

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны ДНР.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка ДНР.

Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа.

Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Новомихайловка ДНР.

Потери противника составили до 65-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходная пушка «Гиацинт-С», а также гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пушка «Гиацинт-Б».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск, Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16547 единиц специальной военной автомобильной техники.