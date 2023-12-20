

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Zuzana 2» производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Маячка Херсонской области, Старомихайловка, Спорное, Красногоровка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка и Нырково Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16502 единицы специальной военной автомобильной техники.