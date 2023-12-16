Его не было в предыдущей концепции 2016 года. Его нет и в Стратегии нацбезопасности. Но в Стратегии подробно говорится о традиционных духовно-нравственных ценностях. А вместе они и определяют Русский мир, наше государство-цивилизацию. Таким образом, Концепция развивает идеи Стратегии.

Русский мир – это не Запад и не Восток, это особенная цивилизация.

У нас своя особенная история, своя культура, ценности, идеалы. Да, мы что-то можем заимствовать у Запада или Востока. Не копировать, а творчески переосмысливать инородное.

Русский мир охотно взаимодействует с иными цивилизациями.

Но Россия никогда не будет частью другой цивилизации – а именно Запада. Мы не будем подчиняться внешним правилам глобализма. Русский народ сам себе хозяин, он есть суверен.

А раз так, то Россия должна вести себя в мире соответственно: не подстраиваться под кого-то, не встраиваться куда-то, как это ещё некоторые пытаются.

Главная цель внешней политики России – обеспечить безопасность России как оплота Русского мира.

А как это сделать? – Выстроить вокруг себя справедливое мироустройство. Вокруг себя – как в ближайшем ареале, так и в дальнем.

Русский мир – это, конечно, не только Российская Федерация.

Наше государство берёт ответственность за весь Русский мир. Русские за границами России – это не какая-то там диаспора.

Все русские – полноправная часть нашей самобытной цивилизации. И если где-то русских притесняют или убивают – Россия должна их защитить.

Для чего и проводится Спецоперация на Украине. Это должны намотать на ус все вокруг.

РМ

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Впервые понятие "Русский мир" введено в официальный внешнеполитический документ России – Концепцию внешней политики 2023 года.

2. Русский мир рассматривается как отдельная цивилизация со своей историей, культурой и ценностями, отличной от Запада и Востока.

3. Россия не будет интегрироваться в западную цивилизацию и подчиняться правилам глобализма, а будет проводить суверенную политику.

4. Главная цель внешней политики России – обеспечить безопасность Русского мира путем выстраивания справедливого мироустройства.

5. Понятие "Русский мир" включает не только РФ, но и русских за ее пределами. Россия берет на себя ответственность за весь Русский мир.

6. СVO на Украине проводится в том числе для защиты угнетаемого там русского населения. Это сигнал всему миру.

Вывод: Русский мир объявлен в Концепции внешней политики ключевым приоритетом, ради защиты которого Россия готова вести активную и самостоятельную внешнюю политику.