

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск умелыми действиями при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 230-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 115-ти военнослужащих и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 138-ми районах. Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены: 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новодружеск, Верхнекаменка, Золоторевка Луганской Народной Республики, Александровка, Верхнеторецкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Вербовое и Пшеничное Запорожской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 563 самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники.