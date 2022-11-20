США официально объявили себя глобальным государством. Вардан Багдасарян
Новый глобализм и пять сценариев развития мира от ЦРУ. США официально объявили себя глобальным государством – что это значит и как работает? Говорим с доктором исторических наук, профессором, экспертом Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Варданом Багдасаряном. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга “Матрицы общественного сознания”. Багдасарян В.Э. https://den-magazin.ru/utm/1418
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