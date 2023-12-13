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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250-ти военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 130-ти военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
 

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянка Запорожской области.

За сутки потери противника составили до 50-ти военнослужащих и три автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30-ти военнослужащих.

Кроме того, уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16263 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33496
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