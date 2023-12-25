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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 декабря 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе севернее населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Bradley», два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 55-ти военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе Запорожской области.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16690 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33965
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