Смертельное оружие США COVID-19: План по сокращению населения Земли и ID2020

Питер Кёниг о том, чем обернется в дальнейшем обязательная вакцинация от коронавируса.

Кажется, чем больше написано о причинах коронавируса, тем больше письменные анализы омрачены пропагандой и нагнетанием страхов. Вопросы об истине и аргументы о том, где искать происхождение, как вирус мог распространяться и как с ним бороться, теряются в шуме бессмысленного хаоса. Но разве не этого хотят «Люди Тьмы» (немногочисленные элиты, которые делают вид, что управляют миром из темного подземного мира — иллюминаты, масоны, их можно называть как угодно; те, кто дергает политиков за ниточки, включая Трампа,), стоящие за этой преднамеренной пандемией — хаоса, паники, безнадежности, ведущих к человеческой уязвимости — к превращению людей в легкую добычу для манипуляций?

ВОЗ объявила коронавирус COVID-19 «пандемией» — при том, что нет ни малейшего следа пандемии. При пандемии смертность от заражения достигает более 12%. В Европе уровень смертности составляет около 0,4% или менее — за исключением Италии, которая представляет собой особый случай, когда пик смертности составил 6%. На странице в соцсети ВОЗ сообщается:

«ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия».

В Китае уровень смертности достиг пика всего лишь несколько недель назад, составив около 3%, а затем вернулся к 0,7%. Этот уровень быстро снижается, Китай полностью контролирует заболевание. И это — с помощью не прославляемых лекарств, в частности, разработанного Кубой 39 лет назад под названием «Интерферон альфа 2B (IFNrec)». Он очень эффективен для борьбы с вирусами и другими заболеваниями, но он не известен и не используется в остальном мире, потому что США в рамках незаконного эмбарго против Кубы не позволяют эти лекарства продавать на международном уровне.

Скорее всего, ВОЗ получила приказы «сверху» — от тех людей, которые также управляют Трампом и «лидерами» Европейского Союза и его стран-членов, от тех, кто стремится управлять миром с помощью силы Единого мирового порядка.

На их «чертежной доске» это было на протяжении многих лет. Окончательное решение пойти дальше именно СЕЙЧАС было принято в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе — конечно, за плотно закрытыми дверями.

После того, как пандемию официально объявили, следующим шагом может стать — также по рекомендации ВОЗ или отдельных стран — «насильственная вакцинация» под надзором полиции и/или вооруженных сил. Те, кто откажется, могут быть наказаны (штрафами и/или тюрьмой — и все же привиты принудительно).

Если действительно будет иметь место насильственная вакцинация, которая станет еще одним бонусом для «Большой Фармы», то люди действительно не будут знать, какой тип коктейля будет добавлен в вакцину. Она может стать медленным убийцей, который подействует только через несколько лет. А может стать заболеванием, которое поразит только следующее поколение. Или средством, ослабляющим мозг. Или геном, который сделает женщин бесплодными… Все возможно. И всегда — с целью полного контроля за населением и ради сокращения населения. Конечно, через несколько лет никто не узнает, откуда взялась та болезнь. Такого технологического уровня достигли наши лаборатории биологической войны в США, Великобритании, Израиле, Канаде, Австралии…

Другая гипотеза — на данный момент только гипотеза, но реалистичная — заключается в том, что наряду с вакцинацией, если не с этой, то, возможно, с более поздней, может быть введен наночип, о чем вакцинируемый человек знать не будет. В чип можно будет удаленно загрузить все ваши персональные данные, включая банковские счета — цифровые деньги. Да, цифровые деньги — это то, к чему стремятся «они», чтобы вы действительно больше не могли контролировать свое здоровье и другие интимные данные, а также свои доходы и расходы. Ваши деньги могут быть заблокированы или отняты — в качестве «санкции» за плохое поведение, за движение против течения. Вы можете стать простым рабом хозяев. По сравнению с этим феодализм может выглядеть как прогулка в парке.

Не зря доктор Тедрос, генеральный директор ВОЗ, сказал несколько дней назад, что мы должны двигаться в направлении цифровых денег, потому что физические бумажные и монетные деньги могут распространять болезни, особенно эндемические — такие, как коронавирус. Это предвестник грядущих вещей? Или эти вещи уже здесь? Во многих скандинавских странах наличные в основном запрещены, и даже за плитку шоколада можно оплатить только в электронном виде.

Мы движемся к тоталитарному состоянию мира. Это является частью Повестки дня ID2020. И эти шаги, которые предполагается осуществлять в настоящее время, готовились давно, в том числе при помощи компьютерного моделирования коронавируса 18 октября 2019 года в Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе, спонсором которого выступили ВЭФ и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Билл Гейтс — один из главных защитников прививок для всех, особенно в Африке, — также выдающийся сторонник сокращения населения. Сокращение населения является одной из целей элиты в ВЭФ, Рокфеллеров, Ротшильдов, Моргенов — и еще кое-кого. Цель — уменьшить количество людей, которые (узкая элита) могут жить дольше и лучше благодаря сократившимся и ограниченным ресурсам, которые щедро предлагает Мать-Земля.

Об этом открыто пропагандировал уже в 1960-х и 70-х годах Генри Киссинджер, госсекретарь в администрации Никсона, один из инженеров войны во Вьетнаме и главный ответственный за полулегальную бомбардировку Камбоджи, за геноцид миллионов невооруженных камбоджийцев. Наряду с организованным Киссинджером и ЦРУ государственным переворотом в Чили 11 сентября 1973 года, когда убили демократически избранного Сальвадора Альенде и привели к власти военного диктатора Пиночета, Киссинджер совершил военные преступления. Сегодня он является представителем (так сказать) Рокфеллера и их «Бильдербергского клуба».

Через две недели после компьютерного моделирования в Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который «произвел» (то есть имитировал) 65 миллионов смертей (!), вирус COVID-19 впервые появился в Ухане. К настоящему времени почти наверняка известно что вирус был доставлен в Ухань извне, скорее всего, из лаборатории биологической войны в США.

Что такое печально известная программа ID2020? Это альянс государственно-частных партнеров, включая агентства ООН и гражданское общество. Это электронная идентификационная программа, которая использует обобщенную вакцинацию в качестве платформы для цифровой идентификации. Программа использует существующие операции регистрации рождений и вакцинации, чтобы предоставить новорожденным портативную и устойчивую биометрически связанную цифровую идентификацию. ГАВИ — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — идентифицирует себя на своем веб-сайте как глобальное партнерство в области здравоохранения с организациями государственного и частного секторов, занимающимися вопросами «иммунизации для всех». ВОЗ оказывает поддержку ГАВИ, и, разумеется, ее основными партнерами и спонсорами являются фармацевтические корпорации.

Альянс ID2020 на своей встрече на высшем уровне в 2019 году, озаглавленной «Переход к хорошей идентификации» («Rising to the Good ID Challenge»), в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, решил развернуть свою программу в 2020 году, решение, подтвержденное ВЭФ в январе 2020 года в Давосе. Их программа цифровой идентификации будет проверена на правительстве Бангладеш. ГАВИ, Вакцинный Альянс и «партнеры из академических кругов и гуманитарной помощи» (как они это называют) являются частью «пионерской партии».

То, что ID2020 внедряется в начале того, что ВОЗ называет пандемией, это просто совпадение? Или нужна пандемия, чтобы «развернуть» несколько разрушительных программ ID2020?

Вот что говорит Анир Чоудхури, политический советник правительственной программы Бангладеш: «Мы внедряем дальновидный подход к цифровой идентификации, который дает людям возможность контролировать свою персональную информацию, в то же время создавая существующие системы и программы. Правительство Бангладеш признает, что разработка систем цифровой идентификации имеет далеко идущие последствия для доступа людей к услугам и средствам к существованию, и мы стремимся внедрять этот подход».

Вот это да! Мистер Анир Чоудхури знает, во что он ввязывается?

Вернемся к пандемии и панике. Женева, европейская резиденция ООН, включая штаб-квартиру ВОЗ, практически сбита. Это мало чем отличается от изоляции, которая началась в Венеции, а затем распространилась на север Италии. Теперь этот запрет охватывает всю Италию. Подобная блокада может вскоре быть введена Францией и другими европейскими вассальными государствами Англо-сионистской империи.

Циркулируют многочисленные меморандумы с похожим содержанием паники, которые исходят из разных учреждений ООН в Женеве. Их ключевое сообщение: отменить все командировочные поездки, все мероприятия в Женеве, посещения Дворца Наций, Женевского собора, других памятников и музеев. Последними директивами многие агентства инструктируют своих сотрудников работать из дома, чтобы не рисковать заразиться из-за присутствия в общественном транспорте.

Эта атмосфера паники и страха превосходит любое чувство реальности, когда правда не имеет значения. Люди даже не могут больше думать о причинах этого. Никто не верит вам (больше), когда вы ссылаетесь на «Событие 201», на симуляцию коронавируса, на Военные игры в Ухане, закрывшиеся 7 августа прошлого года, на лабораторию биологической войны с высоким уровнем безопасности в Форт-Детрике, штат Мэриленд… на то, что могло бы когда-то открыть глаза многим. Сегодня это — чистая «теория заговора». Такова сила пропаганды. Дестабилизирующая мощь — дестабилизация стран и народов, разрушающая экономику, создающая трудности для людей, которые могут потерять свои рабочие места, — обычно для тех, кто меньше всего может себе это позволить.

Кроме того, в это время становится все более важным напоминать людям, что вспышка в Китае была направлена на китайский геном. Коронавирус позже мутировал, чтобы «нарушить границы» китайской ДНК? Когда это случилось, если это случилось? Потому что в начале было ясно, что даже зараженные жертвы в других частях света на 99,9% были китайского происхождения.

То, что произошло позже, когда вирус распространился в Италию и Иран, является еще одной проблемой и открывает путь для размышлений.

— Существовали различные штаммы вируса, распространяемые последовательно — для того, чтобы дестабилизировать страны во всем мире и поставить в тупик население и средства массовой информации. Так что, никто из мейнстрима не мог бы прийти к выводу, что первый штамм был нацелен на Китай в ходе биологической войны.

— У меня есть сильное подозрение, что в Иране вирус был усиленной формой MERS (ближневосточный респираторный синдром, созданный человеком, впервые возникший в Саудовской Аравии в 2012 году и направленный на арабский геном), который каким-то образом был внедрен в правительственные круги (аэрозольным спреем?) — с целью «изменения режима» смертностью от COVID19. В Вашингтоне желаемое за действительное выдают, по крайней мере, последние 30 лет.

— Почему сейчас Италия? Может быть, потому что Вашингтон/Брюссель хотел сильно ударить по Италии за то, что она официально стала первой страной, подписавшей соглашение «Один пояс — один путь» с Китаем (фактически первой была Греция, но никто не должен знать, что Китай пришел на помощь Греции, уничтоженной братьями Греции — членами ЕС, в основном, Германией и Францией).

— Шумиха по поводу высокой смертности от инфицирования в Италии (на момент написания этой статьи): 10 149 случаев заражений против 631 случаев смерти = уровень смертности 6,2 (сравните с Ираном: 8042 заражений против 291 смертей = смертность 3,6). Уровень смертности в Италии почти вдвое выше, чем в Иране, и почти в десять раз выше, чем в средней Европе. (Являются ли эти расхождения результатом неудачных попыток установить надежные данные, относящиеся к «заражениям», см. наши наблюдения, относящиеся к Италии, ниже).

— Почему? Была ли Италия поражена вирусной паникой? Был ли в Италии более сильный штамм?

Обычный грипп в Европе в сезоне 2019/2020 года, по-видимому, убил около 16 000 человек (в США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, число погибших составляет от 14 000 до 32 000 человек, в зависимости от того, какой сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний вы просматриваете).

Может ли быть так, что среди итальянских смертей от коронавируса были и обычные жертвы гриппа, поскольку пострадавшими были, в основном, пожилые люди, болевшие респираторными заболеваниями? Кроме того, симптомы коронавируса и обычного гриппа очень схожи. Но никто не подвергает сомнению и не проверяет повествование официальных властей.

Возможно, не все штаммы коронавируса происходят из одной лаборатории. Журналистка украинского происхождения из Берлина сказала мне, что на Украине находится около 5 лабораторий биологической войны США с высокой степенью безопасности. Они регулярно тестируют новые вирусы на населении. Однако, когда вокруг лабораторий возникают странные заболевания, никто не имеет права говорить об этом. Нечто подобное, по ее словам, происходит и в Грузии, где находится еще больше лабораторий биологической войны Пентагона/ЦРУ, и где также возникают новые и странные болезни.

Все это делает составную картину еще более сложной. Главным является то, что весь этот супер-обман направлен на получение прибыли, на стремление к мгновенной прибыли, на мгновенную выгоду от страданий людей. Эта паника приносит прибыли в сто раз больше, чем стоят издержки на нее. Эти короли преступного мира, которые делают вид, что управляют верхним миром, возможно, просчитались, так как в сегодняшнем глобализированном и чрезвычайно внешнем мире Запад в значительной степени зависит от цепочки поставок из Китая. Это справедливо для потребительских товаров и для промежуточных товаров — и, прежде всего, для лекарств и медицинское оборудование. Не менее 80% лекарств или ингредиентов для лекарств, а также для медицинского оборудования поставляется из Китая. Зависимость от западного Китая по антибиотикам еще выше — около 90%. Потенциальное воздействие на здоровье разрушительно.

В разгар эпидемии COVID-19 все производственное оборудование Китая было практически остановлено. Для поставок, которые все еще производились, товарные суда регулярно и категорически возвращались из многих портов по всему миру.

Таким образом, в условиях нехватки всего, Запад обманул себя, ведя фактическую «экономическую войну» с Китаем. Как долго это будет продолжаться? Ответа не знает никто. Но экономика Китая, которая упала примерно вдвое, быстро восстановилась до уровня, превышающего 80% от того, что было до появления коронавируса. Как долго это будет длиться, чтобы наверстать упущенное?

Что стоит за всем этим? Полное и жестокое преследование при помощи искусственно вызванной паники — до такой степени, что люди кричат: «Помогите, сделайте прививки, выставьте полицию и военных ради нашей безопасности». Или — даже если общественное отчаяние не зайдет так далеко — это будет легко для властей ЕС и США ввести военное осадное положение для «защиты здоровья людей». Фактически, Центр по контролю заболеваний в Атланте уже разработал жесткие диктаторские директивы в интересах «неотложной медицинской помощи».

В условиях принудительной вакцинации кто знает, что будет заключено в инъекционном коктейле «мини-болезней», и каковы могут быть их долгосрочные последствия.

Мы, возможно, действительно только в начале реализации ID2020, которая включает в себя принудительную вакцинацию, сокращение населения и полный цифровой контроль над всеми — на пути к Единому Мировому Порядку и глобальной финансовой гегемонии. К «доминированию полного спектра» — как PNAC (Проект «Новый американский век"*) любит это называть.

Неожиданность для Китая. Китай был преднамеренно выбран в качестве цели «экономического разрушения» из-за своей быстро развивающейся экономики; экономики, которая вскоре обгонит экономику нынешнего гегемона, США, — и из-за сильной валюты Китая, юаня, также потенциально обгоняющего доллар как основной резервной валюты в мире.

Оба исхода означали бы конец господства США над миром. Болезнь коронавируса, которая сейчас наблюдается более чем в 80 странах, обрушила фондовые рынки, снизив их за последние несколько недель, как минимум, на 20%. И снижение это продолжает расти. Из-за вируса опасные последствия экономического спада — если не рецессии — привели к снижению цен на бензин в течение двух недель почти вдвое. Тем не менее, без вмешательства центрального банка Китая, стоимость юаня по отношению к доллару была довольно стабильной, около 7 юаней за доллар. Это означает, что в мире китайская экономика, несмотря на COVID-19, имеет большое доверие.

Совет Китаю: Скупите все американские и европейские корпоративные акции по самым низким ценам на фондовых рынках, которые упали на одну пятую или более позиций, а также скупите много нефтяных фьючерсов. Когда цены восстановятся, вы на Западе не только заработаете миллиарды, а, возможно, триллионы, но вы также сможете владеть или распоряжаться значительными и влиятельными пакетами акций в большинстве крупнейших американских и европейских корпораций — и сможете заказывать музыку в будущем.

Однако на горизонте, полном темных облаков, видна маленькая серебряная подкладка. Ей может стать чудесным образом пробужденное осознание критической массы, которая может положить конец всему этому. Хотя мы, кажется, далеки от такого чуда, где-то в скрытом уголке нашего мозга, у всех нас осталась искра сознания. У нас есть духовная способность отказаться от бедственного пути западного неолиберального капитализма и вместо этого поддерживать солидарность, сострадание и любовь друг к другу и к нашему обществу. Это может стать единственным способом преодолеть тупик и избежать обреченности эгоцентрической жадности Запада.

Перевод Сергея Духанова.

Автор: Питер Кёниг — Peter Koenig — научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.

Источник: https://svpressa.ru/world/article/259822/