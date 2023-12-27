

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.

Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Раденск, Песчановка Херсонской области и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 560 самолетов, 262 вертолета, 10121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16765 единиц специальной военной автомобильной техники.