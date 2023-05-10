Общие цели США и РФ, новый учебник истории, Вашингтон создаёт Великую Польшу. Вардан Багдасарян
В студии канала “День” доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян. Ведущий – Андрей Фефелов.
1:11 Возможно ли совместное геополитическое будущее России, Китая и США?
Почему Китай выигрывает при сохранении системы статус-кво, а США выгодны, геополитические трансформации? Какое положение дел наиболее выгодно России?
14:51 Новый школьный учебник истории – что было не так со старым, и что может быть не так с этим. Что сулит новы подход к преподавантю истории в российских школах? Что происходит в отечественной педагогической системе?
37:37 Что стоит за разговорами о вводе польской армии на Украину и отторжении в пользу Польши западноукраинских территорий? Насколько реалистично такое развитие событий, выгодно ли оно России? Зачем США создаёт мощную Польшу зачем?
47:54 Константинопольский патриарх Варфоломей возложил на Русскую Православную церковь ответственность за конфликт на Украине. Какую политику ведёт «Константинополь»?
56:15 Венгрия призывает остановить поставки оружия Украине. Почему венгры идут против основной Европы, и кто Венгрия России сейчас?
1:03:19 Будут ли российские спортсмены выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, и почему спорт – инструмент определения величия или ущербности государства.
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