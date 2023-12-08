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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 3 по 8 декабря 2023 г.)

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▫️ В период с 3 по 8 декабря т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое, Песчаное Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.

Потери противника за неделю составили свыше 480-ти военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп  ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445-ти военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении «Южной» группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражены 18 атак противника. 

Общие потери ВСУ составили более 1560-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. 

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 845-ти военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град». 


▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп  82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области. 

Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Потери противника за неделю составили до 260-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии  нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.

В результате боевых действий потери противника составили до 350-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии,  17 автомобилей и 21 лодка. 

▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200,  одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата.

▫️ В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33335
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