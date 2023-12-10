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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Также, нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, а также один автомобиль.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Двое украинских военнослужащих сдались в плен.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшана Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9608 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13955 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7293 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16147 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33395
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