой расы.

Книга П. П. Орешкина была напечатана в типографии одного из римских университетов крохотным тиражом. В России же она стала известна благодаря единственному ротапринтному экземпляру, присланному в Россию из Франции Татьяной П.

По Гелланику (V в. до н.э. греческий писатель) этруски — это ответвление эгейских пеласгов, а пеласги — догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крит, то есть те самые минойцы, которыми правил царь Минос. Геродот сообщает, что Эллада раньше именовалась Пеласгией, страной пеласгов. Болгарский академик Владимир Георгиев доказал, что язык пеласгов был индоевропейским. Этрусками их назвали римляне, греки называли этрусков “тирренами”, а сами этруски, согласно Дионисию Галикарнасскому, называли себя “расена”. А в словаре Стефана Византийского этруски безоговорочно названы славянским племенем.

Академик Н. Я. Марр доказал, что в доиндоевропейскую эпоху Средиземноморье было заселено яфетидами. Он назвал одно из племён пеласгов или этрусков, кото­рое именовалось также расенами в различных вариантах этого названия. Исходя из анализа яфетических языков (скифского и этрусского), он восстановил их прямую связь со славянским и русским. Н. Я. Марр также писал: “Расы на севере Кавказа расслоились на две народности — пеласгов и расенов. Пеласги осели на Балканском полуо­строве. Расены влились в Апеннинский полуостров, где смешались с этрусками, под названием коих они были известны соседям”.

Только используя древнеславянский язык, замечательным учёным-патриотам Ф. Воланскому, П. П. Орешкину, Г. С. Гриневичу, Г. А. Левкашину и другим удалось прочитать критские, этрусские, протоиндийские и другие надписи, которые до них “этрусковеды” не могли прочитать. Большой вклад в изучение древних праславянских памятников письменности (этрусских, критских, протоиндийских надписей, исполненных письмом типа “черт и резов”) внёс Г. С. Гриневич[19]. Он обосновал схему: пеласги = этруски = славянское племя (расены), то есть праславяне.

Перевод упомянутого ранее фестского диска, сделанный Г. С. Гриневичем, звучит так: Сторона “А”: «Горести прошлые не сочтёшь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал ещё Господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днём и ночью: не место — волю. За мощь его радейте. Живы ещё чада Её, ведая, чьи они в этом мире божьем”. Сторона “Б”: “Будем опять жить. Будет служение богу. Будет всё в прошлом — забудем кто есть мы. Где вы пребудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь — забудем кто есть мы. Чада есть — узы есть — забудем кто есть. Что считать, господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от неё не денешься, не излечишься. Не единожды будет, услышим мы: вы, чьи будете, рысичи, что для вас почести, в кудрях шлемы; разговоры о вас. Не есть ещё, будем Её мы, в этом мире божьем”. Из текста ясно, что племя “рысичей” вынуждено было оставить свою землю “Рысеюнию”, где им выпало много страданий. Новую землю рысичи обрели на Крите.

Большой флот рысичей состоял из гребных многовёсельных и парусных кораблей, имеющих до трёх мачт и прямоугольные паруса[20]. На части кораблей имелся настоящий руль с рычагом управления — кормилом. Почти все корабли имели подводный таран.

Далее Г. С. Гриневич говорит: “Уже отмечалось, что минойцы, они же трипольцы-пеласги, предки этрусков, являлись славянским племенем. Теперь можно добавить, что подлинное, неискажённое самоназвание этого племени было “рысь”, а “рысичи” — представители этого племени. На Крит они пришли с севера, то есть из Триполья. И события, описанные в фестском диске, хорошо согласуются с данными археолога А. Я. Брюсова (1885-1966 гг.) об исходе трипольцев из Поднепровья в начале II тысячелетия до н.э. Можно поставить знак равенства между словами “Рысь” и “Русь”, “рысичи” и “русичи”, но не отождествлять этих “русичей” с современной русской нацией”.

Мышление наших предков рысичей сильно отличалось от мышления бытовавшего в Малой и Средней Азии. Письменностью там владели лишь жрецы и знать, их письменность отражала лишь деяния “великих”. что стоят уничижительные и льстивые хвалебные оды своим свирепым богам и безконечные (в том числе человеческие жертвы). У рысичей было иначе: у них не было ни страха ни богобоязни. Даждьбог был их дед, и к нему обращались как к старшему родичу. А если нет страха, то нет и человеческих жертвоприношений.

В конце своего труда Г. С. Гриневич даёт сводную таблицу знаков праславянской письменности. По его мнению, пользуясь ею, каждый из нас при желании сможет продолжить чтение многочисленных этрусских, критских, протоиндийских, а также исполненных письмом типа “черт и резов” надписей.

Другое доказательство древности нашего народа, найденное археологами — могильный склеп военачальника Уна, служившего у фараона Пепи I (около 2680 г. до н.э.). На стенах склепа написано, что этот полководец ходил походом и разорял селения и форты (крепости народа херуса), в южных землях, где живут Аму. Эта иероглифическая запись подробно рассказывает, как Ун[21]с войсками пять раз разорял хе-русов .

Эти исследователи в археологии, языкознании, истории и культуре показали, что понятие Руси является общепланетарным. Русская цивилизация древнейшая на земле, она существует десятки тысяч лет, а некоторые учёные доказывают, что сотни и миллионы лет. Из этого следует, что её истоки непосредственно связаны с процессом возникновения разумной жизни на Земле.

С большой достоверностью можно утверждать, что русский язык является древнейшей основой единого праязыка, на котором говорило человечество в те далекие времена, когда все люди были ещё единым народом. Его корневая, звуковая и смысловая структура до сих пор присутствует практически во всех языках мира. Племенное же, национальное и государственное разделение народов и их языков началось гораздо позднее. Ю. Д. Петухов своими работами доказал, что человеческая речь появилась 45 тыс. лет назад и именно у наших предков, кроманьонцев, благодаря удлинению гортани. А от них произошли все народы Европы и большинство народов Азии.

По О. М. Гусеву, на заре эры кроманьонца только белая раса людей была способна получить Трансцендентное Знание непосредственно от Высшего Космического Разума путём интуитивного прозрения. Остальные расы завершили своё “образование” путём опытным, эмпирическим.

В этом наше главное отличие от них! Люди белой расы, руководствуясь Трансцендентным Знанием, 35-40 тыс. лет назад основали первую на Земле Ведическую Праци- вилизацию, составной частью которой был единый для белой расы “индоевропейский” Праязык — Язык Богов. На осколках этой Працивилизации впоследствии выросли все цивилизации и религии, в том числе, восточные. Россия является законной, прямой и единственной наследницей той Працивилизации и того Праязыка. Самое неоспоримое подтверждение этому наиболее сохранившийся из этого Праязыка — великий и могучий Русский язык. Применив Всеясветную Грамоту Руси Великой (см. главу письмен­ность древних славян) для расшифровки космической информации, заключённой в Русском языке, мы поймём, что белая раса людей в неолитическую эпоху стала учителем всего остального человечества, так как видела свою задачу в реализации на Земле эволюционного кода Вселенной.

Из библейских текстов известно, что “сурский, сурийский” (русский, русийский) язык был тем библейским первоязыком, на котором говорили Адам, Ева и всё их потомство до известного “вавилонского смешения языков”. Это согласуется с изысканиями антропологов, которые утверждают, что достаточно развитой речевой аппарат появился только у проторусов (подвид Хомо сапиенс, кроманьонцев), предыдущие подвиды могли общаться друг с другом только множеством звуков, но речи как таковой не имели. Становится ясным, почему язык русов (русский язык) стал первоязыком человечества. Позднее он зафиксировался в памяти людей как “сурский, сурийский, сирийский” (не современный сирийский).

У яфетидов на высоком уровне стояло и письмо, созданное или занесённое не только в Месопотамию, но и в Египет. В это время греки и римляне ещё не появились на свете. “На всей земле был один язык и одно наречие”. Быт. 10.1. Этот язык назывался Сензар. Он был изобретён ещё атлантами в качестве иероглифического шрифта, известного позже как иероглифическое письмо. Он тогда был знаком всем посвящённым людям.

Исходя из анализа яфетического языка, можно говорить как о минимум двух основных ветках яфетидов, участников этногенеза славяно-русов, западной и восточной. Западную составляли этруски-расе ны, восточную скифы-сколоты-саки.

Бореалы, впервые обнаружены антропологами в пещерах-навесах долины Везер. Первая находка в пещере Кро-Маньон была названа по имени этой пещеры “кроманьонцами”. Название это условное и не носит этнический характер. Нелепо звучит, когда говорят о “кроманьонцах” как о жителях местности Сунгия под Владимиром или прибайкальской Мальты, ибо они жили там много тысячелетий до того, как появились в пещере Кро-Маньон. В то время в этих местах жили прарусы или русы бореалы.

Сейчас уже многие признают, что русская культура дала начало древним культурам народов Индостана (Хараппа и Мохеджо-Даро, III-IIтыс. до н.э.), Ирана (Элам, III тыс. до н.э.), Малой Азии (хетты, II тыс. до н.э.), Ближнего Востока (Урарту, II-Iтыс. до н.э.), Средиземноморья (Крит, II тыс. до н.э.), Греции (II тыс. до н.э.), Этрурии (I тыс. до н.э.), Египта (III-IIтыс. до н.э.). Наши предки оставили памятники своей культуры на всех континентах. Многим известен древнерусский город-обсерватория Аркаим (АРКА-ЙИ-МЫ — круговое поселение царя Йимы), открытый археологами в Челябинской области в 1987 г. Он до сантиметра совпадает с аналогичным сооружением Стоунхендж в Англии, расположенным на той же широте.

Культурные следы расселившейся в VII-IIIтыс. до н.э. по всей Европе древнерусской культуры археологи условно назвали “трипольская” (линейно-ленточной керамики), “фатьяновская” (боевых топоров) и т.д. В орнаментах этих культур встречаются как обычный крест, так и вращающийся по часовой стрелке — свастика (на санскрите это слово чуть изменено: суас-ти — СВАСТИКА — СВЯ(за)-СТИ(хин)-КА — связь стихий духа, КА — дух, карма, капище).

Свастика — древний арийский, славянский и православный знак. Она встречается в народных орнаментах Руси, на иконах, под куполом Храма Василия Блаженного, изображена на щите Олега Вещего, который он прибил к воротам Царьграда, на Русских дензнаках 1917 и 1918 гг. Красная Армия имела свастику как нарукавные знаки в 1918-1922 гг. Свастика изображена у Гроба Господня в Пределе Ангела. Храм Христа Спасителя и даже крест над Храмом в шестиконечных звёздах.

Свастика есть стилизованное изображение Спирали Световита. Этот знак говорит о том, что в Центре Его находится наиболее плотный сгусток невидимой разумной праматерии — Абсолютный Источник. “Руки” Свастики — это исходящие из Абсолютного Источника четыре витка, закручивающиеся затем в спираль правого вращения. Правосторонняя свастика символ созидания. Во время посева зерна человек правой рукой берёт зерно из короба, который висит на левом боку и бросает зерно вправо. У евреев же левосторонняя свастика. Она есть символ жатвы. Ведь жатва хлеба производится серпом, взятым в правую руку. Она движется справа-налево. В синагоге Айн Жеди изображена левосторонняя свастика. Отсюда нравственные категории, предписывающие поступать согласно воли Небес: “жить по прави”, “правое дело”, “право”. Неправедные сатанинские силы испокон веков ассоциировались со всем “левым”, идущим поперёк духовной энергии Бога и животворящим лучам Солнца. В спирали ДНК зашифрован код живого организма. В психотропном оружии используются энергетические поля сверхвысокой частоты, движущиеся влево, однако, при правостороннем вращении они оказывают нейтральное или положительное влияние на человека.

Рис. 3. Изображение свастики на полу древнейшей синагоги Айн Жеди в Израиле

По Ю. Д. Петухову, именно в палеолите (40-20 тыс. лет до н.э.) археологи впервые обнаружили изделия, украшенные свастичным узором. Этот узор считается одним из основных культурно-бытовых признаков протоиндоевропейцев и этносов индоевропейской языковой семьи (русов). Например, ручной браслет из бивня мамонта и фигурки птичек (местность Мезин, Северное Приднепровье, 25 тыс. лет до н.э.), украшенные чётким и искусным свастичным орнаментом-резьбой. Подобные орнаменты в последующих веках встречаем повсюду, где обитали потомки русов-бореалов: от Скандинавии, Греции, Малой Азии до Тибета и полуострова Индустан (Индостан). По всему обширному ареалу расселения русов-бореалов, в особен­ности в месте проживания их основного ядра — по всей Центральной и Восточной Европе, в становищах древних охотников археологи находят множество крестообразных предметов, крестообразных прорезей, прорисовок. Это говорит об особом сакральном значении четырёхконечного креста у бореалов. Из мифологии и верований русов-индоевропейцев мы знаем, что число “четыре” было у них священным: четыре стороны света, четыре ветра и т.д.

Теперь нам известны истоки подобного мировоззрения, выработанного ещё в палеолите. Четырёх и восьмиконечные кресты, ромбы, ромб с внутренним четырёхсторонним крестом, свастика-солнцеворот, орнаментальная плетёнка, раскручивающаяся спираль, переходящая в скручивающуюся спираль, волнообразная линия и снова кресты, в основном четырёхконечные, иногда с раздваивающимися концами (прототип мальтийских) — основные священные символы, пронесённые русами из глубокой древности до наших дней.

Известны лингвинистические и этимологические смысловые и знаковые значения креста и свастики:

КРЕСТ — совокупность корневых основ “крс” + “ст”. “К-рс” как известно, сопричастность “к” к “рс”, то есть — красивый, хороший, красный — русый — свой, русский — светлый — чистый. “Ст” — “устойчивость, стояние, твёр­дость, незыблемость, опора, устой”. “Крс” + “ст” = “крест” = “светлый, хороший, красивый, свой, устойчивый, твёрдый” или, более образно, “устой светлого — своего — хорошего — русского” “твердыня — оплот своего — светлого — хорошего — чистого”. “Красное солнышко” всегда доброе, хорошее, красивое, своё. Знак Хорса — (“Крс”) — солнца — крест. Крест — оберёг ото всего злого, чужого, тёмного, нехорошего, нечистого, не твёрдого зыбкого и для рода русов-индоевропейцев — «нерусского». Это величайший магически-сокрально-традиционный знак-символ образ русов-индоевропейцев, существующий уже 40 тысячелетий и естественно перешедший из индоевропейского язычества в индоевропейское христианство (Православие). Крест — символ Рода-Сварога и Христа. “Христос” — тео- ним, имеющий русский корень “крст-хрст” и позднее — “греческое” (из русского звательного падежа “христо”) окончание — “ос”.

СВАСТИКА — катящийся по небу, движущийся крест- солнце. “Свастика” = корневая основа “свт” + корневая основа “ст” + суффикс-окончание “ика”. “Свт” — свет, светлый, свят, святой (свет, обретающий сакральность, святость, как, например, “день” = “део” “день — бог”). “Ст” — “устойчивость, стояние, твёрдость, незыблемость, устой, твердыня, оплот”. “Свастика” — “святая — светлая твердыня — оплот”. Свастика появилась позже креста, когда русы-индоевропейцы осознали, что и движущееся, светлое, святое, хорошее, доброе начало (как Хорс — солнце) может быть незыблемо, неостановимо, спасительно устойчиво в своём движении. “Свастика” — “устой-основа святости-света”, “катящаяся по небу твердыня светлого-святого”. Свастика — образ сложный, ёмкий, исходящий из образа креста и связанный с ним. Свастика есть крест, обретший в движении по небу небесную святость. Русы-индоевропейцы верили, что крест и свастика защищают их от зла и нечисти. Поэтому они ставили оберёжные знаки на домашнюю утварь, сосуды, орудия труда, оружие, вышивали их наодежде, рушниках, украшали ими стены домов и т.д.

Свастика никакого отношения не имеет к фашизму. “Фашио” — так назывался символ государственной власти в Древнем Риме — “топорик в пучке прутьев”. По-итальянски — “пучок” — название первичных парторганиза­ций Муссолини в Италии 20-х — 40-х годов. Этот символ стал эмблемой не только партии Муссолини, но и эмблемой Италии. Муссолини же был буквально окружён соратниками-евреями и пришёл к власти в открытом союзе с сионистами. Конгресс “Фашистского Интернационала” в Монро, в 1934 году, на который Муссолини собрал так называемых фашистов из 16 стран, представители Гитлеровской Германии покинули именно из-за того, что Конгресс выступил против “репрессивной” политики Гитлера в отношении евреев. Та идеология, которая господствовала в Гитлеровской Германии, называлась нацизмом, а не фашизмом.

Возникновение свастики С. Робатень объясняет так: “На нашу Галактику похожа далёкая спиралевидная Галактика М83. Её отдельные звёзды сливаются в светлые полосы. В древности атмосфера не была засорена и жители Земли наблюдали центр Галактик собственными глазами и изображали увиденное на предметах быта, украшениях и в виде письменных знаков”.

Структурные особенности Галактики М83 в виде круга и четырёх дугообразных выходящих из него ветвей (свастика) изготовлялись в виде украшений, обнаруженных в одном из курганов на юге России. Данное украшение, как и другие многочисленные украшения свастик на предметах быта наших предков, являются стилизованным изображением центральной зоны галактики в том виде, как её могли наблюдать люди прошлых эпох на небосклоне невооружённом глазом.

Преданность символам характеризует начальную стадию духовного развития. Следующая стадия включает отрицание старых символов и старых богов, выполняя Павловскую программу отрицания роли Ра как Творца нашей Галактики, для того, чтобы один или несколько человеческих кланов могли объявить самих себя высшими богами для человечества. Для успеха этой затеи, если нельзя победить противника в честном соревновании, надо соревноваться по своим собственным правилам, например, опорочить его. Именно такой путь избран сегодня сионистскими кланами Америки, чтобы заменить собой Ра. Они порочат его символы и его титулы, объявляют схематическое изображение Ра в виде свастики чем-то ужасным, совершенно запретным для культурного человека. Смехотворный предлог для этого запрета состоит в том, что 70 лет назад один из национальных вождей центральноевропейского государства принял его в качестве знака отличия для своих соратников на короткое время.

Масштаб запрета на изображение символа Творца нашей Галактики, размах рекламной компании, бушующий в мировой прессе по поводу свастики, говорит о важности цели этого запрета. Логика здесь проста до неприличия, если бога не видно, то его и нет и напоми­нать о нём не следует, изображая крестики определённой формы, а это значит, что каждый земной воротила вправе сесть на его место, имея десяток авианосцев в качестве доказательства своих прав на земную власть.

Сияющий центр Галактики, из которого она вся произошла, наши предки, осознавшие его главную роль в галактическом мироздании, называли именем Ра. В результате загрязнения атмосферы исчез Ра из поля зрения земных наблюдателей, произошли многие идеологические потрясения и катастрофы, на сегодняшний день разочарованные учёные утверждают, что в центре Галактики находится не её Творец, а “Чёрная дыра” — погубитель.

Само изображение Ра в виде свастики находится в европейском и американском обществе под моральным запретом, нарушителю которого грозят неприятности со стороны “свободной” демократической печати и не только. Творцом нашего земного мира является сияющий Ра, центральное светило Галактики.

Первичная родина индоевропейцев на Ближнем Востоке отражена в Ветхом Завете, как земля Иафетова. Иафет — прародитель европеоидов-индоевропейцев, основатель г. Яффы в Палестине на территории древнего государственного конгломерата индоевропейцев Ханаана-Филистрии. Легенда о том, что Иафет первым вступил на эту землю и от него пошли иафетиты, совпадает с научными данными о зарождении здесь цивилизации первых индоевропейцев. Русские летописи, и, в частности, “Повесть временных лет” утверждают, что первоначально славяне, потомки иафетитов, жили в Норике, то есть в прибалканском Подунавье. Ареалы первичной и вторичной прародин по письменным источникам и научным данным совпадают. “Русы”, “индоевропейцы”, значитель­но позже “славяне”, “русские” — это лишь разные во вре­мени названия одного суперэтноса. Индоевропейцы есть искусственное название, порождённое в кабинетах учёных, а остальные — естественные самоназвания большого и древнего народа. Первонарода давшего жизнь десяткам сыновних и дочерних народов и народностей.

Джейн Хизол и Эн Миллард в книге “Ранние цивилизации”[22] писали, что основные группы индоевропейцев с III тысячелетия до н.э. стали заселять земли будущих цивилизаций Греции, Хеттии, Митании (Урарту), Вавилона, Ханаана и ещё ряда грядущих цивилизаций “южных областей России”.

Известно 4 крупнейших для того времени этническо- культурно-языковных ядра русов-бореалов. Первое ядро занимало земли Центральной и Восточной Европы вплоть до северного Причерноморья на юге и Урале на севере. Второе — в Южной Сибири, распространяло своё влияние до Дальнего Востока и Монгольских степей (до Iтыс. н.э. монголоидов там не было). Третье ядро занимало обширные территории Средней Азии с проникновением на Тянь-Шань и в Тибет. Четвёртое находилось в долинах Инда и частично Ганга. Учёные же, обнаружив одно из этих ядер, делают заключение, что первая цивилизация русов возникла здесь и отсюда распространилась на другие области. Поэтому большинство авторов видят прародину ариев в лесостепной зоне Причерноморья. Живущие здесь племена волнами отходили в сторону Ирана и Индии в конце III начале II тысячелетия до н.э. из-за наступившей засухи. На Урале и в Зауралье жили лишь ирано-язычные арии. Около 2000 г. до н.э. обширные степные территории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии, населяли высокие и светлокожие люди.

Традиционно в официальной науке считается, что первым городом в истории человечества был Иерихон (нынешний Ярихо, эс-Султан в Палестине). Подлинное название местности, городища — Ярихо. Это название возникло в X тыс. до н.э. Ярихо — городище яриев — ариев у реки Ярдон (искажённое Иордан), этот город яриев-русов-индоевропейцев на Ярой реке. Первыми сюда пришли русы-натуфийцы из предгорий Кармеля (доказано археологическими находками). На Ближнем Востоке множество нераскопанных древних поселений (раскопки на Ближнем Востоке последние десятилетия не проводятся и не финансируются, приоритет отдаётся объектам археологии и истории иудейско-израильской этнической группы). Если исследователи обнаруживали городище, селение или стоянку индоевропейцев, то раскопки сразу замораживались и даже полученные сведения не публиковались в научной печати.

Ю. Д. Петухов в книге “Дорогами богов” очень интересно написал о фальсификаторах истории: “Народ всё принимает за чистую монету. Народ привык доверять вершащим его судьбы. Да, я не оговорился, именно вершащим его судьбы, ибо написатели “истории” по своим соображениям, зачастую чисто политическим, отводят каждому народу своё, определенное не Историей, а ими, место, постепенно вычеркивая из истории неугодные народы, или приписывая их в составы других народов, или придавая им явно негативное значение (что, например, сотворили псевдоучёные-политики с целым народом вандалов-русов). С подобными “академиками”- переводчиками, всегда занимавшими главенствующие позиции в государстве нашем горемычном, пытались бороться ещё В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Е. И. Классен, А. Д. Чертков, А. С. Хомяков и многие другие подлинные учёные-подвижники, вплоть до учёных-подвижников наших времён. И если бы научный процесс протекал бы по своему естественному научному руслу, если бы принимались и рассматривались, как и должно в науке, неоспоримые аргументы — давно бы уже стихли, к примеру, споры о пресловутых “норманнах” и их влиянии на Русь, ибо о каких “норманнах-викингах” в IX веке можно говорить, если вся Восточная, Центральная и Северная Европа, включая и Скандинавию, была заселена славянами-русами, а все “хроники” и “песни” викингов были сочинены (на основании славянских былин) в XVI- XIX вв.? Здесь попросту нет вопроса. Но нас заставляют играть по чужим правилам, отвлекая бесконечным рутинным диспутом “норманистов” и “антинорманистов”… Это один лишь маленький пример, говорящий о методах отвлечения серьёзных исследователей от изысканий, от необходимейшей работы — достаточно их растравить и втянуть в бесконечные споры, пусть доказывают, пусть оправдываются — кто их слышит, кто их видит… а тем временем учебники и энциклопедии пишут чёрным по белому то, что угодно “западной школе”. И потому мы призываем подлинный российский научный исторический мир отказаться от пустопорожних перепалок-дискуссий, они бесплодны, они бесцельны… вернее, у них одна цель: раздробить наши силы, отвлечь нас от подлинных изысканий. Хватит заниматься болтовней! Всё уже доказано, ещё нашими предшественниками-титанами доказано. Мы должны идти дальше, открывая нашему народу, всему миру Подлинную Историю — доходчиво, чётко, уверенно, а оправдываться и объяснять свои позиции должны те, кто уводит нас в сторону, кто переводит историю с иноземных языков… И потому я призываю: довольно уже дискутировать с невеждами и исполняющими чужую волю переписчиками. В спорах с предвзято относящимися к предмету изучения субъектами не родится истины!

За нами гении русской исторической мысли, вокруг нас целый океан фактов, подтверждающих их и нашу правоту. И наше дело — лишь обобщить эти факты.

Нам всё время говорят — вы ещё молодые, вы ещё не прошли того пути, который прошла Европа, тем более, древнейшие народы Востока ассирийцы, иудеи и т. д. А мы покорно киваем головами и пишем романы “Русь изначальная” (это в V-то веке!) и “Россия молодая”. Ложь! Отец-предок наш Иафет, родоначальник иафетитов-индоевропейцев, основал город русов Яффу за три с половиной тысячелетия до того, как на Святую землю пришли предки иудеев. Племена кочевников-скотоводов разрушили наш древний Иерихон, когда тот насчитывал уже шесть тысячелетий… Это не секрет, это известно каждому историку, просто об этом почему-то не принято писать, Ближний Восток в древности населяли сыны Иафета, бореалы-индоевропейцы — наши непосредственные и прямые предки русы, ибо индоевропейцы и были руссами”.

Однако, получить лицензию на раскопки археологических культур индоевропейцев в настоящее время невозможно. На это существует негласный запрет. Ярихо раскопан не более чем на 12%. Исследования города русов “заморожены”. По мнению некоторых научных кругов, они могут дать нежелательные результаты, которые перечеркнут многие постулаты “библейской археологии”.

Первичное название Иерусалима — Ершалайма — Ярус. Этот топоним существовал за многие тысячелетия до того, как семиты трансформировали его в “Ершалайм”. В слове Я — рус мы видим сочетание двух слов “ярш-арии и русь”, а индоевропейское “русь” трансформировалось в семитское “рщ” (как известно, древний иврит оперировал согласными). Семиты знали русов как “народ рош”. Библейская энциклопедия даёт такое толкование народу рош: “Рош (глава, вождь) — употребляется также для обозначения народа, в каковом смысле составляет собственное имя… под ним понимается скифский народ, около Каспийского и Чёрного морей. По мнению некоторых исследователей здесь подразумевается Русский Народ, как один из трёх народов, над которым был вождём Магог”. Город Ярус существовал во времена Ярихо-Иерихона. Но раскопки его не возможны, так как над ним ныне стоит множество христианских и мусульманских святынь “старого города” Иерусалима.

В октябре 1999 г. члены экспедиции журнала “История” собственными глазами видели, как под предлогом подготовки к грандиозной встрече “миллениума” (нового 2000 г.) засыпали, утрамбовывали и цементировали многие раскопки Иерихона, забивали бетонные сваи в нераскрытые участки и проводили прочие разрушительные работы. Ничего подобного на объектах израильско-иудейского происхождения (Массада, Херодиума, Курмана и т. д.) не допускается. Уничтожению подвергаются только памятники индоевропейской истории.

Башни Иерихона-Ярихо — это первое чудо света, созданное гением русов за тысячелетие до первых пирамид и “висячих садов”. Ничего даже близко к этим башням не было создано на Земле в ту эпоху. Продуманные скрытые переходы, внутренние лестницы, каменные плиты наверху — всё говорит о развитых инженерно-строительных навыках архитекторов-первопроходцев. В настоящее время эта башня находится в плачевном со­стоянии и разрушается.

Среди других чудес древних русов известен открытый на Кипре-Олешье крупный город русов эпохи неолита Хирокития (7-6 тыс. до н.э.). Домов там было не менее 1 тыс., население города 3-7 тысяч человек — невиданный масштаб по тому времени. Круглые дома отличались высоким качеством постройки, продуманностью “инженерно-архитектурных” деталей, таких как: пороги, навесы, ступени; в домах часто было по два этажа, применялись каменные балки для поддержания верхних ярусов. Жилища согласовывались с хозяйственными постройками, которые правильно соотносились с главными улицами, вдоль которых стояли. Дворы перед домами мостились плоским камнем. Кроме того, раскопки показали, что русы-хирокитийцы носили шерстяную (!) одежду, шили её иглами, закалывая булавками. Пряли шерсть (найдены костяные пряслица).

К концу VI тыс. до н.э. Хирокития был оставлен жителями по неизвестной причине. Город Хирокития на 4 тыс. лет старше русов и семитов Крита-Киноса и Феста. Хирокития и Ярихо-Иерихон — сверхдревняя загадка русов. Русы Хирокитии уже тогда строили дороги — от поселения к морю камнем вымощен двухкилометровый путь. В те времена на Земле никто не мог мыслить об их необходимости. Русы Ярихо были первыми на Земле ирригаторами и инженерами. Они проводили обводные каналы вокруг своих посевов.

В 1935 г. археолог Д. Гаретанг в раскопках святилища храма на территории современного Израиля обнаружил две двойные статуи, каждая изображала мужчину и женщину — Рода и Рожаницу-Ладу. Известие о статуях обошло научные печати мира, но они стали артефактами Ярихо-Иерихона IX-VIIIтыс. до н.э. И вскоре на любую информацию о скульптурах изображения “идолов” Иерихона было наложено табу. Европеоидный облик скульптур не совпадал с “библейскими” представлениями тех, кто финансировал раскопки.

В таком же состоянии находятся дела с древнейшими памятниками русов в Турции, странах Ближнего Востока, Германии. Художник И. Глазунов, находясь в Германии, посетил археологические раскопки и спросил, что они находят. Немец в сердцах сказал: “Здесь где не копнёшь — всё славянское”. Они нашли древнюю славянскую ладью. Предложили её Кремлю, но экспонат не был принят. Повсеместно варварски вскрываются и грабятся законсервированные прежде поселения и могильники древних русов. А наёмный немецкий историк Герард Фридрих Миллер 10 лет с 1733 по 1743 гг. “путешествовал” по Сибири, изымая из обращения старинные рукописи и автографы, которых по возвращении в столицу у него накопилось 258 портфелей. Весь этот уникальный архив исчез при загадочных обстоятельствах.

Также скрывается факт не эволюционного характера возникновения и развития разумной жизни на Земле и её космический источник, а значит, формируется ложное представление о замкнутости, бренности и никчёмности земной жизни. Изменяются вектора распространения культуры (с Юга на Север, с Запада на Восток). Умышленно скрывается значение русской базы общечеловеческой культуры вплоть до её резкой пространственно-временной локализации (Киевско-Новгородская Русь, X в. н.э.). Скрывается и то, что на базе русского языка удаётся выяснить внутренний смысл многих слов разных языков, а также расшифровать до сих пор не прочитанные древние письмена (например, древние египетские иероглифические тексты на стенах храмов и пирамид, знаменитый Фестский диск с острова Крит, глиняные таблички из Протоиндии, библиотеки хеттов в Хатрурасе, этрусские надписи на надгробьях и зеркалах и т.д.). Видимо, поэтому “этрусковеды” и объявили их “нечитаемыми”, чтобы скрыть истинную историю белой расы.

Древняя история тщательно скрывается, искажается и фальсифицируется в последние 2 тысячи лет с целью изменить сознание людей и реализовать примитивную идею господства над миром. В этом же причина современной экспансии Запада на Россию и славянские страны с целью уничтожить Русскую Цивилизацию.

В начале XXв. в развалинах дворцов Крита и Микен археологами найдено сотни обожжённых глиняных табличек с крито-микенским линейным письмом “А” и тысячи табличек письмом “В”. Г. С. Гриневич приводит данные археологических находок этих табличек, подтверждающих космический источник возникновения разумной жизни на Земле. На них изображены “боевые колесницы”, имеющие форму современного вертолёта (листы 19-20 рис. 60; 4-14, Д-75; листы 46/2, 46/3, 46/4). В передней части чётко видна кабина, в средней части одна или две пары коротких треугольной формы стабилизирующих крыльев; хвостовая часть резко сужена и сопровождается двумя завитками; колесницы изображены с колёсами из 4-х спиц и без колёс. Тексты, сопровождающие “боевые колесницы” с колёсами, гласят: “Подобно солнцу (лист 46/3), и оно ездит магаю, вместо коня (лист 4-14)”. В древнерусском языке слово “мага” означает зной (мага — состояние воздуха над раскалённой землей). Мага, обеспечивающая движение “боевой колесницы”, в современном представлении означает раскалённый поток газов, вырывающийся из сопла двигателя. Такие изображения наблюдаются у минойцев. Тексты, сопровождающие “боевые колесницы”, говорят: “Это говорят: то воины Его, то Его подобия” (лист 4-б), “… явились они ясным пламенем. Оно горело подобно ИЕ; оно есть ИЕ. Это говорят Его подобия ясные же, это искусственные же подобия Его, это крыло Его” (лист Д-75). ИЕ для минойцев был, по всей видимости, тем же, чем для вавилонян являлся ЭА — культурный герой, научивший их грамоте, давший им знания. Надпись указывает, что “боевые колесницы” есть крыло Бога. Вне всякого сомнения “боевые колесницы” без колёс — это летающие аппараты с тем же реактивным двигателем, который приводил в движение и “боевые колесницы” на колёсах. Вот как описывается в одной из хроник перемещение по Земле одного из “сынов неба”: “сжёг себя в куче пламени, вместе с дымом поднялся и опустился; за одно утро долетел до зыбучих песков”.

В Южной Югославии в Косовской Метеохии есть монастырь Дечаны (подвергшийся в 1999 г. наряду с другими историческими святынями разрушению обстрелами и бомбардировками с воздуха войсками НАТО во главе с США), интерьер его расписан в 1350 г. при Стефане III. В 1964 г. студент Александр Паунович телеобъективом сделал снимки фресок, в том числе воскресение и распятие Христа. На снимках получилось изображение ангелов, летящих в космических аппаратах; два аппарата летят друг за другом, слева направо; в первом сидит человек без ангельского ореола; одной рукой он держит невидимый “рычаг управления” и оглядывается назад (создаётся впечатление, что этот космонавт следит за полётом следующего за ним); в заднем аппарате находится подобный персонаж, также не похожий на традиционного ангела. Тем временем, настоящие ангелы, наблюдающие за полётом, закрыли глаза и уши руками и в ужасе отшатнулись от зрелища, словно оно может ослепить, а звук аппаратов оглушить их. Ниже стоят люди; их лица выражают недоумение, страх, растерянность; в центре панно — фигура распятого Христа. Оба аппарата вплоть до деталей абсолютно идентичны летательным аппаратам — “боевым колесницам” без колёс, изображённым на критских глиняных табличках. Если рост “пилотов” 160-180 см, то аппарат невелик — высота 1,5 м, длина 5-6 м.

Из отрывков исчезнувшей книги “Записи о поколениях владык и царей” мы узнаём, что тысячелетия назад в долине р. Хуанхе появились мудрые и гуманные существа — “сыны неба”. Изучив эти отрывки, синолог И. Лисевич сделал предположение: «Появлению на Земле “сынов неба” всегда сопутствовало падение звёзд. Звезда, словно радуга, полетела вниз».

“Сынов неба” в китайской мифологии много, но больше всего из “сынов неба” сохранилось упоминаний о Хуан Ди, появившемся в Китае почти 4,5 тыс. лет назад. Он всесилен, совершает путешествие к солнцу, его окружают чудесные существа… Одни его помощники занимаются астрономическими наблюдениями, другие составляют географические карты земли. Интересно описание “треножников”: их высота 3-4 метра, а объём около 100 л., когда они работали, то издавали шум, “клокотание”. “Треножник” стоял так, что видел звёзды Сюань-Юань (район звезды Льва), возможно, это было средство дальней космической связи. Согласно китайским мифам, Хуан Ди, “Сын Неба”, “выплавил двенадцать великих зеркал и использовал их, следя за Луной. Когда на зеркало попадали лучи солнца, то все изображения и знаки его обратной стороны отчётливо выступали на тени, отбрасываемой зеркалом”. Хроники упоминают о человекоподобных механических и биологических роботах, которые слушались команды “Сына Неба”. Хуан Ди знал секреты управления гравитацией и улетал в Космос на огнедышащих “драконах”, которые в один день покрывали мириады вёрст, а севший на них человек достигал возраста двух тысяч лет, затем Хуан Ди улетел в созвездие Льва”. Вблизи г. Линтонг в 1974 г. обнаружена гробница первого китайского императора Цинь Ши Хуанди (холм высотой 43 м), рядом была раскопана терракотовая “армия” (тридцать тысяч изящных терракотовых скульптурных изображений людей высотой 165-170 см, лица у них разные (есть совсем не похожие на азиатские), но одежда стандартная, напоминающая современные банные халаты). Китайцы не сообщают, что фигуры внутри полые, из этого становится ясно, что фигуры не высечены из камня, а отлиты из него. Технология отливки из камня также недосягаема для современного человека, как и отливка многотонной стелы из химически чистого железа, стоящей в Индии. Память о том, как появилась стела в Индии, утрачена, и индийцы её себе не приписывают. Гробницу Ци Ши Хуанди китайцы не раскапывают: они знают, что никакого Ци Ши Хуанди там нет. Таких гробниц множество по всей Сибири и относятся они к нашим прапредкам урам-кроманьонцам, которые могли изготовить подобные технические аппараты. Описанные изображения соответствуют рисункам пилосских табличек.

Из анализа текстов надписей и сопровождавших их рисунков на глиняных табличках из Киноса и Пилоса можно сделать вывод, что 35 веков назад представителям крито-микенской культуры, обитавшим на Крите и на территории материковой Греции, были знакомы аппараты с реактивным двигателем различных типов и форм. Эти аппараты с реактивным двигателем “сынов неба” жители Крита не создавали, но могли ими пользоваться.

В 20-х годах XX в. русский писатель и землепроходец А. В. Барченко искал на Кольском полуострове, в Крыму и Гималаях людей, владеющих Универсальным Знанием. Он предполагал, что древние цивилизации владели тай­ной расщепления атома и другими источниками энергии. Об этом А. В. Барченко говорил в своих полуфантастических дореволюционных романах. Учёный и художник Н. К. Рерих вёл аналогичные поиски в Тибете, Индии, на Алтае и в других районах. Группа мудрецов, видимо, открыла возможность как-то управлять радиоактивным излучением или даже принципы получения и использо­вания термоядерной энергии. Именно использование этой энергии позволило превратить полугодовую ночь в “белую” и в “Обитель света”, и позволило растить “вечнозелёный виноград”. “И было это искусственное солнце — Ра, установленное под полярной горой Меру”.[23]

Мифы говорят, что в царствование Миноса[24] ни один чужеземный корабль не мог приблизиться к Криту. Медный гигант Талос каждый день трижды обегал кругом весь остров. Замечая подплывающий корабль, он бросал огромные камни, а если пришельцы высаживались, Талос сначала раскалялся на огне, а затем заключал пришельцев в свои губительные объятия. Длина острова Крит с запада на восток 250 км, а периметр 600 км, поэтому чтобы обежать три раза остров, Талосу нужно было проделать путь 2 тыс. км, то есть за 2-3 часа пробегать 600 км, отсюда следует, что скорость его движения составляла 200-300 км/ч, (примернея скорость наземного аппарата с реактивным двигателем).

Все мифы и легенды древней Греции обрели реальность когда выдающемуся английскому археологу Артуру Эвансу в 1900 г. удалось откопать огромный дворец царя Миноса, (построенный в конце III тыс. гипорборейским скульптором и учёным Дедалом), Лабиринт, в котором жил Минотавр, библиотеку, где хранились тысячи глиняных табличек. Перед археологами предстал великолепный дворец (10 тыс. кв.м) с тронным залом, изысканными фресками, и, роскошной мозаикой и керамикой; там был водопровод, ванные комнаты, бассейны и многое другое. Атланты и гиперборейцы обладали высокоразвитой летательной техникой. Николай Алексеевич Рынин (1877-1942 гг.) издал в 1928-1932 гг. девятитомник “Межпланетные сообщения”, где дал беспристрастную оценку техническим достижениям древних гиперборейцев. По теософским данным, первобытные летательные аппараты строились из лёгкого металла, либо из специально обработанного дерева. Древние “летучие” корабли могли перевозить от 5 до 100 человек (последняя цифра также соответствует и данным “Калевалы”). Древние корабли летали днём и ночью, светились в темноте. В качестве движущей силы использовалась субатомная энергия громадной мощности. Первобытный летательный аппарат состоял из корпуса, боковых крыльев, килей и рулей; сзади имелось два подвижных сопла, из которых вырывались потоки огненной субстанции; под дном корабля находилось ещё 8 сопел, с помощью которых обеспечивался вертикальный взлёт корабля. После гибели Атлантиды (по утверждению теософов, это произошло в 9564 г. до н.э.) часть её уцелевших жителей перелетела на таких кораблях в другие страны и континенты. Пифагор был гиперборейцем и носил соответствующее прозвище, значит, уровень гиперборейцев был не ниже Пифагора.

По эскимосским преданиям, прародители этого народа когда-то прилетели на Север на железных птицах. В бурятском эпосе описывается как третья жена Гэсэра Алма — Мэргэн (муж в это время был далеко, на охоте) стрелой чуть не уничтожила птицу-самолёт. Эта стрела напоминает ракету “земля-воздух”. Вот как она описывается:

От большого пальца большая Сила этой стреле дана:

Восемь верхних высот пронзая,

Сотрясла их до самого дна,

Семь глубин и низин потрясая,

Их стрела поразила насквозь.

После этого повреждённой птице-самолёту потре­бовался трёхгодичный ремонт. Для этого она удалилась к “скованному тяжёлыми льдами” Ледовитому океану.

Рис. 4

А. Иванченко приводит сведения как представляли наших предки форму Земли: “Хочу ещё привести пример из тех знаний, которые давал мне Зоран. Взгляните на эти два рисунка. На обоих показана истинная форма Земли. Но рисунок слева взят из нашей дохристианской книги “Лад Сварожья”, которой три тысячи лет, а справа рисунок впервые сделан современными американскими учёными с помощью широкомасштабных съёмок и зондирования чуткими приборами планеты из Космоса. Разница же между рисунками невелика, хотя наши пращуры создавали свой рисунок, размышляя лишь над формой куриного яйца без скорлупы и сообразуясь с визуально наблюдаемой динамикой движения небесных тел. В Природе всё малое повторяет в себе большое и наоборот. Следовательно, яйцо как первооснова жизни должно повторять в себе и важнейшие особенности планеты, на которой есть жизнь. Желток яйца содержит в себе всё для зародыша, белок — уплотнённое органическое вещество, которое под воздействием тепловой энергии наседки превращается в продукт для питания и развития зародыша до его появления на свет, когда он сможет кормиться самостоятельно. Значит, земная кора должна иметь форму белка, а её матка, то есть ядро, — форму желтка. И скорлупа яйца, и атмосфера Земли имеют наиболее целесообразную обтекаемую овальную форму, ибо и в Природе, и во всём мироздании всё подчинено законам целесообразности. Земля движется вокруг Солнца слева направо, согласно естественным виткам спирали. Сила движения могла бы свалить её ось вправо, если бы не было никакой противодействующей силы. Вверху по центру рисунка показана Полночь истинная — Северный географический полюс, через который проходит земная ось; внизу — Полуденная сторона, юг; слева и немного ниже Полночи истинной — Полночная матка: Северный магнитный полюс; справа внизу — Полуденная матка постоянства: Южный магнитный полюс. Оба магнитных полюса друг друга уравновешивают, благодаря чему наклон земной оси в движении планеты по своей орбите вокруг Солнца сохраняется постоянным.

На рисунке нет широт и меридианов. Во всём остальном, кроме земной оси и экватора, можно указать на те или иные неточности. Но это и неудивительно. Ведь три тысячи лет тому назад у наших пращуров не было космических приборов. Тем не менее, истинную форму Земли и то, что обуславливает её правильное движение вокруг Солнца, они, в принципе, изобразили верно. Наблюдения за небом и окружающим миром, сила логических рассуждений — вот и всё, чем они при этом пользовались. Однако, чтобы логика рассуждений действительно имела силу и приводила к верным выводам, нужно было обладать самыми разносторонними знаниями и в совершенстве владеть искусством мышления. Когда человек говорит: “Я думаю”, — это ещё далеко не значит, что он мыслит. “Мышление — высочайшее искусство”.

Некоторые считают, что разумные существа из Космоса вывели человека путём генетического скрещивания самих себя с человекоподобными существами. Но если и были когда-то такие попытки, то рождались, скорее всего, нежизнеспособные особи. О не эволюционном пути появления разумной жизни на земле говорит и то, что не найдено переходных форм от обезьяны к питекантропу (первочеловеку)[25] и от него к неандертальцу. Эти факты не могут объяснить современные теории происхождения человека. По теории Ч. Дарвина друг за другом следуют дриопитек, австралопитек, питекантроп, синантроп, неандерталец и, наконец, кроманьонец. Но неандерталец исчез и возник вдруг кроманьонец, а переходных форм между ними не обнаружено. В конце четвертичного периода появляется современный человек. Эта эволюционная теория, как ситают академики РАЕН В. Фортов, В. А. Шемшук, Ю. Д. Петухов и др., “затормозила развитие науки покрайне мере на 200 лет”, потому что никакой эволюции, по крайней мере у человека, практически нет, есть скорее деградация. Раньше люди по своим физическим и интеллектуальным возможностям и способностям были близки богам, были подключены к Всеобщему информационному полю Земли и Космоса и от рождения обладали всеми знаниями, могли телепатически общаться, летать, перемещаться в тонком теле даже в Космосе и т.д.

Периоды жизни кроманьонца, предшествующие мезолиту и неолиту, в науке разделены на верхний и нижний палеолит. Это эпоха использования каменных орудий. По О. М. Гусеву использование каменных орудий не означает, что кроманьонец был примитивен и духовно недоразвит. Человек пользовался каменными орудиями не по незнанию металлов, а вследствие “табу” на их применение, так как металлы, за исключением меди, способны травмировать биополе человека и его энергетическую систему. Этот вопрос достаточно доказательно осветил в специальном курсе своих лекций Н. О. Коровяк “Духовные и магические свойства металлов в целительной и магической практике”.

О. М. Гусев приводит высказывание палеонтолога и антрополога Пьера Тайяра де Шардена (1881-1955 гг.): “Всё, что можно было испробовать, было испробовано в ту удивительную эпоху-отбор и эмпирическое улучшение фруктов, злаков и домашних животных. Гончарное ремесло, ткачество. Очень рано появляются и очень быстро возникают зачатки металлургии… Эта история в противоположность предыстории. В действительности такого разрыва не существует. Чем лучше мы начнём видеть прошлое, тем больше убеждаемся, что так называемое “историческое” время (вплоть до современного времени) — это всего лишь прямое отражение неолита”.

По Шардену, благодаря интенсивному воздействию на современного человека окружающей Землю ноосферы, ско­ро должен появиться необыкновенно развитый в умственном отношении “неочеловек”. Шарден считает, что исчезновениенеандертальца связано с невероятными потрясениями сфер жизни. Самые первые неандертальцы были значительно крупнее, физически совершеннее, сообразительнее самых последних. По О. М. Гусеву такими потрясениями сфер жизни могли быть: “свободная” любовь, наркотики, пренебрежение к традициям и неуважение предков, несоблюдение расовой и этнической чистоты крови, отход от общинного уклада жизни, “права человека”, хамское отношение к Природе, женская эмансипация и др. прелести “демократии”.

Советский учёный палеонтолог и писатель-фантаст И. А. Ефремов в статье “Космос и палеонтология” выдвинул конвергентную теорию направленности эволюционного процесса с туго скрученной спиралью развития жизни и сужение этой спирали с каждым витком, выходящим к человеку. О. М. Гусев разработал теорию происхождения человека на основании концепции К. Э. Циолковского о Высшем Космическом Разуме (Боге) и теории И. А. Ефремова. “Абсолютный Разум — это гигантская спираль наподобие спирали видимых галактик, только невидимая, Центральная часть этой спирали — Космический Абсолют или Абсолютный Источник. Древнейшее изображение спирали в виде амулетов, росписей на камнях и т.д. встречается у разных народов ещё с палеолита и неолита. В Русском Ведическом учении Ему дано имя Световид. Как он видится, указано во второй половине имени: ВИТ, ВИТок, то есть спираль.

Высший Космический Разум представляется гигантским спиралевидным телом. Земля вместе с Солнечной системой пересекают витки этой разумной духовной праматерии, постепенно продвигаясь по прямой линии от Периферии спирали к Её Центру — Абсолютному Источнику. Так как диаметры витков, их ширина и расстояние между ними всё меньше и меньше, то временные периоды прохождения через них Солнечной системы (или даже галактики, в которой мы живём), сокращаются с математической закономерностью, открытой В. С. Смирновым. Этому закону подчиняются и спиралевидные структуры. Расчёты с применением “золотой логарифмической спирали” при основании логарифма равным 2,618 показывают время жизни кроманьонца, которое должно составлять 35-40 тыс. лет, что является верным.

В первые несколько десятилетий Рассвета Сварога, то есть в начале вхождения в Тело Витка спирали (стадия Пре- дапокалипсиса), Земля начинает очищаться от человеческого биохлама. Это стадия тихого вымирания от загадочных болезней. Так, объём головного мозга у самых первых неандертальцев был 1800 куб. см, у самых последних — 900 куб. см, то есть не меньше, чем у современных кроманьонцев. По этой же причине исчезает кроманьонец. По мере дальнейшего углубления в Тело Витка Спирали усиливается воздействие лучей Рассвета Сварога. Земля пропитывается, насыщается Космической Энергией Блаженства. Немногие оставшиеся в живых люди становятся “Адамами” и “Евами”, их организм очищается, оздоровляется кровь, появляются люди с более совершенными качествами, поэтому из неандертальцев через 3-4 поколения появились кроманьонцы. Вот почему Шарден и находил рядом скелеты кроманьонцев и неандертальцев (отец с сыном, дед с внуком).

У родителей рождались крупные дети и превращались в богатырей 3,5-4 м ростом, наделённых не только необыкновенной силой и умственными способностями, но и долгой жизнью. Они стали “мифическими” родоначальниками родов, племён и даже народов. Именно они 35-40 тыс. лет назад основали великую цивилизацию, феномен которой исследователи объясняют “палеоконтактами” с внеземными цивилизациями. Вот откуда на Руси ещё в X в. сохранялись великаны и богатыри. Это неудивительно, так как Русский Народ дольше всех сохранял чистоту крови. Кости гиганта-кроманьонца были найдены в 50-х годах советским писателем-фантастом и антропологом И. А. Ефремовым в Сибири, на Алтае.[26] Но этому не уделили должного внимания. Эпохи питекантропа, синантропа, неандертальца и, наконец, кроманьонца — это периоды духовно-нравственных испытаний видов людей, всякий раз обновляемых Световитом, который помогает им рывками взбираться на новую ступеньку и продвигаться вперёд в своём развитии. Но рывок к кроманьонцу совершил только неандерталец.

Сейчас достоверно известно, что современный человек не отличается антропологически от кроманьонцев, живших 50-40 тыс. лет назад, и ни с одним из предшествующих ему подвидов (особенно с неандертальцами) связи не имеет. Поэтому говорить об эволюционном развитии человека от обезьяны не приходится. Из этого следует, что если этнос кроманьонцев был один, единое сообщество, имевшее компактное проживание, то и язык изначально был один, как и народ был один. По мере расселения и смешения с неандертальцами и негроидной расой происходило изменение и отпочковывание от основного языка. Первоязык менее всего изменённый сохранился лишь у славян.

Ю. Д. Петухов также доказывает не эволюционный путь появления человека проторуса-кроманьонца на земле. Но он считает, что проторусы появились в результате генных мутаций, вызванных у нескольких (или, что вполне вероятно, у одной) пар представителей подвида Хомо сапиенс неандерталенсис жёсткими космическими излучениями. Проторусы названы антропологами как подвид Хомо сапиенс. Отличительной особенностью проторусов стали: высокий рост (до 180 см.), прямая осанка, круглая голова, грациализация костяка (утоньшение и выпрямление костей скелета), широкий лоб, достаточно широкое лицо, суживающийся подбородок и, главное, светлые волосяные и кожные покровы, светлый цвет глаз. Последнее послужило основной причиной для самоидентификации русов — они определили себя как людей “светлых”, то есть как “руссов”.

Этноним “русь” по одной гипотезе происходит якобы от притока Днепра реки Рось. Но этот этноним на тысячелетие старше наименования реки и, кроме того, встречается на обширных территориях Евразии. Саму реку назвали по-русски, по-славянски — “Светлой” или “Русской”. Этноним “рус”, “рас” зафиксирован в иранских языках, куда он попал из праиндоевропейского (русского) в значении “светлый”. В современном русском языке слово русый означает “светловолосый”, а тысячу лет назад оно означало “светлый” в более широком смысле. Вспомним, что отличительный признак ещё проторусов-кроманьонцев их светлые волосяные и кожные покровы, светлый цвет глаз.

Ближневосточная система чтения текстов справа налево породила много слов-перевёртышей. Одним из них было слово корень “сур, Сар”, образованное из “рус, рас”. Например “Сурия” — “Русия”, “шур-ави” с афганского переводится “русский”. В двусложных именах правителей древнего Востока сплошь и рядом встречается составляющая “сур, Сар” в значении “царь, властитель” (Сар-гон, Аш-шур-банипал — по-русски звучит “Ас-сур-банипал” и др.). Таким образом, здесь выявляется этимологическое самоназвание суперэтноса “Русь” — светлые, хорошие, красивые, свои; а вторичная производная этимологии — властвующие, царствующие, красные (красивые).

На землях библейской Палестины и Сирии (точнее Сурии, Русии) от восточного побережья Средиземного моря до Месопотамии включительно, от Армянского нагорья до Персидского залива 40 тыс. лет назад появились первые русы. Влияние расов, русов, росов в мировой истории в какой-то момент оказалось подавляющим. Поэтому последние 2-3 тыс. лет проводится последовательная политика по сокрытию этих истин и исключению правдивых данных из общественного сознания. Например, наши предки, первыми приручившие лошадей, стали называться кентаврами в греческом эпосе и дали мощный цивилизационный импульс всему миру.

Древнегреческие и римские ученые считали, что “Скифское племя всегда было самым древним”. Оно занимало огромные территории. Маркиан из Гараклеи Понтийской (Южное Причерноморье) около 400 года н.э. на основе античных данных определил размеры Сарматии (Скифии) примерно 1,5х1,5 тыс. км. Значительных народов на этой территории отметил — 56, больших городов — 53, высоких гор — 9. Позднее арабы на этой территории также указывали “страну Славян”.

Древние русы — жители Ханаана (Палестины) назывались “рефаимы”. Это были исполины огромного роста и силы. Один из них, Нимврод, овладел округой Сенаар (Ирак) около 46 веков назад. С этой эпохи ведут начало “нарцев еже суть словен” русские летописи. Около 30 веков назад белокурый Давид, умевший играть на гуслях, действуя по своему талмудистскому закону, подло убил камнем из пращи, избежав честного поединка, одного из последних “рефаимов” нашего витязя-богатыря Голиафа (подлинное имя Галат). “Ф” переходит в “т” например, “вивлиофика” — “библиотека”, а “галат” = “клт”, то есть кельт, сколот и т.д. Память о тех росах не сохранилась.

У Каина отцом был Адам, которого сотворил Бог. Иувал — потомок в пятом колене братоубийцы Каина “был отец всех игравших на гуслях и свирели” (Быт. 4:21). Гусли — это многострунный музыкальный инструмент (от 4х до 66-ти металлических струн), чтобы его изготовить, нужно использовать сложную технологию. Брат Иувала по отцу Тувалкоин “был ковачем всех орудий из меди и железа”. Таким образом, задолго до “Всемирного потопа” люди, согласно Библии, не познав каменного века, пользовались медью и железом. Куда же девался предшествующий им каменный век? Бронзовая культура возникла за 2,5 тыс. лет до н.э.

Чех Берджих Грозный расшифровал хеттские клинописи: небис — небо; дулуга — длинный, долгий; вадар — вода; хоста — кость; тая — таить, красть; три и по-русски три; Сварого — звучит Сувара. Это говорит о том, что индоевропейский язык произошёл от праязыка предков славян.

В 1897 г. в селе Алеканово Рязанской губернии найдены горшки с надписями, сделанными догреческим алфавитом.

Персидский историк Фахр ад Дин в начале XIIIв. утверждал, что хазарское письмо (исчезнувшее), но знакомое ад Дину, происходит от русского.

Найденные в середине прошлого столетия (XIXв.) в русском Причерноморье (Херсон, Керчь, Ольвия) письменные знаки первого тысячелетия до н.э. — начала первого тысячелетия н.э. Н. А. Константинов нашёл сходными со знаками глаголицы на древнеславянских печатях, монетах, а также со знаками слогового письма VIII-Vвв. до н.э. на острове Кипр. Отсюда вывод: к III тыс. до н.э. на европейской территории СССР сложились этнические группы, о которых говорится в позднейшей истории. Становится ясно, что создателями Троянской культуры являются славянские племена.

В. В. Горнунг, Г. С. Гриневич, Ю. А. Шилов и др. доказали, что трипольцы входили в число языковых предков славян. Трипольцы в культурном отношении значительно превосходили своих соседей. Имели они и свою письменность. Славянская письменность зародилась в Триполье на берегах Днепра или Дуная не менее 5 тысяч лет назад.

В начале II тыс. до н.э. внезапное прекращение развития трипольской культуры[27] носило катастрофический характер. Восточные соседи, представители катакомбной культуры, сумевшие приручить коней и достигшие совершенства в обработке меди, внезапно обрушились на трипольцев и оказались победителями. Трипольцы покинули свои селения в спешке, бросая даже фигурки богов. В этой борьбе против трипольцев принимали участие и северные племена (представители среднеднепровской и волынской культур). Трипольцы подверглись нападению со всех сторон. Исчезновение трипольцев из среднего Приднепровья, где через 2,5 тыс. лет возникла Киевская Русь, по времени точно согласуется с появлением на Балканах в догреческой Греции, на островах Эгейского моря, в том числе на Крите, пеласгов.

Путь трипольцев-пеласгов из Триполья на Крит отмечен археологами: около 2500 г. до н.э. в Фессалии возникает культура Димини, родственная трипольской (образцы этого периода керамики найдены в древних слоях Трои и на Крите). Пеласги, как доказал Г. С. Гриневич, являются минойцами-праславянами, а, следовательно, язык критских надписей — праславянский, таким образом разновидности линейного письма “А” и линейного письма “Б”, письмо фестского диска (1700 г. до н.э) представляют единую праславянскую письменность.

Нет единого мнения о происхождении древнеегипетской цивилизации. Ведь определённо известно, что долина Нила была заселена пришлым народом внезапно, около 3000 г. до н.э., и этот народ, уже тогда отличавшийся высокоразвитой культурой и религией, вскоре стал обладать письменностью. Археологические данные подтверждают, что до 3000 г. до н.э. всю территорию Древнего Египта заселяли неолитические племена с очень низким культурным развитием.

В этот отрезок времени на северном берегу Чёрного моря расселялись племена трипольской и древнеямной культур. В конце IV начале III тыс. до н.э. с территории Южной Руси произошла массовая миграция индоевропейских племён в район долины реки Нила. Другие возможные области заселения племенами этой волны индоевропейцев на юг (Шумеры, Элам, Харапп). Появление этих культур на берегах Евфрата также относится к началу III тыс. до н.э.

Явственный след трипольцев обнаруживается по письменным источникам следующей волны индоевропейцев, которые выявили здесь племена с родственным языком, но уже частично ассимилированные. В XVIII- XV вв. до н.э. племена хеттов, кассиотов и митаннийцев вторглись на территорию Малой Азии. Воинственные индоевропейцы захватили огромные пространства Анатолии, Междуречья и Ближнего Востока, образовав здесь ряд государств: Хеттскую империю, Матаннию, Ассирию. В числе подданных хеттских царей были племена с лувийским языком. Расшифровка этого языка, образцы которого хранились в памятниках хеттской империи, производилась с помощью индоевропейского. Иначе как следами древнего поселения трипольцев, появление здесь индоевропейцев обьяснить нельзя.

При раскопках в Египте найдена масса глиняных сосудов с характерным для всех индоевропейцев орнаментом спирали, символом солнечного божества. Выполнен орнамент краской в соответствии с традициями трипольских гончаров.

Другим доказательством является обряд захороне­ния. Обнаруженные в Египте захоронения, до введения мумифицирования, напоминают захоронения трипольской, древнеямной и афанасьевской культур севера Евразии. часто в египетских захоронениях погребённые лежат в позе “спящего” (или эмбриона), подогнуты руки и ноги. Абсолютную аналогию такого способа захоронения составляют погребения индоевропейской археокультуры, развившейся несколько позже на основе трипольской и древнеямневой культур — катакомбной.

Обнаружена аналогия в строительстве курганов русских степей и пирамид в Египте. Г. Н. Матюшин писал: “Курганные насыпи являются остатками сложных сооружений типа пирамид Египта. Крупные погребальные сооружения на территории нашей страны появились более 5 тыс. лет назад, то есть почти одновременно с египетскими пирамидами. Эти сооружения, строившиеся из дерева и грунта, раньше и напоминали по внешнему виду пирамиды. Дерево истлело, грунт осыпался, и от монументальных сооружений остались лишь насыпи диаметром до 200 метров. Курганы — не менее сложные архитектурные сооружения, чем пирамиды, но их архитектура изучена хуже, так как их большая часть разрушилась ещё в древности”[28]. Нужно отметить, что самая древняя пирамида — пирамида Джоссера, была построена лишь в 2650 г. до н.э., то есть спустя некоторое время после гипотетического переселения индоевропейцев в Египет. Пикообразные сооружения курганы или пирамиды, являются результатом творчества, в котором проявилась генетическая память индоевропейцев о древней своей прародине — горе Загроса, или Горе Спасения (Хаара Березайте из Авесты) в эпоху наводнений (мифы о горе Меру и о Потопе).

Пирамиды, как и курганы — погребальные сооружения призванные, по верованиям наших предков, для скорейшего отправления душ умерших царей в космос, откуда они и пришли. Поэтому объяснение феномена египетских пирамид следует искать в причерноморских курганах, как в более понятных культовых сооружениях, без наслоений чужеродного влияния на культ погребения со стороны автохтонного семитского населения Египта.

Ю. Шилов в своей книге пишет о существовании у древних жителей Приднепровья и Причерноморья космического восприятия бытия: жизни и смерти. “Странствия покойников (с могилы на небо) носили космический характер и были вызваны связью с календарным циклом”, об этом пишут и исследователи египетских пирамид (Р. Бьювел, Э. Джильберт). Кроме того, по мнениюЮ. Шилова, “святилища служили инструментом общественных связей и способом снятия противоречий. Они были центрами культов и сходок, ритуалов и знаний, то есть олицетворяли жизнеспособность общины”[29].

Уже в III тыс. до н.э. наши предки уже пользовались зодиакальной символикой. По данным Ю. Шилова, на плитах из приднепровских курганов нарисована картина смена трёх эпох: “Красный бык — Телец идёт за парой собак (Б. и Малый Псы), изгоняющих чёрного Вепря”. Видимо, система обозначения эпох знаками зодиака (эпоха длится 2160 лет) зародилась в наших северных широтах и была в ходу у трипольцев и древнеямцев. Это подтверждают находки Ю. Шилова в приднепровских курганах.

Связь Египта со славянами доказывают мифы и сказания. Так устная традиция славян донесла до нас свидетельства о правлении в древние времена на Руси царя Гороха — Горахти, а Ра-Горахти, как известно, бог-царь и египтян. Таких аналогий можно привести много. Верховным богом Египта являлся Верховный Бог Ра. Бросается в глаза тождество Верховного Бога египтян с бо- гопочитаемой великой реки русской равнины Волги, её древнее название — Ра. Волга в эпоху обитания на её берегах племён древнеямной, позднее катакомбной и сруб- ных археокультур, носила имя Верховного Бога того населения, которое здесь жило. Это значит, Ра был богом индоевропейских племён, проживавших по берегам одноимённой реки Ра в эпоху энеолита и бронзы.

Более достоверные сведения о существовании у славян божества с именем Ра донесли до нас устные мифы и сказки. В мифологическом словаре Е. Грушко и Ю. Медведева написано о западнославянском боге Рароге: “Светозарный огненосный дух, связанный с поклонением огню, домашнему очагу, Рарог появляется из яйца в виде хищной птицы с пламенеющими перьями или просто в виде огненного вихря”. Ра египтян тоже выступает в образе хищной птицы (сокола) и является огненным богом Солнца. Таким образом, Верховный Бог Ра у западных славян в результате деформации превратился в бога домашнего очага Рарога. У восточных славян Верховного бога Ра заменил “преемник” Сварог. Но более вероятно, произошло изменение имени Ра на имя Сварог по схеме: Ра — Рарог — Сварог, так как все атрибуты Верховного божества (Солнце, огонь, небо) не претерпели изменений.

Арабская речь напоминает бесконечное воспевании Бога Единого — Аллаха, настолько часто в ней звучит звук “ала”. Мягкое произношение звука “р” является общепризнанным свойством речи евреев. Фонетика семитской речи, акустические и артикуляционные свойства языка не позволяют полнокровно использовать рычащий звук “Р” в словах арабского и еврейского языков. У египтян же, слов звучащих как рычание, было много. Поэтому египтяне не могут быть семитского происхождения. То есть фонетические свойства афразийской речи также противоречат утверждению о том, что Богом семитов являлся Ра.

Факты свидетельствуют: русы — один из самых древних народов, проживающих сейчас на Земле, а современная культура и цивилизация в большей степени заслуга наших предков.

Исследования в области языкознания подтверждают гипотезу об индоевропейских корнях древнеегипетской цивилизации, свидетельством служит: сходство имён основных богов Древнего Египта и языческой Руси, этимология многих слов и религиозных понятий в славянских языках, краткий анализ словообразовательных процессов на основе корня “ра”, существование слов, родственныхегипетским, во многих индоевропейских языках.

Ещё одна культура найдена в северо-западной части Индии. В Пенджабе находились развалины древнего города Хараппы, но их растащили и уничтожили местные жители и англичане. В 1921 г. в 650 км к юго-западу от Хараппы на берегу р. Инда археологи раскопали “поселение мёртвых”. Это был город по древности равный Хараппе с прекрасной планировкой и кирпичными строениями (включая огромные зернохранилища), с искусно сделанными банями и санитарным оборудованием, не имеющим аналогов в древнем мире. Общая площадь распространения древнейшей цивилизации Индостана занимала территорию 1500х1100 км, около 1,65 млн. кв. км. Сейчас на этой территории известно 150 поселений и городов. Протоиндийская цивилизация датируется примерно 2500-1800 гг. до н.э. Раньше считалось, что индийская культура была создана потомками кочевников-ариев, вторгшимися в Индостан в середине II тыс. до н.э., а письменность появилась у них лишь после прихода Александра Македонского. Раскопки показали, что за 2 тыс. лет до прихода Македонского в Индостане существовала письменность.

Все достижения культуры Индии: десятичная система исчисления, приручение слона и горбатого быка-зебу, система йогических упражнений, женская и мужская национальная одежда были созданы за много веков до прихода ариев, перенявших у протоиндийцев достижения их цивилизации. Здесь найдены останки людей живших 1,4-0,8 млн. лет назад. В V тыс. до н.э. в Белуджистане люди умели делать посуду из глины, пахать землю и разводить скот. Это эпоха неолита.

В середине III тыс. до н.э. начался быстрый и внезапный расцвет протоиндийской цивилизации. Никаких промежуточных звеньев между веком каменным и веком бронзы до сих пор не обнаружено. Не найдено и пиктографических (рисуночных) знаков, из которых могло бы развиться протоиндийское письмо. Древнеиндийская цивилизация Индостана появляется с уже сложившейся письменностью, утончённым искусством, с прекрасно распланированными городами. Этим подтверждаются выводы Ю. Д. Петухова о том, что в Индию пришли русы из основного ядра и принесли свою культуру. Просуществовав 700 лет (с 2500 до 1800 г. до н.э.), она исчезает столь же таинственным образом. Возможной причиной гибели цивилизации стало завоевание её арийцами, но оно произошло через 300 лет после исчезновения цивилизации Инда. Между их культурами существует брешь. Ю. Д. Петухов доказал, что начало культуры Инда заложили ещё проторусы-кроманьонцы, переселившиеся сюда с первичной прародины суперэтноса, с Ближнего Востока в 25-20 тысячелетиях до н.э.

Несмотря на богатый археологический материал, функционёры “академической науки” предпочитают не останавливаться на начальном этапе Индийской цивилизации. Как правило, они просто умалчивают о том, что задолго до “вторжения Ариев” (всегда имеется в виду последнее вторжение во II-Iтыс. до н.э.) европеоиды несколькими волнами приходили в Северную Индию, оседали там, создавали свои культуры — соответственно палеолитическую, мезолитическую, неолитическую. Это были европеоиды кроманьонского и бореального типа, то есть проторусы и прарусы. Неандерталоидные племена негроидно-драведийского типа проживали на юге полуострова Индостан, на Цейлоне и близлежащих островах.

В эпоху неолита русы-бореалы уже прочно освоили долины Инда и прилегающие области Белуджистана. Множество родов добралось до Ганга, в среднем течении этой реки обнаружены земледельческие поселения с микролитическими орудиями труда и оружием, изготовленным из острых кусков вулканической породы (это характерный инструмент для поздних бореалов и индоевропейцев).

Однако, протоиндийские письмена никто не мог прочитать. Это сделал Г. С. Гриневич, используя прасла- вянский ключ. Он доказал праславянскую природу культуры Хараппа.

Г. С. Гриневич исследовал тэртерийские знаки, нашёл их идентичными праславянским и прочитал их. Перевод звучит так: “Дети примут грехи ваши — держитесь детей своих”. Праславянская письменность слоговая. Слоги только открытые типа СГ (согласный + гласный) и Г (гласный). Слоговое письмо древнее греческого. В слоговом письме 10 букв из греческого (у греков 24 буквы), но греческое письмо идёт от финикийского, а 20 из 22 знаков финикийского алфавита соответствуют тому же количеству знаков слогового протобиблейского письма, которое не расшифровано.

Сейчас в Двуречье Тигра и Евфрата говорят по-арабски, а 2 тыс. лет назад говорили по-арамейски, 4 тысячи лет назад господствовала аккадская речь, 6 тысяч лет назад говорили по-шумерски и писали на глиняных табличках. Археологические, лингвистические, антропологические данные показали, что не шумеры здесь являются аборигенами. Придя сюда, шумеры застали уже сложившуюся цивилизацию, лучшие её достижения они унаследовали и развили. Затем эта культура перешла к вавилонянам, тем же шумерам, но говорившим на другом языке. Язык аборигенов до шумер был другой. По имени холма, где эта цивилизация была впервые обнаружена и который по-арабски называется Эль-Убайд, их называют убаидцами. Происхождение убаидцев остаётся загадкой. Люди этой культуры как-то сразу и внезапно осваивают плодородные земли низовьев Тигра и Евфрата, основывают первые посёлки, которые позднее выросли в знаменитые шумерские города. Они с самого начала являлись представителями высокоразвитой культуры.

Рядом с холмом расположен Эриду, самый южный из всех городов Двуречья. От древнего Эриду убаидская культура распространилась по долинам Тигра и Евфрата.

Иридо-убаидская культура была преемницей культур русов Холафа и Самарры и предшественницей знаменитой шумерской культуры. Шумеры не пришли откуда-то из неведомых краёв. Они были общностью родов ближневосточных русов с незначительными “вливаниями” русов долины Инда и русов Средней Азии.

Убаидское общество было уже многосложным с повсеместным разделением труда и обязанностей. Но общего управления над всеми городами не было, каждый город являлся государством. Это вызвано тем, что в то время у русов не было внешних агрессоров. Поэтому их поселения были не империей, а множеством самостоятельных общин-государств (от городищ Сурии-Русии 10-5 тыс. до н.э. до общин-княжеств полян, древлян, северян и т.д. 1 тыс. н.э.) неразрывно связанных между собой общими традициями, культурой и языком.

Раскопки археологов подтвердили легенды древних обитателей Двуречья, согласно которым в Эриду людям была дана царская власть и основные достижения цивилизации. Европейцы узнали эту легенду от вавилонского жреца Бероса (около 350-280 г. до н.э.), жившего во времена Александра Македонского. Берос специально для греков написал историю своей страны Двуречья с древнейших времён и до последних владык персов. Но его труд до нас не дошёл. Сохранились отрывки, приводимые древними авторами. Берос пишет: “Однажды из Эритрейского моря, там, где оно граничит с Вавилонией, явился зверь, одарённый разумом, по имени Оанн. Всё тело зверя было рыбье, только под рыбьей головой у него была другая, человеческая, речь его также была человеческая. Изображение его сохранилось поныне. Это существо, бывало, проводило весь день среди людей, не принимая никакой пищи, преподавая им понятие о грамотности, науках и всяких искусствах. Оанн научил людей строить города и возводить храмы, вводить законы и мерить землю, показал им, как сеять зерно и собирать хлеб — словом, обучил их всему, что смягчает нравы, так что с тех пор никто ничего превосходного уже не изобрёл. А когда солнце заходило, этот удивительный Оанн погружался опять в море и проводил ночи в пучине, ибо там был его дом. Он написал книгу о начале мира и о том, как он возник, и вручил её людям”. Когда прочли глиняные “книги” Двуречья, оказалось, что сообщение Бероса — пересказ вавилонского мифа о приходе божества воды ЭА (греческая транскрипция Оанн). В ХХ в. выяснилось, что вавилонский бог ЭА имеет предшественника в виде шумерского божества Энки. Вавилоняне с культурой шумеров переняли и их мифы. Недавно было доказано, что Энки не шумерское, а убаидское божество.

Бог Энки пришёл и научил людей ремёслам, строительству, искусству письма, игре на музыкальных инструментах, правосудию, выплавке металлов, изготовлению оружия и т.д. Прежде же Энки жил в таинственной стране Дильмун (наши предки индоевропейцы прошли из Палестины на Синай и далее по побережью Красного моря, образовали на острове Бахрейн и прилегающей к нему материковой территории Дильмун, ставший в последствии легендарным. (Дильмун в переводе — двойное выражение мужества). Затем дошли через Сомали в Йемен, где оставили памятники праславянской письменности. Севернее столицы Йемена Саны в провинции Мареб есть местность, которая по-арабски называется “Биляр ар Рус”, что в переводе означает “страна русских”.

Известна ещё одна не менее древняя, но гораздо менее известная эламская культура. Эламцы обитали в горных областях Ирана. Были раскопаны города, шедевры изобразительного искусства, загадочные письмена, которые ещё не расшифрованы. У неё много общих черт с убаидской и протоиндийской культурами. Эта письменность возникла 5-6 тыс. лет назад. К этой же эпохе относится возникновение египетской письменности и цивилизации в долине реки Нил.

Археологами выяснено, что ещё до убаидцев в Двуречье существовала примитивная культура. На территорииРумынский Трансильвании в 20 км от поселка Тэртерия, находится холм Турдаш. Там погребено древнее поселение земледельцев периода неолита. Ручей почти смыл холм. В 1961 г. начались раскопки. Рядом с обгоревшими костями взрослого человека и статуэтками нашли глиняные таблички с пиктографическими знаками. Знаки напоминали шумерские, но написаны, когда культуры шумер и в помине не было. Сравнили их с тэртерийскими, они оказались похожими. Письменность Тэртерии являлась составной частью распространенной в VI-Vтыс. до н.э. пиктографической письменности балканской культуры Винча. В её основе, в двух первых, самых древних слоях лежала старческая культура. Археологические культуры, в частности, Балкан не просто связаны и переходят одна в другую географически или по времени, — это локальные проявления одной большой археологической культуры русов.

В VI-Vтыс. до н.э. земледелие существовало только у русов. Первые земледельческие поселения на Балканах появились 8 тысяч лет назад, а через 1 тысячу лет земледелием занимались уже на всей территории Юго­Восточной и Центральной Европы. Обрабатывали землю каменными орудиями, сеяли овёс, строили глиняные дома, которые обогревали сводчатыми печами. Дом строили каркасно из деревянных столбов, к ним прилаживали стены, сплетённые из тонких прутьев, и обмазывали глиной, как строят украинские хаты. Был распространён культ женского божества, олицетворявшего плодородие.

Древние обитатели Балкан оказали заметное влияние на культуру Малой Азии. Особенно это прослеживается по письменным знакам. Более того, знаки, полностью идентичные винчанским, были найдены в легендарной Трое. Такая же связь винчанской письменности прослеживается и с критской. Эту связь подметил советский археолог В. Титов. Он предполагал, что письменность Эгеиды уходит своими корнями на Балканы V-IVтыс. до н.э.

Праславянской письменностью выполнены: тэртерийские надписи в V тыс. до н.э.; протоиндийские (XXV- XVIII вв. до н.э.); критские надписи (XX-XVIIIвв. до н.э.) в их числе надписи, выполненные линейным письмом “А” и “Б” и фестский диск; этрусские надписи (VIII-IIв. до н.э.), а также надписи на территории восточных и западных славян, выполненные письмом типа “черт и резов”. Значит, славяне пользовались письменностью 6 тысячелетий до перехода на буквенное письмо, созданное Кириллом и Мефодием во второй половине IX в. Мефодий сообщил своим ученикам Клименту, Горазду и другим составителям “Жития Равноапостольного Кирилла”, что он сам учился у руса в Корсуни “русским письменам”, которыми на русском языке уже были написаны Евангелие и Псалтырь.

Г. С. Гриневич приводит расшифровку четырёх древних надписей, которые как считали до него, были сделаны древнегерманскими рунами. Он убедительно доказал, что они написаны древнеславянским слоговым письмом (рунами). В конце своей работы автор делает вывод: PQНЫ это наше праславянское письмо (письменность).

Памятники рунического письма разбросаны по всей Скандинавии, Дании, Англии (самые древние в Сендвиче, Кенте), Венгрии, России, Украине и даже в Гренландии и на Атлантическом побережье Америки. Считается, что самые древние руны появились в Дании, затем уже в III в. н.э. распространились в Норвегию и Швецию. На Британские острова руны пришли к V в. н.э. Древние германцы понятия не имели, что такое “письменность” — РQНЫ, и воспринимали это явление как что-то загадочное, таинственное и именно поэтому в древнегерманском языке “runa” означает просто “тайна”.

То, что “германцы не знали письменности” подтверждает в 10-ой главе своего сочинения Тацит, этот основной источник наших сведений о древней Германии.[30] Появление германских рун связывается с богом Одином. Но богом он стал после смерти, а при жизни Один был вождём “народа асов”. Считается, что асы жили в стране Парфия, в государстве, расположенном в Средней Азии, основанном скифами в Ш в. до н.э. Столицей асов считается — Асгарда, вблизи современной столицы Туркмении Ашхабада (иначе Асхабада). На рубеже новой эры под предводительством Одина асы совершают переход из Средней Азии на далёкий европейский север. Принести руны из Парфии они не могли, так как их там не было (парфяне использовали арамейские знаки). Да и в кодексе рогиусе 2365 сказано, что Один обрёл руны именно на севере.

Известно, что асы — предки германцев, а ваны эдды Сэмунда Мудрого это предки славян. “Скандинавские ванны”, — по мнению специалистов, — это не только имя конкретного праславянского народа, но и обозначениевсех вендов — праславян в целом.

Согласно скандинавским мифам “ваны древнее и мудрее асов”. Рунологи возводят систему письма, которой владели ваны к этрускам. А этруски — “славянское племя”, то есть праславяне, но этрусская письменность и есть та самая слоговая праславянская письменность, от которой рунологи так настойчиво открещиваются.[31]

Праславянский язык и праписьменность, давшие начало всем письменностям мира, раскрывают древнейшую историю славян, скрытую от нас тысячелетиями.

Праславянский письменный язык был очень близок к старославянскому письменно-литературному языку всех славян, созданному для нужд христианской церкви в середине К в. н.э. У них общий словарный состав и полное совпадение многих грамматических форм (самая стойкая часть языка). Так в праславянском языке (письменном) широко представлены формы глагола 3-го лица без т(ъ); Е — “есть”; Боде — “будет”; Реже — “режет”, как в славянском языке Х! в. Хорошо демонстрирует совпадение грамматических форм обоих языков склонение личного местоимения 2-го лица множественного числа.

Взяв за исходное Тэртерию, можно утверждать, что в V тыс. до н.э. (7 тыс. назад) славянские племена населяли обширные пространства Подунавья и Поднепровья на юго-востоке Европы. В южном направлении они достигали Двуречья. В районе Эль-Убайда жили в конце V, начале IV тыс. до н.э. Позднее на этих местах вырастут города шумер и вавилонян, которых они научили строительству.

На восток славянские племена достигали Среднего Поднепровья и в III тыс. до н.э. всё Подунавье и Поднепровье было охвачено высокой трипольской культурой. Эта культура в IVтыс. стала распространяться на юг. Часть её достигла Пенджаба и Инда. Славяне, называвшие себя рысячами, создали высочайшую культуру Древнего Востока — протоиндийскую, на которой поднялась культура Древней Индии. Протоиндийская цивилизация, просуществовав 700 лет, к 1800 г. до н.э. внезапно угасла. Возможно, в это время в метрополии произошло столкновение трипольских племён с восточными племенами, населявшими степи к востоку от Днепра. Как уже упоминалось, исход этих столкновений носил для трипольцев катастрофический характер. Изгнанные из среднего Поднепровья славяне проторенными путями пошли на юг, на Балканы и далее в Эгеиду уже под именем пеласги. Сюда же в Малую Азию идут их соплеменники рысичи, оставив города у подножия Гималаев.

На Крите все вместе они создают могучую державу, искусство которой станет великим искусством греков. Острова Санторин около 1450 г. до н.э. природа хотела стереть с лица земли взрывом вулкана; после этого могущество державы было подорвано и гонимые дарийцами славяне (миотийцы-пеласги, рысичи) покинут Крит. Вопреки всему, через несколько веков их потомки обретут прежнюю силу и могущество в Италии, в той части, которую принято называть Этрурия. Другая их часть через Малую Азию и далее по Великой степи двинулась на Восток. Это уже вторая волна расселения, отвечающая андроновскому времени Южной Сибири. А первая волна праславян-рысичей афанасьевского периода истории придёт в Южную Сибирь много раньше: когда поток рысичей с полуострова Индостан, идя на помощь своим собратьям в Эгеиде, дойдя до Ирана раздвоится. Одни рысичи достигнут Крита, а другие уйдут на север. Наиболее отчаянные из них, через Среднюю Азию и Казахстан, придут в Южную Сибирь и положат начало культурам Бронзовой эпохи (Г. С. Гриневич расшифровал считавшиеся тюркскими древние надписи Сибири и Монголии и убедительно доказал их древнеславянское происхождение). Не ранее IV-IIIвв. до н.э. славяне вернулись на свои земли. Проследить эти пути оказалось возможным благодаря единой праславянской письменности, которая была за 6 тысяч лет до Кирилла и Мефодия и из которой вышли все древние письменности нашей планеты.

Представители трипольской культуры происходят из основного ядра суперэтноса в Малой Азии. Там помещает прародину древних славян и Ю. Д. Петухов. Далее, по его мнению, ядро предков славян перекочевало в Прикарпатье. Следы их пребывания на этих землях обнаружены в виде высочайшей трипольской культуры. Ю. Д. Петухов пишет: Исследование также показывает, что славяне как прямые наследники и потомки индоевропейцев, сохранили больше архаичных праиндоевропейских черт, чем любой другой народ, вышедший из их общности. Их язык наиболее близок к языку, первичному для индоевропейцев. Профессор В. В. Хвойко, открывший трипольскую культуру в 1905 г., писал, что творцами этой культуры были днепровские славяне, уже известные Геродоту под именем невров. Носители трипольской неолитической культуры были арийскими предками невров, людьми той же крови. Трипольцы-праславяне старожилы нашей земли.

В последние годы археологи нашли несколько больших поселений. Одно из них, трипольской культуры (IV- III тыс. до н.э.) у села Майдонецкого описывает, Г. Белкова в статье “Пути-дороги славянской письменности”[32]. Его площадь 3 кв. км. (300 га), тогда как площадь древней Трои — 10 га; древнегреческой Ольвии, самого большого города в северном Причерноморье — 50 га. Г. Белкова сообщает, что в центре поселения была площадь, жилища расположены 11-ю концентрическими окружностями. Кольцевые улицы пересекались радиальными.

Талантливый современный учёный Н. З. Суслопаров расшифровал трипольские письмена. Язык, на котором писали трипольцы, является древнеславянским, а время написания — 5 тыс. лет назад. В Приазовье, в Ростовской области найдена надпись на камне, относящаяся к XIV в. до н.э. Надпись сделана спиральной строкой, а перевод на современный язык звучит так: “Постараемся искренней опекой построить дом, а также подворье супругам молодым. Пусть детей рождают и лелеют, и пусть жизнь будет светлой”. Эта надпись сделана почти 3,5 тыс. лет назад, а многое в ней понятно и без перевода.

Русские в древности использовали все известные виды письма и алфавитов: рисуночное, иероглифическое, древние русские руны, этрусский, греческий либо латинский, кириллицу, но понять их можно только прибегнув, к русскому языку.

На груди одного из сфинксов, поставленного задолго до пирамид, есть надпись, звучащая по-русски: ЖРИ ТАЮЖЕЖИ СУИТИСИ — “зри тайную суть”, (или другой вариант “взираю на вашу суету”). Идея древнеегипетских иероглифов проста: наглядные символы — звуки, соответствующие первым буквам слов на праязыке: орёл (арл) — А, лев — Л; поле — П; клин — К; игла — И; солнце, заходящее за горизонт (твердь) — Т и т.д. Очевидно, древнегреческая и древнеримская мифология имеют русский источник (прообразом Одиссея явился русский Садко), но об этом не говорят в учебных заведениях.

Поскольку русский язык является базовым для всех языков мира, то его корневая система обнаруживается в названиях всех стран и континентов.

Африка: Египет — ЕГИ-ПИТ — “он питает”, то есть житница; Нил — Н(а)-ИЛ(е) — “на иле”; фараон — ФА-РА-ОН — “светит Ра он” (фа — свет, фара, факел); сфинкс — ССПНКС — СЕ-СПИ-НЕ-КАЖЕ — “этот спит молча”. Здесь нужно учитывать новогреческую замену сочетания “СП” на “Ф” и, что слова на юге писали одними согласными, совершая при чтении “огласовку”. Даже изменённая иудеями современная история утверждает, что арабы сравнительно недавно захватили и заселили территорию Древнего Египта. До этого и во время уничтожения египтян еврейским Богом там жили не арабы, а ниши предки праславяне. Общеизвестно, что когда французские колониальные войска, руководимые масонами, захватили Египет, они яростно расстреливали из пушек славянское лицо сфинкса.

Европа: Рим — РИ-М — “рождённый Ра”; Ватикан — ВА-ТИ-КАН(е) — “в тебе концы” (т.е, все концы ведут туда). Одиссей — ОДЫ-СЕЙ — “оды сеет”; Пелопонесс — ПЕЛО-ПО-ОН-НЕЖЕ — “поют на нём нежно”; Андалузия — АН-ДОЛ-УЗИЯ — “страна узких долин”.

Азия: Калькутта — КАЛИ-КУТА — “жаркий приют”; Сыр-Дарья — СЕ-ИРИ-ДА-АРИЯ (племена ИРИ и АРИЕВ); Иран — ИРА-АН “страна Ири”; Урарту — УРА-АРИ-ТУТ — “Ура и АРИ тут” (Ура — древнее племя “У Солнца”); Палестина — ПАЛЕ-СТАН — “опалённый стан” (поле засухи), либо ПАЛЕСТЕН — белостенная; Иерусалим: а. Е-РУСА-ЛИ-М — “здесь русской земли матерь”; б. Е-РУСА-ЛИМ — “это русский залив”; в. Е-РУ-СА-ЛИМ — “где Ра сынов кладёт” (Ра склонялось); Иордан — Е-ОР-ДАН — “он Орием (Арием) дан”; семит — СИМ-ИТ — от Сима; Сим — СИ-М — “сын матери”; Хам — КА-МА — “дух матери”; Иафет — ИА-СПЕТ — “богом отпетый” (ИА-ИО “высшее начало” — сокращённое имя бога).

Америка — А-МЕ-РИ-КА — “первая матерь Ра духа” (одна из первых волн эмиграции из Арктогеи была туда); Калифорния — КАЛИ-ФОР-НИЯ — “раскалённый контур (берег)” — фора — свет РА, то есть контур земли виден как граница свет — тень на ра-с-свете. Отсюда далее пошли форт, фартук и т.п.; Колорадо — КОЛО-РЯДО — “ряды ко­льев” (очень точно); ИллинойсИЛ-НЕСЕ — “ил несёт”; Араукане — АРА-У-КАНЕ — “арии у конца” — граница расселения ариев; также как и Канары — “конец Ариев”.

Базовые слова мы получили от предыдущих разумных цивилизаций. человек — чЕЛО-ВЕК — существо, реализующее работу разума за время своей жизни. Чело — лоб, разум; век — отрезок времени жизни.

Люди — ЛЮ-ДИ — “сверху данные”. ЛЮ — на праязыке “верх”: люстра, люк, люкс, любовь; ДИ — множественное число прошедшего времени от ДА — “давать”. Не от обезьяны же мы произошли. От обезьяны произошли те, кто живет по принципу “выживает сильнейший”, “своя рубашка ближе к телу”, “умри ты сегодня, а я завтра”.

“Семиты” — составное слово: simia, лат. — обезьяна (“он без яна”, то есть лишённый положительной энергии Ян, которая необходима для эволюции); eidos, греч. — вид (то есть обезьяний вид).

Слово — СОЛ-ВА — “силу дающее”: СОЛ — “сила”, на­пример соль — “сильная” (функционально точно); Слон — СОЛ-ОН — “сильный он”; Солнце — СОЛ-НЦЕ — ‘ силу несущее” (точнее не скажешь).

Язык — Я-ЗЫК; ИА-ЗЫК; И-АЗЪ-ЗЫК — “озвучивающий стремление ввысь нового племени Земли”: И — звук устремлённости вверх; АЗЪ — “Новь Земли” (А — начало, З — Земля) — первая буква русской аз-буки; ЗЫК — звучание.

Земля — СЕМ(Я)-ЛЯ — “засеянная планета”. Здесь надо учесть допустимость замены З — С, то есть звонкий — глухой; СЕ-МЯ — “часть меня”, так как СЕ — по-русски “ЭТО” часть МЯ — “меня”; ЛЯ-ЛА — “твёрдая почва, планета, земля” (трансформировалась позднее в английском, немецком, скандинавском ЛАНД-ЛЕНД — земля); отсюда пошли Лена, СЕ-лена, лён, тлен, олень.

Известен вариант толкования СЕМЬ-ЛЯ — “седьмая планета”, в этом случае тем более становится очевидным космическое происхождение языка, а, следовательно, и его носителя — цивилизации. Ведь чтобы узнать, что Земля — седьмая планета от края солнечной системы (Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля), надо было в те незапамятные времена, когда формировался язык, взглянуть на неё из космоса.

Совесть — СО-ВЕСТЬ — “совместная (всеобщая) весть” о нашем солнечном (образно — божественном) вселенском происхождении. Совесть не зависит ни от крови, ни от воспитания, у всех людей она одна. Это универсальный индикатор, позволяющий нам отличать добро от зла. Мы всегда знаем, когда идём против голоса совести.

Интересно, почему у смуглых греков почти все боги Олимпа (Зевс, Гера, Артемида, Аполлон, Афина, Деметра, Лето, Дионис, Эрос, Хариты и многие герои типа Одиссея, Ахилла, Язона, Пилада, Ореста, Мелеагра, Радаманфа и др.) белокурые и голубоглазые? В школе нам не говорят, что санскрит, язык древнеиндийских жрецов (ЖРИ-ЦЕ — “зрячий человек”), лингвистически на 80% совпадает с русским. Время уже показало, кому необходимо это скрывать…

НАРОД — “начинающийся в роду”; РОД — РО-Д(ае) — “данный РА”. Здесь мы встретились с самым главным сочетанием звуков “согласный-гласный” РА, слогом, лежащим в основе всего словообразования, фактически кодом праязыка. Действительно, в силу привычки мы этого не замечаем, но вслушайтесь: РА-зум, ве-РА, п-РА-вда, РА-бота, РА-са, ст-РА-на, б-РА-т, об-РА-зование, г-РА-мота, сп-РА-ведливость, п-РА-вославие, к-РА-сота, РА-дость… Всё это и множество других слов являются базовыми, описывают самые светлые, солнечные, жизнеутверждающие понятия, как бы задают нРАвственность, то есть хаРАктер человеческой цивилизации.

Наш язык алгоритмизирован буквосочетанием “РА”. Это не просто случайное сочетание звуков азбуки (алфавита), а каждому из них придан вполне определённый смысл получившегося слова и связанного с ним объекта или явления. Самое удивительное, что это верно практически для любого языка. То есть русский язык оказывается базовым представителем единого праязыка человечества. Это доказывает, что в азбуке звуку “Р” придано значение “повторение” (реверс, реванш, репетиция), а звук “А” — “начало”. Следовательно, РА — это “повторение начала”. Данное же свойство, если вдуматься, является фундаментальной характеристикой жизни, любых её форм. Действительно, жизнь периодична, мы всюду наблюдаем цикличность, как повторение начала на более высокой, новой основе: деление клеток (воспроизводство себе подобного), круговорот кислорода в атмосфере Земли (осуществляемый зелёными РА-стениями), ро-ж-дение ре-бёнка, севооборот, периодические выборы главы государства и т.д.

Именно, по этой причине со словом РА как единым началом жизни прежде всего, отождествляли понятие “Бог”, “вселенная”, “солнце”. Если это так, дальнейшая расшифровка любых слов и извлечение содержащейся в них информации не представляет особых проблем.

Давайте в этом убедимся: Россия — РА-СЕЯ — “Солнцем посеянная”, страна излучающая божественный (солнечный) свет. Сразу становится ясно, почему РусскийНарод отличается такой высокой духовностью и нравственностью, почему такая ненависть именно к русским у сатанистов Запада. РАДУГА — “солнечная дуга”; РАССВЕТ; РАКУРС — даже не надо комментировать. ВЕРА — “знание Ра”; РАЗУМ — РА-АЗЪ-УМ — “постижение Ра умом Нового племени Земли”; ПРАВДА — П-РА-В-ДА — “память о Ра, знание дающая”; РАСА — “сыны РА”; РАБОТА — “разговор с РА” (ботать — “говорить”); ГРАМОТА — “рассказ Отца о смысле Ра”; ОБРАЗОВАНИЕ — “зовущее всё знать о Ра”; АРИИ — “первые солнечные люди”. СТРАНА — “начальная стоянка Ра”; МЕРА — “рождённая РА”; АМЕРИКА — “пер­вая матерь РА духа”; ФАРАОН — “свет РА он” и т.п.

“Дурак”, этимология слова следующая -“ду” — делать, “Ра” — бог, что означает — “делающий для Ра”. Со временем это слово приобрело извращённый смысл: делаешь разумно для Бога, но не для себя, значит глупый, неразумный человек. Этот пример свидетельствует о деградации человеческой морали. Вспомним с каким восторгом и упоением недавно во всех теле- и радиопередачах нам говорили учёные лингвисты о том, что самым любимым героем Русского Народа во все времена Иван- Дурак, якобы, недоумок и лентяй.

Известные слова “ба” (душа) и “ня” (нянчить, ласкать) составили слово “баня”, что в точности соответствует этимологии составляющих слов: ласкать душу. Потому и слово душ, в современном понимании есть место для приёма водных процедур (опять же, ласкания души и тела).

Традиционно русский алфавит запоминался по следующему тексту: АЗЪ БУКОВЫ ВЕДЫ ГЛАГОЛЬ ДОБРО ЖИЗНЬ ЗЕМЛЯ ИБО КОЛО ЛЮДИ МЫСЛЬ НОВЬ ОТЕЦ ПОМНИ РА СЛОВО ТВЁРДО.

Скорее всего, он представлял собой некое обучающее послание. Например: “Нови Земли буквы поведаем… Говорим вам, добро есть жизнь Земли. Ибо солнечные люди — мыслящие и являются новыми детьми Отца.

Помните РА — слово твёрдо…” Так раньше детей учили основам знаний о жизни, её общевселенскому смыслу.

Приведём примеры “иностранных” слов. Почему по-итальянски СЕРАЛЕ — вечереет, по-немецки ГРУБЕ — шахта? Вряд ли современные итальянцы, англичане и немцы найдут ответ в своих языках. А вот в русском смысл и происхождение этих слов можно выяснить до конца. Пишем их русскими буквами: СЕ-РА-ЛЕ — “это РА ложится”, то есть точно вечереет. Г(о)-РУ-БЕ — гору бьют, значит шахту пробивают. Гора — ГО-РА — “выше солнца”. Слог ГО на праязыке означал “высший”, например, ГО-ВО-РИТЬ — “высшее дело РА творить”, ГОСТЬ — “высокостоящий”; отсюда ГОД-ГОТТ — “высший Глава” — “Всевышний”, то есть Бог. А уж отсюда на немецком и английском образовались ГУТ — ГООТ — ГУТ, ГУД — ГОД, следовательно, Бог был “хороший”, “добрый”.

Посмотрите ради интереса словарь латинских слов и вы увидите, что они мало чем отличаются от русских. Более того, выяснить их внутренний смысл можно только обратившись к русской основе. Данный факт скрывается от людей, указывается лишь на происхождение: “Это слово греческое, латинское, тюркское, финское”.

Славянский язык хранит память тысячелетий и позволяет восстановить утерянный смысл многих слов и названий. Постепенно многие из них становятся яснее: разрозненные и как будто далекие друг от друга по смыслу слова становятся в согласованные ряды, каждый со своим укладом и прорезываются контуры могучих племенных объединений, существовавших задолго до “Вавилонской катастрофы”, которые можно назвать даже по имени УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ.

Немецкое слово “УРАльт” означает очень старый, древний, но вряд ли немцы подозревают, что здесь скрыто славянское “УРА — лета” то есть “времена — УРА”. На основании многих накопленных свидетельств П. П. Орешкин делает вывод, что “ура” — это название древнего народа или союза родственных племён, объединённых религиозной культурой. Слово “Урал” в действительности УР-АЛ. Древнеславянское “ал” означает “был”. Таким образом, Урал означает УР — был, прямое указание, что здесь некогда жили ура. П. П. Орешкин высказал предположение, что в Кунгурской пещере возможно есть захоронение королей ура, так как Кунгур — КУНГ-УР Отсюда “король” в норвежском — конунг, в немецком — кениг, в английском — кинг.

Древнее государство Урарту включает название племени ура, но рядом с ним стоит другое племя — ара. Название Урарту означает УРА и АРА ТУ т (здесь). В текстах таблиц, найденных в Месопотамии, правильно понято название города-государства УР![33] От Урарту до Дальнего Востока — огромное расстояние, но вся эта территория когда-то принадлежала народу ура. Подтверждение этому название дальневосточного народа уйгур — слегка изменённое ЮГА — УРА, а также наименование реки Амур — АМИ-УР. Уссурийск и Уренгой также про­исходят от населявших эти места племён ура.

Могучая тюркская империя, о которой упоминается во многих исторических документах, распалась и перестала существовать где-то в начале VII в. н.э., но в период расцвета её границы простирались от Великой Китайской стены до чёрного моря.

П. П. Орешкин не сомневается, что слово “тюрк” в действительности означает ТИ-УРА и речь идёт о том же народе ура. И слово “Турция” лишь слегка изменённое ТУ(т) УР(а)ЖИЯ (живут). Важно, что и воины, идя в атаку, выкрикивают имя того племени, того народа, к которому когда-то принадлежали их предки. Возглас “Ура!” звучит на разных языках одинаково и вероятно указывает на племенные связи, о которых мы даже не подозреваем.

За Уралом располагается Сибирь (СИ-БИ-ИРИ) — страна Ири. Племенное название “ири” входит в название и реки Иртыш (ИРА-ТИ-ЖИЕ), и города Иркутск (ИРА-КУТА-СИЕ).

Что означает слово “кута”? На этом стоит остановиться подробнее. Мы говорим “закуток”, имея в виду укрытие, временное пристанище. “Кута” и “закуток” не только родственные, но и равнозначные слова, их разделяет лишь время. Что из себя представляли ИРА-КУТЫ? Скорее всего юрты, закутанные в звериные шкуры. Кстати, и слово “юрта“ стоит весьма близко к “ирта”. У слова “кута” большие родственные связи. Если Иркутск — закуток (пристанище ира), то индийский город Калькутта — пристанище, приют калик прохожих — КАЛИК-КУТА. А город Кутаиси — просто КУТА-ИСИ — закуток на караванном пути, где могли останавливаться калики. Зато Воркута издревле пользовалась дурной славой: ВОР-КУТА — приют воров.

Слово “кута” в древности понималось шире, не только в значении жилища, но и тёплой одежды, и остров Курильской гряды Шикотан был древнейшей пошивочной мастерской, где изготовлялись КУ-ТА-ШИЕ-КУТА- АН. В прямой связи с “кута” стоит “алеут” — АЛЕ(оле) УТ — олений закуток. Якут (ЯК-КУТА) — кутается в шкуры яка. Американский штат Юта — та же кута, крохотные пещерки, где ютились их древние обитатели. Отсюда слово “уют”. Племена ира были не только за Уралом, но занимали огромную территорию от Памира (ПА-МИ­РА) до Тира (ТИ-РА). Древнейшее государство Ассирия (АЗ-СИ-ИРА), современные Иран и Ирак также были основаны племенами ира.

Если слово “Урал” прямо указывает на присутствие народа ура в данной местности, то “Арал” (Аральское озеро), имея ту же грамматическую конструкцию, обозначает народ — ара. Восточной границей проживания ара были Канонерские острова — КАНИ-АРИ (конец ари), далее граница шла через Аравийский полуостров и Армению к Аралу. Да и название старинных русских городов выдаёт присутствие народа ара: Арзамас, Армавир, Саранск, Чебоксары (чей бок с ара). Но следы ара тянутся намного дальше. С другого конца света жили индейцы Араукане — АРА-У-КАНИ.

Соседями ара на Дальнем Востоке были яни, причём можно довольно точно указать северную границу их поселений: Верхоянск, или, Верхние Яни. Река Енисей в действительности — ЯНИ-СЕЙ. На присутствие яни в Китае указывает название реки Янцзы-Дзян, довольно мало изменившееся. Учитывая специфику китайского языка, можно перевести, что ЯНИ-жил с АН (по ней жили яни). Название горного хребта Саяны прямо говорит: СИ(а) ЯНИ. Да и Тянь-Шань, скорее всего: ТИ-ЯНИ © АН (те яни на нём).

“Варягов князь и доней властелин” говорит А. К. Толстой в “Ругевите”. П. П. Орешкин же приводит несколько древних названий, включающих “дони”: Дон, Донец, Дунай, Сидон, Иордан. Казалось бы, все эти места никоим образом не могут быть связаны с Данией. Но дони (дани) вне всякого сомнения, были предками современных датчан.

Библейский Сидон прямо указывает СИ-ДОН (это дони). Река Иордан на севере — дони. Тот факт, что многие местные жители светловолосы и голубоглазы, историки объясняют “наследием” походов Александра Македонского, в войсках которого было много воинов-северян. Не является ли, однако, слово “Македония” производным двух племён (маки и дони)?

Ван (озеро), Севан (озеро), Ереван, Прованс, Сванетия, Иван (имя), Ливан, ваниль — здесь общее Ван. В ближнем родстве наше “вонь”. Различие, однако, в том, что слово “вонь” в современном языке обозначает скверный запах, а ван — просто запах и порою благовонный, ароматный. Таким образом, Ван и Севан — это просто пахнущие озёра, что несомненно связано с наличием в них серных источников, а Ереван — ЕРЕ-ВАНи (яростно пахнущий). Название французской провинции Прованс — ПРО-ВАН-Яси, вероятно, объясняется пикантным запахом продуктов этой местности: прованские сыры, капуста “провансаль” и т.д. Свания — Се-Вания (там благовонный воздух), отсюда и СВАН, и наш Иван, что вполне может быть понято в положительном смысле: благовонный, благоухающий.

Ливан, где исключительно целебный воздух, самим названием подтверждает это: ЛИЕ-ВАНИ — изливающий благовония. Ту же грамматическую конструкцию имеет и название Ливия — Лие-Вие — “страна ветров”, но какая связь Ливана с ванилью? Связь прямая: ваниль распространяет сильный аромат, это её свойство заложено в названии — подобно воздуху Ливана, она Ванилия (изливает благовония).

В Азербайджане между городами Дербент и Баку находится город Куба, название которого совпадает с названием острова Куба. И ещё одно совпадение: священный город Майя на севере Юкотана именуется Чиченица (сосе­ди кавказских чеченцев называют их “чиченицы”). И, наконец, удивительная близость названий Кубы и Кубани к слову куб (кубик). Вспомним нашу кубышку. В самом названии отражена её кубическая форма. Сначала кубышка делалась в виде куба, в ней хранили деньги, драгоценности и то, что было дорого её умершему владельцу — любимую игрушку, ожерелье, прядь волос, увядший цветок. Вернее сказать — убитому владельцу, потому что куб и кубышка означают “к-уби” (к убитому владельцу). Размеры “к-уби-шек”, находимых в этрусских гробницах были различны. Если туда нечего было положить, то просто писали на её гранях несколько слов к убитому. “Этруско- веды”, не понимая этого, считали их игральными костями с нанесёнными на них первыми шестью этрусскими цифрами прописью (!), но одна из этих “цифр” на грани кубика совершенно определённо читается: САН (с ним).

Отсюда можно сделать выводы, что “библейский двухтысячный период” истории сопровождается сокрытием и искажением реального хода исторического процесса, прежде всего, факта общечеловеческого единства всех народов в далёком прошлом, то есть существования працивилизации русов со своим языком и письменностью. Разработанная ныне система образования акцентирована на разделении языков и культур (легче рулить). Например, всем навязывается мысль, что Ближний Восток родина семитов. Но как убедительно доказал Ю. Д. Петухов, на настоящий момент у нас нет никаких материальных или иных свидетельств того, что на Ближнем Востоке существовали предэтносы семито-хамитской языковой семьи. Предки евреев и арабов не являются автохтонным населением Палестины, Сирии, Загроса, Ливана, Месопотамии. Присутствие этих племён в Палестине документируется лишь с XIII в. до н.э.[34]

Олег Виноградов

Из книги «Очерки начальной истории русской цивилизации (дохристианский период). Источники. Открытия. Гипотезы», 2011

https://secrethistory.su/264-yazykovye-dokazatelstva-drevnosti-russkoy-civilizacii.html

=======================================================

Да, текст длинный, но информативно насыщенный. Кое-что стало для меня открытием, хотя, казалось, знаю по теме много. С чем-то готова поспорить, но… несомненно интересно.

По ссылке можно прочесть примечания к тексту.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru