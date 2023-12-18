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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области.

Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк «Leopard-2» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Zuzana 2» производства Словакии.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация» и три гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Кроме того, нанесли огневое поражения скоплениям живой силы 33-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Жеребянки и Нестерянка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации суточные потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14165 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16437 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33679
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