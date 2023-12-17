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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 17 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.

Потери ВСУ составили свыше 50-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными до 250-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и орудие М119 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, а также три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.

Потери противника составили до 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95-ти военнослужащих, танк и 12 автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены: в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики.

Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.
 
Кроме того, за сутки уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Старомихайловка, Берестовое, Белогоровка, Спорное Донецкой Народной Республики, Змиевка, Кривошеевка, Новодружеск и Золоторевка Луганской Народной Республики, Першотравневое Харьковской области, Раденск, Чаплынка Херсонской области, Новое и Мирное Запорожской области. 

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9836 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14135 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16407 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33652
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