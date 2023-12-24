

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

Также, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12 бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США, «Акация» и «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33, 117, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное Запорожской области.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции, а также авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16660 единиц специальной военной автомобильной техники.