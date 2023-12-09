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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 декабря 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Куриловка и Петропавловка Харьковской области.

Потери противника составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13924 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33369
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