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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 декабря 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман.

Потери противника составили до 75-ти военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США.

▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 175-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходных артиллерийских установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65-ти военнослужащих. Кроме того, поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка Луганской Народной Республики, Горловка и Соледар Донецкой Народной Республики.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16011 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33304
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