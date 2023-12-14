

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.



Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой Народной Республики.



Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходных артиллерийских установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 45-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автомобильной техники.