«По моим подсчетам, в фондах публичных библиотек сейчас может быть более 100 млн экземпляров литературы, которую требуется изъять. Конечно, хочется сделать это быстрее, но было бы хорошо, если бы идеологически вредная литература (кстати, на двух языках, на русском и украинском), которой очень много, а также русская литература антиукраинского содержания были изъяты до конца года», — заявила на днях директор Украинского института книги Александра Коваль.

По ее словам, полному изъятию (а значит, и последующему уничтожению) должны подлежать все произведения русской классической литературы.

Комментарий Коваль прозвучал на фоне новостей о том, что министерство культуры Украины работает над изъятием русской литературы из библиотечных фондов. Соответствующее заявление для СМИ сделала замглавы Минкульта Лариса Петасюк.

«Совет по развитию библиотечного дела» при минкульте даже издал по этому поводу специальные «Методические рекомендации». Согласно им, в первую очередь в костер будут отправляться книги, «отрицающие» независимость Украины. Однако, с учетом того, что впервые относительно полноценным субъектом международного права Украина стала в 1991 году (УНР 1918 года в таком качестве всерьез рассматривать смешно), фактически запретить в «незалежной» можно более 90% литературы — причем, как русской, так и иностранной. Если подойти к вопросу формально, то под запретом должен оказаться даже считающийся «иконой» украинской литературы Тарас Шевченко. Ведь Кирилло-Мефодиевское братство, членом которого он являлся, выступало за создание единой славянской федерации, в состав которой должны были входить Россия и Малороссия.

Понятно, что Шевченко в ближайшие месяцы из библиотек никто выбрасывать не будет. А разработанные украинским минкультом рекомендации — это ширма, предназначенная для того, чтобы прикрывать пока целенаправленное уничтожение всего русского и советского.

Параллельно началась атака на конкретных писателей, деятельность которых была связана с территорией современной Украины.

Первым под ударом оказался Александр Пушкин. Великий поэт в свое время немало времени провел в южных губерниях Российской империи, которые официальный Киев теперь считает «своими». Он служил в Одессе, а во время одной из своих поездок заболел воспалением легких, искупавшись в Днепре.

Именно на юге из-под его пера вышла «Песнь о вещем Олеге». Малороссийские темы присутствуют как в стихах, так и в исторических исследованиях Пушкина. Впрочем, «территориальный» вопрос — вторичен. Учитывая то, что украинская культура и литература развивались в рамках сначала российского, а затем советского общекультурного процесса, творчество Пушкина сыграло колоссальную роль в развитии всех гуманитарных аспектов жизни украинского социума. Поколение за поколением те, кто живут сегодня в «незалежной», вместе с Пушкиным учились разговаривать и читать, писали сочинения в школах, признавались в любви. Нравится это кому-то или нет, но Александр Сергеевич, как это сегодня модно говорить, вписан в культурный код жителей Украины. В Киеве, Харькове, Николаеве и Запорожье миллионы людей слышали перед сном «У Лукоморья дуб зеленый…». Поэтому нет ничего удивительного в том, что в большинстве украинских городов великому поэту стояли памятники, и в его честь были названы улицы. Такие символы культурных связей с России давно раздражали украинских националистов, но поделать с этим они ничего не могли, боясь показаться нелепыми. Однако в 2022 году, в милитаристском угаре, на здравый смысл перестали обращать внимание.

Сначала памятники Пушкину снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. В Закарпатье в рамках мероприятий по «дерусификации» даже сняли мемориальную табличку с Пушкинской гимназии. Памятник Пушкину ночью исчез с постамента в центре Николаева.

История быстро стала детективной. Местный начальник управления культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров дал средствам массовой информации странный комментарий, заявив, что памятник «за пределами города» и «его судьба неизвестна». Как сразу отметили местные СМИ, монумент был официальным объектом культурного наследия, и поэтому его демонтаж является преступлением. И лишь через день после исчезновения памятника мэр Николаева Александр Сенкевич признался, что скульптуру демонтировали коммунальщики. А губернатор Виталий Ким заявил, что Пушкина сносили без его ведома, но он в этом вопросе разбираться не желает. Произошедшим возмутился один из известных «промайдановских» журналистов, подчеркнувший, что местные власти своими действиями подтверждают то, что о них восемь лет говорили из России, и что теперь в Николаеве можно снести все памятники — так как других в городе практически нет. В ответ его затравили в соцсетях, объявив «сторонником Русского мира».

Снос памятника именно в Николаеве стал событием по-настоящему символичным. Во-первых, великий поэт в городе бывал лично. Во-вторых, в отличие от Ужгорода или Тернополя, Николаев — абсолютно русский город, основанный российскими монархами и до сих пор почти на 100% русскоязычный. В 2014 году он был одним из важнейших центров сопротивления бандеровскому государственному перевороту. Поэтому организованный демонтаж монумента стал настоящим символом переходящей в геноцид этнокультурной экспансии «украинства».

Следующим объектом нападок со стороны «профессиональных украинцев» стал Михаил Булгаков. И это — еще интереснее. Ведь Пушкин все-таки родился в Москве, умер в Санкт-Петербурге, на территории современной Украины провел всего несколько лет, и малороссийские мотивы в его творчестве носили вспомогательный характер. С Булгаковым все совершенно по-другому.

Он родился в Киеве и провел там почти половину жизни. А «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» — это важная часть булгаковского творческого наследия. И нет ничего удивительного в том, что Булгаков еще недавно считался одной из ключевых фигур в культурной истории Киева. Литературно-мемориальный дом-музей Булгакова и памятник писателю находятся на Андреевском спуске — в районе, являющимся неофициально «сердцем» современных украинских культуры и искусства. После 2014 года киевские либералы в ответ на звучавшие из Москвы обвинения в национализме любили иронизировать в духе: «Ха-ха, скажите, мы еще памятник Булгакову снесем». Подобная постановка вопроса даже значительной части «майдановцев» казалась чем-то абсолютно диким и нелепым. И вот, дождались.

Депутаты Киевсовета Алина Михайлова («Голос») и Ксения Семенова («Слуга народа») внесли проект решения о сносе памятных знаков, «связанных с РФ и колониальным наследием». И в их числе — памятник Булгакову. Учитывая то, что инициатива принадлежит «партии власти», вероятность того, что она будет воплощена в жизнь — почти стопроцентная.

Многие деятели политики и культуры возмутились, резонно отмечая при этом, что Булгаков — неотъемлемая часть мирового культурного процесса.

«Нехорошо начитать со сноса памятников в городе, который стал вам родным, хоть вы родом и не из Киева», — прокомментировал происходящее известный киевский бизнесмен и филантроп Гарик Корогодский.

Инициаторы законопроекта в ответ обозвали предпринимателя «руснёй» и возмутились тем, что он еще не на фронте (притом, что Корогодскому уже 61 год, и никакому призыву он, естественно, не подлежит).

А журналист Айдер Муждабаев и вовсе заявил, что Булгаков, который, по его мнению, «презирал Украину», виновен в нынешнем конфликте, «вырастив кучу таких, как он». Подобные выпады заставили тех, кто взывал к здравому смыслу, замолчать. В защиту памятника великому писателю побоялись выступить даже сотрудники его киевского музея, которые вместо этого в срочном порядке бросились менять экспозицию, убирая все, что связано с «Белой гвардией», и делая акцент на «Мастере и Маргарите».

История с уничтожением книг и сносом памятников великим литераторам раскрывает новые грани многоходовой антирусской операции, задуманной, явно, даже не в Киеве, а где-то значительно западнее.

Планируя нападение на Донбасс и вынуждая Россию к применению военной силы для защиты жизней стариков, женщин и детей, новые гитлеры и гиммлеры, «под шумок» занялись полным сносом истинной истории и культуры Украины.

Причем на Пушкине с Булгаковым этот процесс не завершится. Если киевский режим сохранится, следующим «придут» за Богданом Хмельницким, сотрут из истории великого князя киевского Юрия Долгорукого, а там, смех смехом, доберутся и до Шевченко, в биографии которого слишком много неудобных моментов. Сохранить украинскую культуру или историю, снеся русскую — невозможно. Нравится это кому-то или нет, но они находятся в органичном единстве. Поэтому культуру украинцам понемногу подменяют «нетфликсом», «Кока-Колой» и гамбургерами. Не зря в сети уже расходятся ролики, на которых блогеры-националисты всерьез рассуждают о том, что русские, со своими Толстым и Достоевским, завидуют Украине, потому что у нее есть «Макдональдс»…





