

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М119 производства США.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Также, ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Dana» чешского производства.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Кирово Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики.



Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лукьяновское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Качкаровка Веселое и Гавриловка Херсонской области.

Общие потери противника на данном направлении составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живая сила и военная техника в 113-й районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области.

Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное Запорожской области, Саги, Раденск Херсонской области, Владимировка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка и Шипиловка Луганской Народной Республики, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 549 самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15986 единиц специальной военной автомобильной техники.