Правительство РФ приняло постановление, по которому в нашей стране мухи и их личинки стали продуктами. Теперь из них будут делать муку, пюре и прочие полуфабрикаты для российского рынка. Кто и зачем протащил данное распоряжение? Какие последствия для нашего здоровья и самосознания оно будет иметь? Как это связано с мировой глобалистской повесткой и концепцией трансгуманизма? Выясняем с секретарём Гиппократовского форума (площадки, где обсуждаются вопросы БИОЭТИКИ) Инной Ямбулатовой.

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Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Правительство России приняло постановление о включении в перечень сельскохозяйственной продукции мухи черной львинки и продуктов из нее, что вызывает этические опасения.

2. Это решение принимается в контексте глобальных рисков продовольственного кризиса и нехватки пахотных земель. Производство на основе насекомых рассматривается как решение проблемы.

3. Однако черная львинка - инвазивный для России вид, ее разведение потребует генетических модификаций, что несет риски для экосистемы.

4. Скорее всего продукция из черной львинки со временем попадет и в пищевую промышленность, то есть люди будут вынуждены ее употреблять.

5. Это решение вписывается в общую климатическую повестку и позицию России на международной арене о необходимости трансформации глобальных институтов.

6. Однако такие решения могут приниматься в ущерб правам и интересам граждан России. Необходимы дополнительные меры по защите прав человека.

Вывод: данное решение имеет как сторонников, рассматривающих его как ответ на глобальные вызовы, так и противников, указывающих на риски для здоровья и этики. Необходим комплексный подход с учетом интересов устойчивого развития, продовольственной безопасности и прав человека.