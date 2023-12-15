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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 9 по 15 декабря 2023 г.)

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▫️ В период с 9 по 15 декабря т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов», а также «Иностранного легиона». Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск Харьковской области.

Потери противника за неделю составили свыше 425-ти военнослужащих, пять танков, в том числе один «Leopard», 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп  ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника. Кроме того, в районах населенных пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. 

Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии. 

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 335-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. 


▫️ На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.

В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За неделю перехвачены: тактическая ракета «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 258 вертолетов, 9696 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14078 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16336 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33580
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