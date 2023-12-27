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Экономический занавес, или План спасения России

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Д.э.н. Валентин Катасонов о первоочередных экономических мерах по деколонизации России

Ведущий: руководитель проекта «ТОЧКА СБОРКИ» Кирилл Рычков

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Валентина Катасонова:

1. Пока не видно радикальных изменений в социально-экономической системе России после начала спецоперации. Есть лишь косметические изменения, которые могут быстро исчезнуть при ухудшении внешних условий. 

2. Для улучшения экономической ситуации в стране нужно навести элементарный порядок в исполнительской дисциплине и ответственности за неисполнение законов и указаний.

3. Необходимо восстановить государственную монополию внешней торговли и валютную монополию, чтобы контролировать трансграничные потоки товаров, капиталов и рабочей силы.

4. Требуется восстановление централизованного планирования российской экономики и системы госплана с директивными пятилетними планами.

5. Нужно вернуть в госсобственность средства производства, приватизированные в 1990-е годы, чтобы исключить нетрудовые доходы.

6. Центральный банк должен стать государственным институтом в системе исполнительной власти, а не частной "лавочкой".

7. Стратегические цели: ликвидировать отставание России от развитых стран, обеспечить экономическую самодостаточность и создать промышленный базис обороны.

Вывод: лектор считает, что для улучшения экономического положения России требуется восстановить элементы советской плановой экономической модели – жесткое госрегулирование, монополии, национализацию, централизованное планирование. При этом он видит стратегическую цель в создании промышленного базиса и самодостаточности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UkyOS9-Zf7k
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