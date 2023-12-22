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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 16 по 22 декабря 2023 г.)

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▫️ В период с 16 по 22 декабря 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, поражались центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили 53 атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области.

Потери противника за неделю составили свыше 355-ти военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard», 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1155-ти военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю. Отразили 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Также, нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за прошедший период составили более 1610-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили десять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили свыше 670-ти военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов РАБОТИНО и ВЕРБОВОЕ Запорожской области. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области.

Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области.

В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510-ти военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета: два Ми-24 и один Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 554 самолета, 261 вертолет, 9955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14251 танк и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16572 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33880
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